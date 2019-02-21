🎭 Новое программирование «Интера»: западная «экзотика» среди русско-советского шика. Зачем?  

Изменение в программной сетке «Интера» стоило бы ожидать и ранее – транслировать бесконечные повторы библиотечного контента российского и советского производства в нынешних реалиях украинского телевидения весьма непросто. Российские фильмы, которые произведены после 2014-го, а также советские фильмы с российскими актерами-«черносписочниками», запрещены законодательство еще в июле 2015-го. 15 сентября 2016-м на ТВ заработала квота на европейский контент (70% еженедельно в слоте 07:00-23:00), а 13 октября 2018-м – и на украинский язык (75% еженедельно в слоте 07:00-22:00), который вещатель ранее старался всеми возможными способами и весьма показательно игнорировать. К тому же у телеканала есть некие финансовые трудности, связанные с многолетними судами с американскими органами его основного акционера.

Как результат, в январе-феврале телеканал выдал целый ряд сериальных и киношных премьер, произведенных в Европе и США, озвученных и дублированных на украинский язык. Пришло время подводить первые результаты. Телеканал проигнорировал запрос «Телекритики» с просьбой разъяснит изменения в программной сетки со стороны главы программной службы канала Ирины Курчаковой. В хитросплетениях новой программной политики канала «Интер» помог ТК разобраться Орест Билоскурский – директор аналитического центра телегруппы StarLightMedia.

Какой западный продукт «Интер» посчитал стоящим внимания своей аудитории? Почему выбор пал на сериалы, о существовании которых не знает даже искушенный интернет-зритель. Насколько оправдали себя изменения с точки зрения затрат на его покупки и полученные в результате телерейтинги?

Контент – король, но не на «Интере»

Вместо бесконечных повторов российско-украинских мелодрам, канал в январе резко переключился на американские фильмы-приключения и комедии. Хотя ранее американские фильмы можно было увидеться разве что в ночном слоте пятницы. На выходных бывало шли французские комедии – или поздно вечером по субботах, или раним утром в воскресенье (изредка поздно вечером). Изменения начались с фильмов из цикла «Бондианы», которые идут в эфире канала с 30 декабря. Ранее права на «Бондиану» много лет принадлежали каналу ICTV. Вещатель, как поговаривают на рынке, отказался от показа самостоятельно.

«Старые» фильмы о суперагенте британской разведки в январе шли на «Интере» по будням в 12:25, а по выходным в 20:30 канал показывал относительно «свежие» части с Пирсом Броснаном и Дэниелом Крэйгом. Премьерным был показ всего одного фильма «Бондианы» – в субботу, 12 января, в 20:30 канал показал последнею на сегодня 24 часть – «007: Спектр», собрав только 4,5% до 4,4% (тут и далее указаны аудитории 18-54, 50+ и 18+, 50+). Другие части фильмов о вымышленном агенте-разведчике собирали на уровне 3-4% – как в прайме, так и в дневном показе. К примеру, в субботу, 2 февраля, фильм «Умри, но не сейчас» (20:30) взял 2,9% и 3,7%, а «Координаты «Скайфолл»» в субботу, 5 января, в 19:00 – 4,7% и 4,5%. Поскольку в «Бондиане» всего 24 части, за январь канал справился с показом и уже в феврале перешел на повторы – они, что интересно, собирают примерно те же показатели. На ICTV фильмы о Бонде собирали порядка 8-12%.

Кроме «007: Спектр» в январе на «Интере» прошла еще одна премьера голливудского фильма – комедии «Красотка на всю голову» (2018): в субботу, 5 января, в 18:00, комедия собрала 4,2% и 3,8%. Непремьерные фильмы выхватывали также весьма скромно: в субботу, 2 февраля, американский триллер «Война» (23:10) – 3,5% и 2,8%; в воскресенье, 20 января, в 15:30 романтическая комедия «Ноттинг Хилл» (Notting Hill) с Джулией Робертс и Хью Грантом собрала примерно так же 3,1% и 2,6%.

Что касается западных сериалов, то впервые явные эксперименты, в частности с европейским продуктом, появились на «Интере» в ноябре 2017-го. Первый год телеканал экспериментировал с западными сериалами весьма локально, отводя для них офф-праймовые, в основном ночные слоты пятницы и субботы. Премьерную линейкуназвали «Сильные сериалы». Так, вещатель успел показать первый сезон «Молодого папы» с Джудом Лоу и Дайан Китон в главных ролях (Италия, Испания, Франция, 10 серий), 8-серийную немецкую шпионскую драму «Германия-83», французский приключенческий сериал «Бюро легенд» (30 серий). Последний начал показ на «Интере», а закончил уже на НТН. В октябре прошлого года в дневном слоте субботы канал транслировал британский сериал «Аббатство Даунтон» (52 серии).

В новом 2019-м году «Телекритика» насчитала на «Интере» сразу 4 премьерных сериала. Под них отведены теперь 4-часовые предпраймовые и раннепраймовые слоты выходных и двухчасовые утренние слоты будней.

В субботу, 12 января, в 18:00 на «Интере» стартовала премьера 8-серийной французской комедии «Знакомство с родителями» (оригинальное название – Les Chamois). Сериал рассказывает о двух враждующих семьях, которым приходится учиться жить вместе ради своих детей. 12 января сериал собрал 3% и 2,2%, неделю спустя – уже 2% и 2,7%.

В воскресенье, 13 января, в 17:00 на телеканале «Интер» состоится телепремьера 7-серийной американской драмы 2017 года «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies). Первые три серии собрали 3,2% и 2,5%, остальные через неделю – только 1,9% и 1,9%.

В воскресенье, 3 февраля, в 15:45 на «Интере» стартовала премьера многосерийной криминальной драмы «Фалько» (Falco). Это французская адаптация немецкого сериала «Последний бык», рассказывает о женатом молодом офицере полиции, который спустя 22 года выходит из комы после травмы во время задания. Всего в картине 4 сезона и 30 серий. Премьера двух серий собрала 1,5% и 1,8%, 10-го февраля вышло еще две серии, собрав те же 1,5-2%, а 17-го февраля сериал уже не вышел.

Во вторник, 5 февраля, в 10:10 на «Интере» стартовал показ британского детективного сериала с элементами комедии «Вспомнить молодость» (оригинальное название – New Tricks), выходившего на канале BBC One с 2003 по 2015 год. Всего в сериале «Вспомнить молодость» – 12 сезонов и 107 серий. Канал акцентировал в анонсах на том, что сериал был продан в 25 стран. В эфире он шел по две серии со вторника по пятницу, сразу после «Утра с Интером», собирая только 0,5-2,5%. На второй неделе показа сериал был снят с эфира. К слову, не задалось также с «Аббатством Даунтон». Осенью канал показал первые три сезона, а в субботу, 5 января, в 15:30 «Интер» продолжил его показ (показатели в приделах 2-3%), но в феврале сериал снова исчез из сетки вещателя.

Несмотря на неудачи, канал не останавливается. В эфире «Интера» также шли анонсы двух других британских сериалов ВВС, которые готовятся к показу – «Доктор Фостер» и «Разрыв». «Доктор Фостер» (Doctor Foster, 2015), у которого два сезона по пять серий, рассказывает историю женщины, одержимой идеей разоблачения мужа в супружеской измене. Шестисерийная юридическая драма 2018 года выпуска «Разрыв» (The Split) – о семье, где женщины работают адвокатами по разводам.

Опрошенные «Телекритикой» участники рынка уверяют, что выбор «Интера» пал на западный контент исключительно из-за ценовой политики – час одной серии американского или европейского сериала мог обойтись телеканалу в приделах $300-500. Еще примерно столько же канал потратил на украинскую озвучку. Пакет «Бондианы», включая премьерный «Спектр», мог обойтись вещателю не больше $70 тысяч. Остальные фильмы могли идти в одном пакете. Все это намного выгоднее для телеканала, чем показывать архивные российские и российско-украинские сериалы, стоимость которых – в приделах $1-5 тысяч за серию, несмотря на многочисленные повторы.

Закрыться на ремонт и через полгода выйти с новым лицом – это не о телевидении.

Публично свое мнение касательно новой программной политики «Интера» согласился высказать Орест Билоскурский:

«Телеканал остановить невозможно, его нужно чем-то наполнять эфир 24 часа в сутки. Вещатель нельзя закрыть на полгода, а потом сказать, что мы хорошо подготовились. Постоянно нужно что-то показывать. Ты же перестраиваешься по этим долям, закрыться на ремонт и через полгода выйти с новым лицом – это не о телевидении. Тебе надо этот сезон как-то пережить, чтобы пока нарарабатывается некая библиотека – производится или закупается, надо чем-то зрителя баловать.

Всегда приходит такой момент, когда тебе не чем дышать и ты стучишься в новые двери, где тебя поначалу не ждут. Но главное проявлять терпение и двигаться дальше. Какую-то аудиторию ты рано или поздно соберешь. Переходной период нужен, чтобы захватить немножко новых зрителей. Те, что тебя любят, они и так будут смотреть тебя по привычке. Если смотреть на показатели канала по аудитории 18+, тогда не все так печально. Сложно сделать что-то такое, чтобы лояльный зрителей перестал тебя смотреть. В то время как нелояльного зрителя чем-то альтернативным очень легко привлечь. Например, Мундиалем. Он у тебя недолго будет, но, по крайней мере, ты каждому такому зрителю покажешь, что есть канал, который покажет что-то интересное именно тебе.

Ко всему добавились квоты, эфир нужно заполнить чем-то таким, что готово к эфиру с минимальными усилиями и думать о будущем – менять контент, захватывать новую аудиторию. Потому что в битве за сериальную аудиторию пенсионеров лидирует канал «Украина». Видимо, в стратегии так и записано – заполнить эфир минимальными усилиями учитывая все факторы. Ведь можно было взять все эти российские сериалы и продублировать их на украинский, инвестировав деньги в дубляж. А можно купить готовую историю и – тут же поставить в эфир. «Бондиана» – это не какая-то такая история, которую ты «столетиями» хочешь показывать. Это точно не «Один дома», без которого никто жить не может.

Ты выходишь на рынок за покупками, где также не все просто: одни купили одно, вторые другое, третьи – еще что-то. Раскупив всю «картошку», у тебя остается вариант рискнуть и перейти с «картошки» на «кабачки»

На рынке сериального производства все основные телеканалы начали снимать собственные сериалы. Тот, кто не успел не сможет взять и размещать собственные сериалы завтра, если он год назад об этом не думал. Поэтому настает момент, когда в эфире пустота. Из-за этого ты выходишь на рынок за покупками, где также не все просто: одни купили одно, вторые другое, третьи – еще что-то. Раскупив всю «картошку», у тебя остается вариант рискнуть и перейти с «картошки» на «кабачки». Но «кабачки» также на дороге не валяются – есть нишевие телеканалы, премиальные «кабачки» за полгода ими раскуплены. Потому тебе остается купить то, что другим не пригодилось или с прицелом на то, что «Интер» – это не один канал, а группа каналов, где есть еще каналы К1, НТН с покупным контентом.

Если на «Интере» сознательно ставят западный контент, они понимают, что в будущем канал нужно делать привлекательным не только для пенсионеров, но и рекламодателей. Но здесь еще вопрос – нужно ли избавляться от пенсионной аудитории, будет ли она через 10 лет платежеспособной. Если думать в короткой или средней перспективе, нужна более молодежная аудитория, нужно тягаться с каналами, которые веселят зрителей. С другой стороны, если оставляться в своей нише, можно и там, наверное, успешно выглядеть, конкурировать за контент. Сейчас рынок меняется – денег рекламодателей становится чуть больше, в том числе и для пенсионеров – люди 50-70 лет также что-то покупают, они также смотрят контент. Канал «Украина» тоже хочет твоих пенсионеров, другие каналы также запускают сериальные мелодрамы с прицелом на старшую аудиторию. Если раньше были «островки безопасности», которые постоянно доставались тебе, мол, это мое, и никто туда не смотрит, то сегодня не осталось таких «островков» – на тебя нападают со всех сторон и ты вынужден реагировать.

Решение наполнить сетки западным контентом не обязательно должно означать, что нужно отказываться от привычного контента, что мы и видим в результате. Скорее это от того, что существует вакуум в последнем, который нужно чем-то заполнить минимальными усилиями, где можно собрать много часов контента, который можно поставить в эфире и надеяться, что он сработает. Да, в этих сериалах есть физически ограниченный потенциал – ограниченная аудитория людей, которым этот сериал может быть интереснен в независимости от того, будут ли они выходить на «Интере», «1+1» или СТБ. Если бы Плюсы показывали британского «Шерлока» не в январе, а в более конкурентные сезоны, они бы получили меньшие рейтинги. Американский детективный сериал CSI на «Украине» не наберет больше 6-7%.

Если ты можешь привлечь на канал 100% аудитории, которой такой продукт может быть интересным, и 100% этой аудитории равно доли 3%, тогда нельзя сказать, что это провал. Это успешная история, поскольку ты собрал у себя на канале всех, кому интересен данный контент. Если доля 3% позволяет тебе собрать всех, кому интересен такой контент, а контент тебе достался по остаточному принципу и ты с него максимально выжал, то нельзя сказать, что это трагедия. Это скорее успех. Больше 3% такой сериал не мог набрать в принципе, а у тебя был доступ только к таким сериалам».

«Телекритика» готова предоставить возможность Ирине Курчаковой или телеканалу «Интер» высказать свою позицию касательно изменений в программном наполнении вещателя.

Фото: revers-sun.fi