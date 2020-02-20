Нацсовет вынес предупреждение 16 провайдерам, еще одного – оштрафовал

20 февраля члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрели результаты проверок 17 провайдеров программной услуги и на их основании приняли ряд санкционных решений.

Согласно проверкам регулятора, большинство из провайдеров вели деятельность с несоблюдением ч.9 ст.39 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», а именно: предоставляли универсальную программную услугу не в полном объеме.

Кроме того, у компаний фиксировалось несоблюдение общей концепции отбора программ для ретрансляции. Также в деятельности некоторых провайдеров Нацсовет выявил несоблюдение ч.2 и ч.5 ст.42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Лицензиаты распространяли в многоканальных каналах телерадиопрограммы и передачи, содержание которых не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины. Нацсовет признал эти нарушения и вынес предупреждение 16 провайдерам.

За ретрансляцию иностранной запрещенной ранее Нацсоветом программы «TV XXI» регулятор оштрафовал ТОВ Телеорганизация «ПОРТ» (Попасная, Луганская область). Провайдер должен в течение 30 дней заплатить государству штраф в размере 7 882,50 грн.

Всех провайдеров обязали в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Фото: unsplash

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