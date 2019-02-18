👁⭐Нацотбор 2: как не расплакаться в эфире, когда Притула шутит шутку

Открывая второй полуфинал Национального отбора на Евровидение, его ведущий Сергей Притула назвал статистику проекта, подметив, что Нацотбор в сети обсуждают так, вроде «мы выбираем президента Украины». Признаться, в сети в основном обсуждают не так сам отбор, как не всегда уместные шутки ведущего, которые откровенно заставляют некоторых краснеть и расстраиваться, стоя в свете софитов.

К примеру, представляя членов жюри, Притула посчитал уместным зачитать, как в тредах пользователи сети назвали Евгения Филатова «мерзким, убогим дрыщем», после того, как Филатов поставил самый низкий бал участнице предыдущего полуфинала – MARUV. Джамале опять достались шутки о ее материнстве. По словам Притулы, когда Джамала поет колыбельную, ее ребенок не засыпает, а кричит: «Браво, мама!». Сравнений и шуток для последнего судьи Притула, видимо, не нашел и произнес просто: «Андрей Данилко».

Дальше стало горячее. Вместо поздравительного напутствия участникам, Притула стал опять вспоминать, как всю прошлую неделю сеть буквально вскипала от того, что супруга Евгения Филатова ONUKA (Наталия Жижченко) якобы резко выразилась в Instagram о певческих способностях MARUV и тем самым повлияла на оценку судьи. Филатов поприветствовал зрителей и сказал, что свое мнение его супруга высказала уже после его оценки в прямом эфире. Также судья не видит ничего плохого в том, что Наталья назвала своих фаворитов – YUKO и Brunettes Shoot Blondes, так как они с ONUKA поют в смежных жанрах. Примечательно, что ситуацию вокруг негативных комментариев в адрес MARUV Наталья видит иначе. Как написала вскоре сама певица на своей странице в Instagram, комментариев и постов оскорбляющих MARUV вовсе не было, а сама она вообще не в курсе, про что говорит Притула и что комментировал Филатов. (Да, и кто такая эта MARUV?, – напрашивается вопрос).

Тема с MARUV и «марувианцами» (так назвал Притула фанатов исполнительницы) закрылась и Сергей перешел на Джамалу. По словам второго судьи, организаторы Нацотбора в Польше сообщили певице, что завидуют нашему уровню проведения отбора. После этого Джамала перешла к личностям: дескать, некие критики отметили выступление участника LETAY, который пел в первом Нацотборе. Наверное, после этой фразы певица задумалась и решила, что погорячилась выделять одного участника среди всех претендентов и быстро исправилась, добавив, что те же некие критики подчеркнули, что LETAY – отличный украинский коллектив, но не европейский, к сожалению. Лично мне сложно представить, о чем шел разговор у Джамалы с критиками из Польши, поскольку сказанное в эфире немного противоречит ее предыдущему месседжу.

Теперь, пожалуй, перейдем к основному – выступлению участников. Первым на сцену вышел IVAN NAVI, которого Притула представил как «местного львовского Джастина Бибера» (хотя, на самом деле, певца в сети массово сравнивали с Джастином Тимберлейком) и «крестным Кузьмы».

«Песня явно запоминается», – отметил Притула, подпевая IVAN NAVI. После чего опять пошутил, что запоминается настолько, что хочется в паузах кричать: «Аллилуйя, брат». Филатов подметил заимствования в аранжировке, а Данилко назвал выступление певца «детским шампанским».

Следующие на сцене – Anna Maria.

После выступления девушек, Сергей Притула совершил каминг-аут и признался, что очень любит творчество Виктора Павлика, который ранее был солистом группы Anna Maria.

Несмотря на то, что в сети неоднозначно высказывались о песне девушек, называя ее «неподходящей», судьи единогласно сошлись на том, что это успех.

После небольшой паузы на сцену выходит группа KAZKA, которую, к слову, на прошлой неделе телеканал СТБ в промо-ролике случайно объявил как победителей Нацотбора, тем самым вызвав шквал негативных комментариев в сторону организаторов конкурса.

Напомню, до этого, о чем тоже не забыл подчеркнуть Притула, KAZKA уличили в сотрудничестве с продюсером Нацотбора Русланом Квинтой, который стал также продюсером и их песни. Как подчеркнул ведущий (наверное, вспоминая прошлый год, когда судьи массово были продюсерами песен участников Нацотбора), подобные связи еще никому не помогали.

Выступление KAZKA жюри отметили рядом комплиментов, подчеркнув что, однозначно, это то, что надо. При этом, в сети телезрители остались другого мнения, назвав выступление KAZKA «бесталанным».

После KAZKA на сцене появилась Kira Mazur.

Сергей Притула не смог обойти достаточно странную прическу певицы, посоветовав ей по-дружески «поправить балаяж» и «сменить парикмахера». Подобные познания Сергея не на шутку удивили Джамалу, да так, что она даже попросил налить ей воды. Хотя, как по мне, это откровенное преувеличение, ведь после того, как Притула не один сезон отыграл в роли гея-националиста Олексы в проекте «Файна Юкрайна», он и не с такой терминологией должен быть знаком.

Джамале песня Киры понравилась, певица поздравила девушку с успешным дебютом. А вот Филатов отметил, что песня инфернальная, а Евровидение – это все же праздник. Данилко же больше заинтересовался значением слова «инфернальный», чем самой песней. Поняв, о чем говорил его коллега, судья отметил, что «по сравнению с другими участниками, вы просто не в выгодной какой-то истории. Но, если это для вас старт, то… На старт, внимание, марш!».

Следующий участник – Влад Каращук, известный под псевдонимом LAUD.

Хореографию певца Притула сравнил с «зайчиком-чеберяйчиком» и посоветовал все же поучиться немного танцевать. После этого ведущий отработал с Каращуком долгожданный «взгляд мачо», который якобы Притула тренировал весь год.

Саму песню судьи особо не оценили, отметив, что у Влада – отличный вокал и на этом, впрочем, и все.

На сцену выходит KHAYAT.

Конечно, Притула не упустил возможность сделать замечание певцу касательно его внешнего вида, подчеркнув, что только он один из всего украинского шоу-бизнеса ходит в халате. Дальше Сергей Притула решил пошутить, но опять не особо удачно, причем настолько, что пришлось извиняться после эфира. Как оказалось, KHAYAT недавно избили в метро и смешного в этом мало. Но Притула все же нашел как отшутиться, дескать, «если вы в реальной жизни ходите в таком красном халате, то я не удивлен, почему вас побили». Подобные шутки вокалисту явно не нравились и казалось, что певец вот-вот расплачется.

О песне KHAYAT жюри высказалось неоднозначно. Джамала уверила, что у нее много вопросов к песне и к вокалу. Данилко вообще отказался обсуждать выступление артиста, просто отметив, что «есть опасность, что зрители пойдут пить чай во время такого…».

Предпоследний участник – Braii.

Сергею Притуле песня Braii напомнила хит Маши Ржевской «Наверно, в следующей жизни, когда я стану кошкой». Певица такому сравнению была откровенно удивлена. Само исполнение Филатов назвал не пост-панком, как была заявлено, а инди-роком, но в целом позитивно отметил песню Braii. А вот Джамала назвала выступление «интеллигентной провокацией» и отметила, что у Braii «просто шикарные ноги и это очень сексуально».

Закрыли Нацотбор группа Freedom-jazz.

Как вы заметили, солистка группы на приличном сроке беременности. И тут Притула тоже не промолчал! Мол, Freedom-jazz нарушили условия Нацотбора, приведя на сцену 7 человек, вместо 6.

После выступления Freedom-jazz Данилко отметил, что ему в пятницу, за день до выступления, написала Лена Коляденко (создатель коллектива Freedom-jazz) с просьбой проголосовать за девочек. Несмотря на то, что это похоже на нарушение правил, никто серьезно к прочитанной вслух Данилко смс не отнесся. Остальные же отметили, что это «весело», «блестяще» и «музыка+номер – просто монолит».

Вот и подошли к концу все выступления.

В результате, по решению судей и зрителей, в следующий тур прошли: KAZKA (12 баллов в сумме), Anna Maria (12 баллов) и Freedom Jazz (16 баллов). По результатам жеребьевки в финале будут участвовать такие участники в таком порядке:

1. Freedom-jazz

2. Yuko

3. Maruv

4. Brunettes Shoot Blondes

5. Kazka

6. Anna Maria

Напомним, финал состоится в эту субботу, 23 февраля. Познакомиться с участниками и послушать их песни можно ЗДЕСЬ. Фоторепортаж «Телекритики» ожидайте через неделю.