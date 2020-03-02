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На «UA: Перший» стартует новая программа с Мирославой Барчук
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На «UA: Перший» стартует новая программа с Мирославой Барчук

от Telekritika
Telekritika 267

Формат программы – интервью

3 марта в 22:10 на телеканале «UA: Перший» выйдет премьерный выпуск новой программы – «Святі та грішні». Ее ведущей станет Мирослава Барчук. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Программа «Святі та грішні» будет выходить каждый вторник в формате интервью.

«Наконец мы запускаем проект, который наши зрители давно ждут. Название «Святі та грішні» предложила ведущая Мирослава Барчук, и мне оно очень нравится. Надеюсь, что в программе мы увидим, кто святой, а кто грешен. Гостями будут политики и другие известные персоны. Ведущая через интервью покажет нам историю исследования характера своего гостя», – рассказала исполнительный продюсер «Суспільного» Екатерина Феленюк.

Редактор новой программы Лариса Волошина отметила, что радуется выходу этого проекта именно на «Суспільном»: «Здесь зритель имеет возможность сделать собственный вывод, а не быть жертвой манипуляций или чужих интерпретаций реальности. Поэтому я советую зрителям внимательно присмотреться к этому проекту», –отметила Волошина.

Напомним, Мирослава Барчук вместе с Павлом Казариным ведут программу «Зворотний відлік». Программа выходит на «UA:Перший» в 21:30.

Фото: «Суспільне»

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