⚡На телеканале ICTV сменился управляющий директор
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⚡На телеканале ICTV сменился управляющий директор

от Telekritika
От Telekritika 89
Главная Новости ⚡На телеканале ICTV сменился управляющий директор

С 1 мая новым исполняющим обязанности управляющего директора телеканала ICTV станет Анастасия Штейнгауз, ранее занимавшая должность руководителя департамента по развитию контента Елена Сахацкая (Белик) покидает компанию.

Как сообщают на ICTV, Елена продолжит свою карьеру за границей и не в отрасли телевидения.

«Телеканалу за последние несколько лет удалось сделать невозможное: справиться с задачами перехода от закупного контента к программированию собственным продуктом, выйти без существенных потерь из финансового кризиса 2014 года, перегруппироваться после запрета основного наполнения канала – российских сериалов – и стать одним из лидеров на телевизионном рынке, а также выйти в прибыль. Сейчас в компании все налажено, телеканал в 2018 году стал 2-й кнопкой в Украине, канал стабилен и уверенно идет вперед, есть сильная команда управляющих менеджеров, которые, я уверена, продолжат развивать канал. Я безмерно благодарна Александру Богуцкому за доверие, поддержку и вдохновение; нашим партнерам – за крутые идеи и вызовы; своей команде, которая преодолела все этапы вместе со мной. Я же планирую заняться собственными проектами вне телевизионного рынка», поделилась Елена Сахацкая. 

⚡На телеканале ICTV сменился управляющий директор

Должность Елены займет Анастасия Штейнгауз. Фото: ICTV

Александр Богуцкий, президент медиагруппы StarLightMedia: «Я более чем признателен Елене за ее работу в компании, за ее самоотверженность в решении различных задач, с которыми сталкивался канал, за ее подходы в работе. Очевидно, что ее решения сделали телеканал таким, каким мы его любим.

Мир наполнен идеями изменений и новых направлений. И мы искренне желаем Елене достичь тех же успехов в новом деле, что и на канале. А мы позаботимся о том, чтобы Елена, как и миллионы зрителей, могла получить то качество эмоций на ICTV, о котором она так преданно заботилась».

Напомним, Елена работала на телеканале ICTV более 15 лет. В будущем планирует заниматься собственными проектами вне телевизионного рынка. У Елены российское гражданство, на канале она по факту была заместителем президента вещателя – Александра Богуцкого. Анастасия Штейнгауз работает на телеканале более 10 лет. Прошла путь от ассистента программного директора до руководителя департамента по развитию контента.

Фото: ICTV 

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