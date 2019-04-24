⚡На телеканале ICTV сменился управляющий директор

Как сообщают на ICTV, Елена продолжит свою карьеру за границей и не в отрасли телевидения.

«Телеканалу за последние несколько лет удалось сделать невозможное: справиться с задачами перехода от закупного контента к программированию собственным продуктом, выйти без существенных потерь из финансового кризиса 2014 года, перегруппироваться после запрета основного наполнения канала – российских сериалов – и стать одним из лидеров на телевизионном рынке, а также выйти в прибыль. Сейчас в компании все налажено, телеканал в 2018 году стал 2-й кнопкой в Украине, канал стабилен и уверенно идет вперед, есть сильная команда управляющих менеджеров, которые, я уверена, продолжат развивать канал. Я безмерно благодарна Александру Богуцкому за доверие, поддержку и вдохновение; нашим партнерам – за крутые идеи и вызовы; своей команде, которая преодолела все этапы вместе со мной. Я же планирую заняться собственными проектами вне телевизионного рынка», – поделилась Елена Сахацкая.

Александр Богуцкий, президент медиагруппы StarLightMedia: «Я более чем признателен Елене за ее работу в компании, за ее самоотверженность в решении различных задач, с которыми сталкивался канал, за ее подходы в работе. Очевидно, что ее решения сделали телеканал таким, каким мы его любим.

Мир наполнен идеями изменений и новых направлений. И мы искренне желаем Елене достичь тех же успехов в новом деле, что и на канале. А мы позаботимся о том, чтобы Елена, как и миллионы зрителей, могла получить то качество эмоций на ICTV, о котором она так преданно заботилась».

Напомним, Елена работала на телеканале ICTV более 15 лет. В будущем планирует заниматься собственными проектами вне телевизионного рынка. У Елены российское гражданство, на канале она по факту была заместителем президента вещателя – Александра Богуцкого. Анастасия Штейнгауз работает на телеканале более 10 лет. Прошла путь от ассистента программного директора до руководителя департамента по развитию контента.

Фото: ICTV