🐱На «1+1» стартует новый проект с 5-летней Фросей

Любознательную Фросю украинские зрители знают по рубрике «Фросина погода» в «Сніданку». Новый же проект станет не только развлечением для детей, но из-за познавательного характера еще и вкладом в копилку знаний.

Что особенного в будущем шоу для маленьких украинцев? Как мы помним, ранее проект вела Маричка Падалко и назывался он «Маричкин кинозал». В обновленном же «Детском кинозале» Фрося расскажет об интересных открытиях, исследованиях ученых, познакомит с географией и расскажет об особенностях мира в целом, а затем покажет мультики. Помощницей Фроси будет кошечка Роза. Уже в первом выпуске они расскажут, чем занимаются ботаники и где растут бананы.

Маленькая ведущая уже успела поделиться мнением о проекте: «Новый проект мне очень нравится тем, что я не только рассказываю зрителям интересные истории, но и сама узнаю много нового. Представляете, шоколад – это на самом деле какао-бобы, которые растут на деревьях в Южной и Центральной Америке!»

Премьера «Детского кинозала» состоится в это воскресенье, 5 мая, в 6:35.

К новому рекорду «Сніданку з 1+1» по количеству просмотров за 13 лет Фрося также имеет отношение. Еще девочка поучаствовала в новом формате программы, где участником может стать каждый желающий.