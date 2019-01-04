🎭 «Мы договаривались «не с теми людьми и не об этом»». «Ланет» ответил отключенным новостным каналам

Бизнес-конфликт провайдера «Ланет», а также информационных телеканалов NewsOne соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и запущенного в ноябре «Макси ТВ»/«НАШ» внефракционного народного депутата Евгения Мураева, набирает обороты. После отключения провайдером телеканалов в ночь на 1 января, вещатели заявили о давлении на «свободу слова», связав отключение с политикой. Хотя у провайдера объясняют отключение завершением срока действия договоров на ретрансляцию, а также – «нарушением законодательства со стороны телеканалов».

«Телекритика» обратилась к «Ланет» с просьбой прокомментировать обвинение и письменно получила развернутые ответы заместителя генерального директора провайдера Дмитрия Ганзенко. Но для начала предлагаем ознакомиться с хронологией событий.

История бизнес-конфликта

Провайдер «Ланет» не впервые практикует отключение телеканалов. В середине января 2017 года «Ланет» отключал каналы группы «Интер», вернув их только в конце апреля. Провайдер и телегруппа договорились благодаря бою Владимира Кличко, который готовился тогда показывать канал «Интер». Причинами отключения была ценовая политика группы «Интер» в отношении провайдера. В случае с информационными телеканалами провайдеры соглашаются внести их в свои пакеты за дополнительную плату.

1-го января отключение телеканалов NewsOne и «Макси ТВ»/«НАШ» провело ООО «Мережа Ланет» — это провайдер кабельного телевидения и интернета, предоставляющий свои услуги в Киеве, Ивано-Франковске и Калуше (Ивано-Франковская область). Компания является частью так называемой условной группы «Ланет» — третьего игрока кабельного телевидения с абонентской базой свыше 200 тысяч.

Группа объединяет около 10 компаний в разных регионах страны: ПП «Колумбус» (Тернополь), ТОВ «Біттернет» (Тернополь), ТОВ «Гігател» (Ровно), ТОВ «Макснет» (Харьков), ТОВ «ТВП «Формат» (Мариуполь), ТОВ «Вокар-Холдинг» (Северодонецк Луганской области), ТОВ «Бужнет» (Червоноград, Дрогобыч, Сосновка и Самбор Львовской области), ДП ТОВ «Імпульс» ТРК «Імпульс ТБ» (Каменец-Подольский Хмельницкой области), ТОВ «Компанія «Хомнет» (Синельниково, Днепропетровская обл.). Собственником компаний значится Юлия Лантвойт – жена экс-члена телеком-регулятора НКРСИ Виктора Мазура (от 5% до 10% в каждой компании принадлежать партнером Мазура в регионах). Несмотря на принадлежность компаний одному лицу, отключение NewsOne и «Макси-ТВ» произошло исключительно в сети компании «Мережа Ланет».

После отключения оба телеканала указали на необоснованность заявлений провайдера, акцентируя внимание на том, что не нарушают законов. Вещатели сейчас оспаривают в суде вынесенные Нацсоветом предупреждения за нарушение законодательства. Несмотря на это, телеканал NewsOne просит защиты от провайдера именно у Нацсовета – регулятор телерадиоэфира обязан проверить провайдера и наказать его. Более того, канал утверждает, что договор с провайдером действителен до конца этого года, предоставляя на своем сайте скриншот соглашения, который это якобы подтверждает.

Отключенные телеканалы сообщают также о политическом подтексте действий провайдера. ««Ланет» должен найти в себе силы и сказать, по чьему указу и желанию они сделали этот шаг», — цитирует телеканал NewsOne своего генерального директора Юрия Будяка.

Уведомление провайдера об отключении совпало во времени со стартом президентской кампании – 31 декабря. Членов НКРСИ назначает своим решением президент. Отключение не затрагивает телеканал «112 Украина», который, как и NewsOne, находится в собственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Тараса Козака, соратника лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука, не скрывающего свои пророссийские политические взгляды.

В итоге, телеканалы NewsOne и «Макси-ТВ»/«НАШ» просят телезрителей забросать гневными письмами провайдера, а его абонентов отказаться от услуг, предоставляя на своих сайтах перечень других провайдеров, с которыми заключен договор на следующий год. А NewsOne, в частности, прибегнул к откровенной информационной атаке на провайдера, о чем сообщает глава digital-маркетинга «Ланет» Николай Андрущенко.

Политика, коммерция и «свобода слова»

В блиц-интервью «Телекритике» Дмитрий Ганзенко утверждает, что компания приняла решение об отключении из-за смены собственности вещателей и редакционной политики каналов. Он также разъяснил, сроки какого именно контракта с NewsOne закончились и назвал количество полученных жалоб от абонентов.

Дмитрий, когда было принято решение об отключении телеканалов «Наш»/ «Макси ТВ» и NewsOne? Почему вы объявили об этом 31 декабря – в первый день старта предвыборной кампании?

«Мережа Ланет» ніколи не підписувала договорів про трансляцію телеканалу «Наш». Натомість трансляцію телеканалу «Максі ТВ» було припинено у зв’язку із закінченням терміну дії договору про поширення, який діяв до 31-го грудня 2018 року. Технічно, ми мали право вимкнути канал прямо в день зміни програмної концепції та логотипу з «Максі-ТБ» на «НАШ» (телеканал самовільно це зробив 8 листопада, за що і отримав попередження від Нацради. – Ред.), але вирішили виконати свої договірні зобов’язання перед юридичною особою «Максі ТВ» (ТОВ «Наша Прага») до кінця.

Сумніви щодо продовження співпраці з телеканалом NewsOne почали з’являтися восени 2018 року, коли стало відомо про зміну власника канала, а, відповідно, й редакційної політики. У той самий час у Нацраді почастішали випадки фіксування порушень законодавства каналом, зокрема правил мовлення у дні жалоби, а також транслювання передач, що містять популяризацію чи пропаганду «органів держави-агресора».

Ми повідомили про це іншу сторону в кінці листопаду (в тому числі рекомендованим листом). Після цього ми провели декілька особистих зустрічей зі співробітниками каналу для підтвердження своєї позиції. Ці переговори не мали комерційного характеру, оскільки рішення про «ненадійність» партнера та припинення співпраці було прийнято нами остаточно.

Зазвичай ми заздалегідь інформуємо наших абонентів про відключення телеканалів, але в даному випадку, остерігаючись публічного тиску, відклали це до останнього дня року. Як показують останні події – остерігались не даремно. Повторюсь, каналам про наше рішення було повідомлено заздалегідь, а 31 грудня історія вже потрапила у публічний простір.

Связано ли ваше решение с политикой, как об этом говорят сами телеканалы?

Основна причина прийняття рішення про припинення співпраці з каналами – зміна кінцевих бенефіціарів медіакомпаній та зміна їх редакційних політик. Ми домовлялись «не з тими людьми і не про те». Вважаємо, що робота з поточними власниками каналів може негативно вплинути на ділову репутацію компанії «Ланет». А ми її (репутацію) пильнуємо.

Як показав час, наші побоювання були не даремними. Вже наступного дня після відключення відбулась масова хвиля публікацій на російських відверто пропагандистських ресурсах: RT, Life.ru, «Комсомольська правда», «Известия» та багато інших. Всього ми зафіксували понад 100 публікацій, і всі вони повторювали тези NewsOne щодо «наступу на свободу слова».

Могли бы вы назвать суммы, которые платили вам телеканалы в прошлом году за свою ретрансляцию в вашей сети? При каких обстоятельствах возможно включение телеканалов в пакеты провайдера?

Інформація щодо суми, сплаченої телеканалами, відповідно до тих договорів, які ми укладаємо з ними, є конфіденційною, тому не може бути розголошена. Можу підтвердити, що трансляція цих програм у нашій мережі відбувалась на платній основі.

Когда именно заканчивается ваш контракт с NewsOne – 1 января 2019-го или 1 января 2020-го? Могли бы вы предоставить скриншот соглашения?

Інформація, яка міститься в договорі, є конфіденційною. На нашу думку, передача конфіденційної інформації третім особам, опублікування або інше її розголошення є ознакою ненадійності сторони договору, але оскільки цей пункт вже був порушений зі сторони каналу паном Головановим (Василий, генпродюсер канала. – Ред.) скан-копія сторінки договору з’явилась на його сторінці у Facebook, а також на сайті каналу, відповім.

Існує два документи за якими ми працюємо з каналом NewsOne:

Ліцензійний договір, за яким канал передає нам права на мовлення. Цей договір умовно «безкінечний». Діє до кінця року і щороку автоматично продовжується, якщо жодна із сторін за 30 днів до кінця року не повідомить про бажання не продовжувати його. Таке бажання ми висловили.

Договір про поширення, за яким канал платить провайдеру. Діє до 31 грудня 2019 року. Фінансові умови угоди прописані окремо для 2018 та 2019 років. Будь-яка сторона договору може ініціювати перегляд ціни, або достроково припинити його дію повідомивши іншу за 30 днів. Ми прийняли рішення виконати всі свої зобов’язання на 2018 рік, а на 2019 повідомити про небажання продовжувати співпрацю.

Согласно законодательству, при изменении списка транслируемых телеканалов провайдер должен подавать в Нацсовет соответствующие заявление на переоформление приложения к лицензии. Было ли подано вами такое заявление в регулятор?

Ні, такої заяви ми не подавали, оскільки це не останні зміни у програмній концепції «Ланету». Основні роботи заплановано на другий тиждень січня. Після остаточного формування переліку каналів на 2019 рік відповідні документи будуть невідкладно відправлені до Національної ради. Робити це для кожного каналу «поштучно», як розумієте, сенсу немає.

Как отреагировали ваши абоненты? Довольны ли изменениями?

Відключення телеканалів – це певний рутинний процес в роботі оператора кабельного телебачення, який включає у себе збір відгуків від абонентів, формування статистики. Наразі аномальних черг у Центрах обслуговування абонентів або незвично великої кількості звернень в call-центр зафіксовано не було. Частина звернень була пов’язана з питанням наявності тих чи інших каналів в пакетах кабельного телебачення. Всього ми отримали близько 250 таких дзвінків, у тому числі в 11 дзвінках мова йшла про відключення послуги кабельного телебачення.

Перед публикацией Николай Андрущенко сообщил «Телекритике», что телеканал NewsOne подал в суд на провайдера, о чем в компании узнали только вчера вечером. «Мы вчера получили постановление Хозяйственного суда Киева о начале рассмотрения дела. 22 декабря они обратились с иском признать недействительным расторжение договора с ними. 27 декабря суд вынес решение открыть производство по делу и провести первое слушание 28 января 2019 года», — резюмировал Андрущенко. Текст постановления суда доступен в реестре судебных решений.

«Телекритика» будет следить за ситуацией и готова предоставить площадку для ответа телеканалам NewsOne и «Макси-ТВ».

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