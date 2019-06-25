Любомир Левицкий: «Мы – продавцы историй»

Я не только режиссер, но и предприниматель, участвую в продюсировании своих фильмов, и мне это нравится. Потому что ты видишь, как работает эта машина, видишь весь механизм изнутри. Быть просто режиссером на проекте – это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что тебя больше ничего не волнует, ты занимаешься чистым творчеством и можешь высказывать свои пожелания бескомпромиссно. Но это будет только тогда, когда у тебя уже есть имя, бюджеты, когда тебе уже не нужно вмешиваться в коммерческие процессы.

В начале карьеры все-таки лучше быть режиссером, который разбирается во всех процессах. Потому что тогда ты можешь оценить время, оценить ресурсы, сколько нужно средств, тебя очень сложно обмануть.