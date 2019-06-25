Любомир Левицкий: «Мы – продавцы историй»

«Телекритика» публикует основные его тезизы о некоторых правилах и законах Голливуда. А еще – несколько советов начинающим кинематографистам.
Режиссеры и продюсеры
Я не только режиссер, но и предприниматель, участвую в продюсировании своих фильмов, и мне это нравится. Потому что ты видишь, как работает эта машина, видишь весь механизм изнутри. Быть просто режиссером на проекте – это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что тебя больше ничего не волнует, ты занимаешься чистым творчеством и можешь высказывать свои пожелания бескомпромиссно. Но это будет только тогда, когда у тебя уже есть имя, бюджеты, когда тебе уже не нужно вмешиваться в коммерческие процессы.
В начале карьеры все-таки лучше быть режиссером, который разбирается во всех процессах. Потому что тогда ты можешь оценить время, оценить ресурсы, сколько нужно средств, тебя очень сложно обмануть.
Правило №1
Основное правило для фильммейкера любого жанра – это понимать тот факт, что мы – продавцы историй. Нужно понимать, что мы торгуем историями. Все остальное – это вспомогательные материалы и факторы, которые помогают нам создать историю. Но основной наш фокус – это создание истории. И эта история должна быть создана правильно, начиная от конъюнктуры в стране, от целевой аудитории и так далее.
Понимание целевой аудитории – это чуть ли не самый основной навык. Например, если вы собираетесь снимать историческое кино, то вы должны понимать, кто ходит на историческое кино в кинотеатры, какая аудитория. И вы должны понимать, что именно вы продаете этой аудитории. Если вы хотите снимать триллеры, то вы должны понимать, что это будет уже кардинально другая аудитория, чем для исторического кино.
«Если вы относитесь к своему проекту как к предприятию, вы ищете инновационные подходы, подключаете энергию и ресурсы из других сфер»
Если вы продаете историческое кино, то должны понимать, что вам нужны звезды, вам нужна зрелищность. Если вы не дадите зрелищности, то кино будет провальное. А вот аудитории триллеров все равно, кто играет в кино, им звезды не нужны. Это стабильная аудитория, которая регулярно ходит на свой любимый жанр. В этом жанре важнее концепт.
Поэтому вам необходимо понимать, какие вы истории продаете, какими инструментами пользуетесь и кто те люди, которым вы это продаете. Ошибка на этом этапе стоит всего проекта.
Правило №2
Итак, первый шаг – это идея. Второй шаг – это сценарий. В Украине сейчас проблема со сценаристами. И за почти 15 лет ситуация изменилась незначительно. Да, сейчас появились хорошие сценаристы, но у них все еще есть одна проблема. Они умеют писать, но у них нет понимания маркетинга, они не адаптированы. Им не хватает сценарного образования не в плане драматургии, а в плане понимания картинки в целом. Нужно уделять много внимания аналитике рынка.
Украинское кино сейчас на подъеме, у зрителей к нему наконец-то появилось доверие. Мы движемся вслепую, без стратегии. Мы делаем много контента, но некачественный контент может это доверие нивелировать. Я бы сейчас начал разделять прокатное кино и цифровое. Если кино действительно хорошее, его можно пускать в прокат. Если слабенькое – не стоит.
Если вы снимаете локальный украинский фильм, то у вас есть определенная планка бюджета. Даже если у вас будет идеальный сценарий, отличная история, просто Marvel, но для локальной аудитории, про локальных героев и проблемы, то он будет слишком дорогой для производства. Ни один продюсер его просто у вас не купит. Это будет нерационально.
Сценарий – это ваш клад. Ему стоит уделять максимум времени. Кино снимается очень быстро, а вот подготовка к нему – процесс длительный. В Голливуде никто никуда не спешит на этом этапе, а вот съемки уже идут, как на фабрике, одним хлопком. Поэтому тут никто не будет вас слушать, пока у вас нет готового законченного сценария. И только потом начинается процесс разработки структуры проекта, как он будет сниматься.
Стратегия малобюджетного кино
В Голливуде есть один продюсер с блестящей стратегией. Это Джейсон Блум. Вы его знаете по «Паранормальному явлению», например. Он запустил производство малобюджетных хорроров, когда понял, что для них не нужны звезды, взял за основу покупку недорогих сценариев и проектов, которые можно реализовать с бюджетом до 4 млн долларов. А в итоге некоторые из этих проектов в прокате собирают по две сотни миллионов.
С такой стратегией очень сложно удержать себя в рамках этой концепции. Если ты заработал 200 млн, то тебе хочется следующий проект уже снять не за 4, а за 50, снять блокбастер. И от этого сложно удержаться. Но если придерживаться этой стратегии, то можно получать стабильный доход. Компания Джейсона Блума сейчас чуть ли не основной доход студии Universal по прямым контрактам. Это пример того, как можно имея четкую стратегию, математический расчет и хорошие идеи, зарабатывать очень хорошие деньги.
Смена эпох
Сейчас мы переживаем эру смены формата дистрибуции. Компания Netflix становится огромным монстром, и в Голливуде все чувствуют большой прессинг из-за этого. Студии находятся на этапе сильной одышки. Крупные студии, от Paramount до Warner с трудом зарабатывают сейчас, только чтобы прожить, это правда. У них невероятные расходы, а их нужно как-то покрывать. Поэтому им приходится снимать все больше и больше фильмов. Почему мы сейчас наблюдаем такое большое количество сиквелов, экранизаций комиксов и так далее? Кризис сценариев? Нет, сценаристов тут очень много и сценариев крутых много. Студии просто не хотят рисковать. Не хотят рисковать зарплатами людей и всем прочим.
Можем даже посчитать. Производство фильма стоит 100 млн, 50 млн стоят звезды и еще 50 – промокампания. Вот 200 млн бюджета заложили, 600 млн они собрали. Заплатили налоги, заплатили гонорары и зарплаты, на остальное студия может жить. И так они держатся на плаву и надеются продержать до конца холодной войны с Netflix, которые только за последний год заработали 152 млрд долларов. Это прибыль Disney за несколько лет.
Кроме того, Netflix сейчас борется за сокращение дистрибуторского окна. То есть, чтобы фильм дня три шел в кинотеатрах, а потом сразу оказывался на Netflix. Для кинотеатров это будет катастрофой. А кинотеатры, в свою очередь, являются единственным рычагом влияния киностудий, которым они зарабатывают деньги. Если Netflix сейчас уберет окно, то люди уже завтра смогут решать, стоит ли им идти в кинотеатры, если они смогут посмотреть фильм у себя дома. Половина зрителей, особенно в США, будут смотреть кино дома. И прибыль будет не от кинотеатров, а от цифровой дистрибуции.
Фильм – это предприятие
Представьте, что каждый ваш фильм – это отдельное предприятия, компания. Со штатом сотрудников, зарплатами и всем, что положено. И каждый проект отличается от другого, нет для них единого рецепта, как отпечатки пальцев, которые вроде похожи, но все разные.
И вам над каждым проектом нужно думать, кто у вас будет за что отвечать. Иногда этот процесс нужно оптимизировать, сократить команду до минимума. Тут вам могут помочь разнообразные программы и интернет. Менеджмент нужно упрощать, экономить деньги, но без потери эффективности. Даже сценарии сейчас можно писать дистанционно, например.
«В Голливуде никто не спешит на этапе подготовки, а вот съемки уже идут, как на фабрике, одним хлопком»
Важно быть креативными. Когда мы снимали «Штольню», у нас не осталось денег на рекламную кампанию. Просто потому что мы ее и не планировали, нас убедили запустить фильм в кинотеатры. А тогда как раз появились в Украине билборды повсюду. А еще именно в тот момент в стране были парламентские выборы, вся страна была в политической рекламе. И я тогда думал, что нам никогда не перебороть со своим фильмом этот медиашум.
А потом мне пришла в голову нестандартная идея. По закону за три дня до выборов всю политическую рекламу на билбордах заклеивают белыми листами, агитация запрещена. И мы решили пойти в рекламную компанию и предложить им заклеить не просто листами, а постерами нашего фильма. А рекламщики согласились. Но на всю Украину нам требовалось постеров на 5 тысяч долларов. Денег у нас не было.
И мы нашли партнера, одну алкогольную компанию, продали им четверть постера на их рекламу, они дали денег. И в результате мы за 0 гривен 0 копеек облепили всю страну билбордами. А рекламные площади были оплачены перед выборами с запасом времени, то есть они висели еще около недели или двух.
Поэтому, когда вы относитесь к своему проекту как к предприятию, вы ищете инновационные подходы, подключаете энергию и ресурсы из других сфер. И это срабатывает.