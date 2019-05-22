📢 Менеджеры «Квартала», Garnet, GoodMedia получили госдолжности от Зеленского. Кто они?

«Телекритика» предлагает ознакомиться с их короткими биографиями.

Главный юрист «Квартала 95» Иван Баканов стал первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Баканов был руководителем штаба Зеленского и ответственным за взаимодействие с Верховной радой. Он был главным юристом «Квартала». С 2017 года возглавил партию «Слуга народа». С Зеленским Баканов дружит с детства.

Исполнительный продюсер «Квартала 95» Сергей Трофимов стал первым заместителем главы Администрации президента.

Трофимов работает в студии «Квартал 95» с 2005-го, где начал с должности руководителя проектов и сделал карьеру исполнительного продюсера, курировал кинематографическое направление развития студии. Бывший морской пехотинец.

Сценарист «Квартала 95» Юрий Костюк стал заместителем главы АП.

Во время избирательной кампании входил в креативную группу штаба Зеленского. Костюк – сценарист сериалов «Слуга народа», «Сваты-5», «Байки Митяя», фильмов «8 первых свиданий», «8 новых свиданий» и «Любовь в большом городе 3». Уроженец Ужгорода, после окончания гимназии в Ужгороде учился в столице, бывший игрок КВН («Однажды вечером», затем некоторое время играл с командой КПИ, сейчас это студия «Мамахохотала»).

Руководитель продакшена GoodMedia Кирилл Тимошенко стал замглавы АП.

Кириллу Тимошенко 30 лет. Он – бывший спортивный журналист, руководитель телепродакшен-компании GoodMedia. Продакшен снимал все ролики Зеленского, в том числе самый известный ролик кампании – вызов Петра Порошенко на дебаты на стадион. Собственный продакшен основал в 2014 году – у компании несколько направлений работы: телепродакшен, политический и коммерческий PR, SMM, организация ивентов – предвыборных туров, съездов и концертов.

В числе заказчиков Тимошенко – многие топ-политики страны. В 2014-м его продакшен организовывал трансляцию инаугурации Петра Порошенко. В октябре 2014 года на «1+1» вышел фильм производства GoodMedia «Битва за Днепр», героями которого были Борис Филатов и Геннадий Корбан. Фильм рассказывал о работе команды главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского. В 2017–2018 годах GoodMedia снял целый ряд роликов о достижениях власти – правительства Владимира Гройсмана и Министерства информполитики. В январе 2019 года фильм GoodMedia «Пять дней с Игорем Кононенко» вышел на телеканале «Прямой». В числе известных политических заказчиков GoodMedia – Юрий Луценко. Для него компания сняла три ролика, в том числе и прошлогоднее поздравление генпрокурора с Днем Независимости. Среди наиболее известных коммерческих проектов – съемка роликов 42 визиток стран-участниц «Евровидения».

В 2015-м от партии УКРОП Тимошенко баллотировался в Киевсовет. Его отец, Владлен Тимошенко, председатель днепровской областной организации партии и депутат облсовета от УКРОПа. До этого он руководил торговым центром «Пассаж», который принадлежал Геннадию Корбану и Борису Филатову.

Сооснователь студии «Квартал 95» Сергей Шефир стал первым советником президента.

Сергею Шефиру – 54. Он – земляк и бизнес-партнер Владимира Зеленского. Осенью 1995 года Сергей и его старший брат Борис уже были успешными авторами и делали в Кривом Роге фестиваль КВН. Там они заметили молодого Зеленского и позвали его в команду «Запорожье – Кривой Рог – Транзит». С тех пор Шефиры и Зеленский не расставались: жили и работали в одной квартире в Москве, вместе шли к победе «Транзита» в Высшей лиге КВН, вместе придумали и основали студию «Квартал 95», вместе вернулись в Киев и как партнеры построили многомиллионный бизнес. В Киеве братья Шефир и Зеленский также работали вместе за соседними столами в общем кабинете на верхнем этаже жилой многоэтажки, где и принимались важнейшие решения предвыборной кампании.

Руководитель диджитал-направления штаба Зеленского Михаил Федоров стал советником президента.

К Зеленскому пришел из бизнеса, до этого имел собственное диджитал-агентство. Сейчас занимается продвижением в соцсетях и других каналах цифровой коммуникации. Диджитал-отдел Федорова отвечал в «Зе! Команде» за продвижение кандидата в Telegram, Instagram и YouTube.

Продюсер кинокомпании Garnet Андрей Ермак стал еще одним советником президента.

Андрей Ермак является юристом с 20-летним опытом работы. Адвокатской деятельностью он занимается с 1995 года. Проработав в сфере юриспруденции два года, Ермак основал свою компанию, которая до сегодняшнего дня занимается юридическим консалтингом, защищает интересы своих клиентов в досудебных спорах и на всех этапах судебного процесса. Также Ермак одним из первых в стране участвовал в разработке законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права. Является действующим членом IBA и Ассоциации юристов Украины.

Также Ермак – специалист в сферах финансового и банковского права, конституционного права, хозяйственного права, международного права и других отраслях. Является продюсером фильмов «Межа» и «Правило боя», основатель Garnet International Media Group.

Фото: «Квартал 95», скриншоты YouTube, архив «Телекритики», «1+1»

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