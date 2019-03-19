«Крым. Оккупированные»: премьера документального проекта
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«Крым. Оккупированные»: премьера документального проекта

от Telekritika
От Telekritika 22
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«Крым. Оккупированные»: канал «Украина» покажет документальный проект «Сегодня» и «Радио Свобода».

В ночь на 22 марта в 00:00 на телеканале «Украина» пройдет премьера проекта о судьбах людей на аннексированной территории. 

«“Сегодня” уже длительное время сотрудничает с “Радио Свобода”. В наших проектах мы освещали проблемы обмена военнопленными, судебные процессы в отношении украинских политзаключенных, жизни людей на оккупированных территориях. Но в последнее время начало стремительно падать внимание СМИ именно к Крыму. И мы считаем необходимым вернуть эту тему на экраны, рассказать зрителям о соотечественниках, которые сознательно или поневоле оказались заложниками ситуации и территории. Важным шагом к этому станет показ совместного документального проекта с “Радио Свобода” – “Крым. Оккупированные”», – отметил директор Дирекции информационного вещания, главный редактор канала «Украина» Юрий Сугак.

В проекте расскажут истории 10 разных людей, которые по-разному переживают исторические события: кто-то был очарован «крымской весной», кто-то разуверился в российском режиме, а кто-то просто смирился. Герои фильма с абсолютно непохожими политическими взглядами: проукраинскими, пророссийскими и обывательскими – индифферентными. Как они живут, что думают и чем для них стали 5 лет в оккупации – узнаем уже в этот четверг.

Фото:  телеканал  «Украина» 

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