«Крым. Оккупированные»: премьера документального проекта

В ночь на 22 марта в 00:00 на телеканале «Украина» пройдет премьера проекта о судьбах людей на аннексированной территории.

«“Сегодня” уже длительное время сотрудничает с “Радио Свобода”. В наших проектах мы освещали проблемы обмена военнопленными, судебные процессы в отношении украинских политзаключенных, жизни людей на оккупированных территориях. Но в последнее время начало стремительно падать внимание СМИ именно к Крыму. И мы считаем необходимым вернуть эту тему на экраны, рассказать зрителям о соотечественниках, которые сознательно или поневоле оказались заложниками ситуации и территории. Важным шагом к этому станет показ совместного документального проекта с “Радио Свобода” – “Крым. Оккупированные”», – отметил директор Дирекции информационного вещания, главный редактор канала «Украина» Юрий Сугак.

В проекте расскажут истории 10 разных людей, которые по-разному переживают исторические события: кто-то был очарован «крымской весной», кто-то разуверился в российском режиме, а кто-то просто смирился. Герои фильма с абсолютно непохожими политическими взглядами: проукраинскими, пророссийскими и обывательскими – индифферентными. Как они живут, что думают и чем для них стали 5 лет в оккупации – узнаем уже в этот четверг.

Фото: телеканал «Украина»