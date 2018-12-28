Когда платное телевидение откроет «девятый фронт» борьбы с ТВ-пиратами

Месяц назад на «Телекритике» вышла большая статья , посвященная восьми «фронтам» борьбы с пиратством – как антипиратская инициатива «Чистое небо» и входящие в нее правообладатели ищут способы остановить распространение ворованного контента в интернете. В статье приведен перечень направлений борьбы с пиратским распространением ТВ-услуги.

В «Чистом небе» решили провести опрос провайдеров на предмет того, готовы ли они включиться в борьбу с пиратством ТВ-услуги и, например, прекратить сотрудничество или «наказывать ценой», или другими условиями при переговорах о ретрансляции тех правообладателей, которые не защищают свой контент, не вкладывают времени, сил и денег в развитие цивилизованного рынка платного телевидения. Ведь проактивная позиция правообладателей в этой борьбе важна еще и потому, что киберполиция не может инициировать расследование против нарушения права интеллектуальной собственности без заявления владельца этих прав. В «Чистом небе» опросили провайдеров и поделилось с «Телекритикой» их мнениями.

Есть те, кто активно борется, и те, кто нет

Александр Глущенко – директор ОТТ-сервиса Omega TV, который работает исключительно как партнерский сервис по предоставлению ТВ-услуги для ISP-провайдеров (интернет-провайдеров) отмечает, что есть правообладатели телеканалов, которые игнорируют борьбу с пиратским распространением их телеканалов: «Правообладателей можно смело поделить на два лагеря: те, кто активно борются с пиратством, и те, кто ничего не делает, ориентируясь лишь на сбор роялти с легальных игроков».

Руководитель одесского телевизионного проекта TENET-TV Павел Нежинский говорит, что международные телехолдинги, каналы которых представлены в Украине, несколько потеряли интерес к борьбе с пиратством: «Да, мы отмечаем тех, кто борется с нарушением права интеллектуальной собственности. Все что-то делают, но более активны, на мой взгляд, StarLightMedia и “Медиа Группа Украина”. Раньше были активны Discovery, Fox».

Людмила Кокоровец, исполнительный директор нескольких ведущих одесских провайдеров, добавляет: «Есть правообладатели, которые оперативно реагируют на обращения лицензированных провайдеров по вопросу содействия борьбе с пиратством. Мне, как представителю трех компаний провайдеров города Одессы, понравилось взаимодействие в этом вопросе с 1+1 media, “Континент ТВ”, StarLight Digital. Есть менее оперативные реакции правообладателей, но, главное, чтобы они были».

Девятый фронт: открыть его не так-то просто

Но одно дело отмечать чью-то борьбу или пассивность, а другое – включаться самим. Провайдеры платного телевидения считают, что такой возможности для них сегодня нет, так как в переговорах условия диктуют медиагруппы.

«Естественно, мы замечаем, что медиагруппы ведут борьбу с пиратством, – рассказывает Елена Бурнаева, руководитель отдела развития телевидения харьковского провайдера «Макснет». – Они рассказывают об этом на конференциях: доступ ко скольким сайтам заблокирован, сколько уголовных дел открыто и так далее. Но наша коммуникация с правообладателями осуществляется вокруг договора, где обсуждается цена, тарифы, количество абонентов и прочее, и эти условия выставляются правообладателями. Если мы будем им говорить: “Нет-нет, мы не станем с вами сотрудничать, потому что вы не боретесь с пиратами” – это будет бесперспективно».

«Наказывать ценой тех правообладателей, кто не защищает свой контент, – полагаю, эта опция не ко всем правообладателям применима», – согласна с ней Людмила Кокоровец.

Если телеканал востребован у зрителей, то провайдер телевидения будет его показывать, независимо от того, борется он за свою интеллектуальную собственность или нет.

Олег Смычек, технический директор киевского провайдера «Укртвин»: «У провайдера связаны руки, он не может диктовать медиагруппам условия».

Эдуард Паскевич, директор кременчугского провайдера платного телевидения «Чумгак ТВ», считает, что провайдерам будет тяжело договориться об этом: «В идеальном мире это, наверное, было бы правильно, но в реальном – это пока что невозможно. Если мы решим не показывать телеканалы, которые не борются с пиратами, то обязательно найдется кто-то, кто будет показывать, и мы окажемся в проигрышном положении».

Как еще могут бороться с нелегалами провайдеры?

Александр Резунов, директор киевского ОТТ-оператора Trinity/sweet TV, готов начать борьбу с ТВ-пиратами: «Нелегальное распространение контента приводит к демпингу. Демпинг на рынке, в свою очередь, тормозит развитие платного ТВ и, соответственно, нашего бизнеса. В связи с чем представители TrinityTV готовы бороться с нелегальным распространением контента – как совместно с медиагруппами, так и совместно с провайдерами. Но пока мы наблюдаем инициативу только от медиагрупп. Провайдеры, к сожалению, не стремятся бороться с соседями, которые не чисты на руку. На моей памяти есть только два случая, когда провайдер просил нас помочь восстановить справедливость и пресечь незаконное распространение контента».

Олег Смычек уверяет, что его компания уведомляет правообладателей, когда «встречает» ТВ-пирата: «Мы обращаем внимание медиагрупп на ситуации, когда кто-то из провайдеров платного телевидения берет их контент незаконно и бесплатно – “пиратит” – в то время, как мы заключаем все необходимые договоры».

Александр Глущенко отмечает, что пиратов провайдеры «замечают» в единичных случаях: «Если говорить об интернет-провайдерах, местами они борются с пиратами в своих сетях, когда возникает конфликт интересов. Все зависит от уровня понимания проблем, к которым приводит такой контент. Все можно измерить недополученной прибылью. Цифры говорят громко! Мы для себя отмечаем в первую очередь тех провайдеров, которые проявили инициативу и решили развивать рынок платного ТВ вместе с нами. Наши партнеры заинтересованы именно в развитии легального украинского рынка платного ТВ и принимают в этом процессе активное участие! Информируют абонентов о сервисе интернет-ТВ, вкладываются в маркетинг, в рекламные кампании».

Отношение меняется

Александр Резунов акцентирует на том, что отсутствие борьбы с пиратами ТВ-услуги создает неравные условия на рынке, особенно это ощутимо, когда идет речь о зарубежных премиальных телеканалах: «Конечно, нам не нравится, когда правообладатель берет с нас деньги за ретрансляцию телеканалов, но при этом ничего не делает, чтобы прекратить незаконное распространение этих же телеканалов другими провайдерами, которые не имеют соответствующих прав. В итоге, естественно, создаются неравные условия для конкуренции – когда мы несем затраты по себестоимости каналов, а конкуренты нет, и могут себе позволить любые ценовые условия, вплоть до бесплатной раздачи. Особенно это чувствительно для премиальных телеканалов, за которые приходится платить достаточно много, а конкурент берет их бесплатно, и ему за это “ничего не будет”. Мы не воспринимаем таких правообладателей, как полноценных партнеров. И да, мы намерены заложить этот факт в переговорную позицию по ретрансляции телеканалов в наших пакетах».

И, конечно, кумулятивный психологический эффект есть всегда, даже если провайдер пока не готов превращать его в действия.

Еще один провайдер, имя которого не называем, был эмоционален: «Отношение к тем, кто ведет борьбу с пиратами, и кто не ведет, разное, но что дальше? Мне что, «Интер» теперь, например, отключить? Но воспринимаю медиагруппы по-разному, да».

В итоге все опять возвращается к медиагруппам: Александр Глущенко подчеркивает, что бороться с нелегальными распространителями контента – «это задача правообладателя, чей продукт воруют и нелегально распространяют, создавая неконкурентные условия легальным игрокам».

Сергей Ольштинский, руководитель договорного отдела винницкого провайдера «Кармель», также считает, что многое в наказании пиратов зависит именно от правообладателей: «Мы замечали, что некоторые правообладатели недостаточно делают в плане борьбы с пиратством. Но пиратство – это зло, и мы против этого тоже. Мы негативно относимся к таким явлениям».

В 2013 году инициатива «Чистое небо» объединила 4 крупные медиагруппы Украины. И тогда, и сейчас каждая из медиагрупп сама принимает решение, насколько она вкладывает свои ресурсы в борьбу. Вопрос, оценят ли это провайдеры.

Ольга Ваганова, специально для «Телекритики»

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