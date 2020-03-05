Кодирование спутника как отвлекающий шаг. Что на самом деле вы пропустили в феврале, или ненужность программных директоров

Будет поступление. Длинное вступление. Вступление с различными продактплейсментами. После того, как вы дочитаете третий абзац или четверть вступления, вы узнаете, что на самом деле на рынке телевизионных измерений состоялся более существенный скачок чем просто кодирование спутника. Чтобы не все читали вступление, а лишь те, кто любит читать тексты, скажу, что в нем говорится о том, что в Украине официально начали измерять отложенный телепросмотр (что это такое тоже будет).

Итак, вступление. Первый мой текст-возвращение на «Телекритику» вызвал скептическое ожидание, «Телекритику» тогда мало кто читал. Текст был интересен и набрал около 3 тыс. просмотров страницы. Таким образом тест был пройден, и появилась возможность писать блоги для ТК регулярно. ТК росла, и уже один из предыдущих текстов набрал что-то около 200 тыс. просмотров страницы. Конечно, это было о кодировании. Кодировании спутника. Собственно, после последнего материала существенных изменений не произошло – так же дальше доминирует переход на Т2 и устойчивое второе место занимает подключение различных ОТТ/ IPTV/стримингов.

На самом деле, этот материал – это первый авторский блог, без привязки к статусам и месту работы, это материал личный. Сразу анонсирую, что вам, наверное, будет становиться скучно, потому что мы с ТК достигли согласия, что теперь блоги будут выходить каждую неделю. Кстати, на своей странице в Facebook буду рад собирать пожелания по тематике каждого следующего блога. Ведь свободного времени для написания новых материалов у меня появится существенно больше чем раньше.

Почему авторский блог?

Наступает такое время, когда ты накапливаешь кучу знаний и хочешь ими делиться. Предыдущие материалы также отвечали этому критерию, но такого полного цикла блого-публикаций еще не было. Здесь вспоминается, сколько всего мне удалось увидеть воочию и почувствовать в становлении и развитии украинских телевизионных измерений.

Первый опыт я получил благодаря каналу «Интер», где, работая в КМИС, мог проводить проверку корректности некоторых данных пиплметрической панели АGB (так, возможно уже мало кто из вас помнит, но до ГфК у нас измерениями компании занималась именно АGB). Так я получил первый опыт контакта не просто с рейтингами, а с сырыми данными пипметрической панели. Затем было проведение установочного исследования для построения новой панели ГфК в штате компании КМИС. Несколько лет работы в аналитической службе телеканала «Интер». Работа в StarLightMedia (который тогда еще не был StarLightMedia) на этапе его зарождения. Затем – участие в создании технического комитета ИТК, постоянное совершенствование и контроль измерений, затем – выбор нового измерителя и разработка огромного количества процедур контроля за измерением. Немного работал с обработкой и анализом данных IPTV-провайдеров. Так, на всех этих этапах первостепенным для меня было обеспечение максимальной точности измерения и глубины этого измерения. И вот знаний накопилось столько, что, почему бы не начать цикл блогов, о чем, собственно, там измеряют в том ТВ. Иногда встречаешь даже людей из области и у них возникают вопросы, которые, казалось бы, очень простые, но и на них иногда необходимо дать ответы. Более того, на отраслевой странице ТК рядовые читатели преобладают над экспертами.

Начнем с Timeshift. В феврале 2020-го в телевизионных измерениях появилось новое понятие, которое лучше звучит на украинском, а именно – отложенный просмотр. По-английски этот термин иногда называют таймшифтинг или кетчап. Оба слова являются лишь частью от более глобального понятия отложенного смотрения.

Какие бывают ситуации отложенного смотрения?

Телевизионный эфир, в первую очередь, воспринимается как нечто, что происходит в конкретный момент времени – зритель включает канал – и вот в этот момент весь мир видит то, что происходит на экране здесь и сейчас. Это, собственно, получило название – живой просмотр. До развития технологий это был единственный способ увидеть телевизионный эфирный продукт. Затем появились магнитофоны с функцией записи. У зрителей появилась возможность записать программу или передачу и посмотреть ее позже.

Так вот именно возможность записать передачу и посмотреть ее позже и является тем, что мы называем отложенным смотрением.

Где в 2020 году это смотрение может возникнуть.

Через просмотр ОТТ (далее в это определение я вкладываю IPTV и другие стриминги) – это место, которое не очень разрекламированное функцией сервиса, потому что люди после того, как начинают ее понимать, и с удовольствием начинают ею пользоваться. Для тех, кто не знает, очень советую попробовать. Это функция, когда ты сам себе становишься программным директором всех каналов. Это возможность посмотреть программу или сериал именно в то время, когда тебе хочется или позволяют обстоятельства. Посмотреть продукт на пиратских сервисах – новый эпизод сериала или еще что. Записать на флешку. Подсоединить к телевизору ноут. Много других способов (делиться экраном) пользоваться виртуальным плейлистом. Записывать на VHS-кассету.

Собственно, любым способом, которым позволяет фантазия, смотреть программу, которая была в эфире ТВ.

А что собственно измеряется?

До февраля 2020 году все цифры, которыми оперировали и делились каналы, все рейтинги рекламных блоков, которые продавались – все это измерялось лишь в живом просмотре. То есть, если вы пришли домой и не успевали к началу программы «Ревизор», так как я, и выбирали его смотреть с начала, когда прошло 30 мин программы, – то этот просмотр в показатели ни программы, ни канала не учитывался. А если среди таких зрителей был не я один, то программа их не учитывала. Сейчас ситуация изменилась, и если в эфире канала была программа и зритель ее посмотрел не во время прямого эфира, а, например, когда ему было удобно (любым способом), главное, чтобы на телевизоре, то все это будет учтено и измерено.

А как долго длится период поиска отложенного смотрения?

Здесь, собственно, существует некий мировой стандарт – 7 дней. То есть, если вы пропустили «Холостяка» в пятницу, не посмотрели его повтор в эфире канала в субботу, а нашли его в воскресенье на YouTube и посмотрели там, то весь этот просмотр добавляется к основному выходу программы «Холостяк». Если вам так понравилась программа, вы ее по 10 раз будете смотреть, вот как я в OLL.TV просматривал в отложенном просмотре и радовался победе «Днепр-1» над «Динамо» 5 раз – то все эти 5 раз будут причислены к просмотру матча.

Каковы объемы отложенного просмотра сейчас?

Какова аудитория любителей отложенного просмотра?

Видим, что в феврале это чуть более 0,5% просмотра или дополнительная 91 секунда просмотра каждый день. Это показатели для населения старше 4 лет по всей Украине. Но возможно время просмотра разное для разных возрастных групп?

Видим, что в городах 50+ отложенный просмотр дальше пошел вперед. В группе 56 лет и старше он незначителен. Для остальных возрастных групп в городах 50+ он более 1%. А молодые женщины от 26 до 35 лет – самые активные пользователи отложенного смотрения.

Какие каналы лидеры по отложенным просмотрам?

Здесь по любимой аудитории 18-54 50+ посмотрим и отсортируем по дополнительному времени просмотра абсолютным, и для справки дадим сколько это в % дополнительного просмотра.

Какие программы больше всего любят смотреть отложено?

Пока мы разобрались с отложенным просмотром. Телевидению еще есть чем удивить. До 10% телесмотрения еще остается в тени. Это тот просмотр, который есть на больших экранах, но он не учитывается, и те 10% рекламы, которые зрители видят, но которые не учитываются. Но их учитывают в оплате рекламные компании. Но об этом уже в следующем блоге через неделю.

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