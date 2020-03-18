Карантин. Поведінка телеглядача

Прекрасно! Всі сидимо вдома. Перші дні карантину. Власне зараз золота пора для проведення різних опитувань: що люди планують робити, що вже роблять, які плани, на що чекають і так далі. Таких оперативних запитань можна згенерувати багато. А сьогодні, я спробую з вами пройтися першими днями карантину, користуючись тими даними, про які я писав. Ці дані можна використовувати не лише для того, щоб знати, які частки чи рейтинги були у програм чи рекламних роликів, але й для того, щоб бачити більш глобальні речі у поведінці українців.
Ви, уважні читачі, знаєте, я планую продовжувати писати авторський блог, який ви з певною успішністю читаєте. У вас, читачів, які мають аналітиків та працюють з даними телевізійного вимірювання, є можливість: по-перше, – стати співавторами наступних матеріалів, а по-друге (якщо ви мріяли навчити своїх аналітиків всім хитрощам аналітичного телевізійного мистецтва), – я з радістю згадаю свої роки викладання аналізу аудиторій у Києво-Могилянській академії та поділюся знаннями з вами чи з вашими аналітиками (як ТБ, так і реклами) за помірний бартер – доступ до програмного забезпечення. Як завжди, нагадаю, що у блозі я не просто ділюся цифрами, а намагаюся надихнути аналітиків та споживачів інформації на критичне сприйняття методик, які можна використовувати для аналізу даних.
А тепер лише про споживчу поведінку телевізійного глядача. Перше питання, яке цікавить всіх, чи сидять люди вдома? Якщо сидять, то хто сидить? У телевізійному вимірюванні ми можемо припустити таку модель (розуміємо, що це модель): коли люди вдома, то вони можуть дивитися телевізор. Далі, чим більше (відносно попереднього періоду) люди дивляться ТБ, тим більше вони сидять вдома. Отже, у нас є два періоди карантину: початковий, коли закрили школи (це з 10 по 16), та великий карантин з 16 числа понеділка. Далі важливо встановити БЕЗЛАЙН – тобто таку точку, відповідно до якої ми телеперегляд будемо вважати еталонним, від якого ми будемо порівнювати той, що ми отримали зараз. Класично таких точок може бути дві: це найближчий аналогічний період (наприклад, тиждень до) та аналогічний період рік тому. Обидві точки не можна використовувати напряму, їх також треба зважувати у такий спосіб, щоб усунути природно-часові зміни, що могли відбутися.
Фокусуємося – беремо період за тиждень до – це буде тиждень тому (15,31% загальний телеперегляд). Далі беремо 1 тиждень карантину (з 10 по 13 включно) – це буде 1 карантин (15,71). Потім треба взяти аналогічний період минулого року – буде рік тому (16,06%), і рік тому тиждень до – (16,63%).
|Населення України 4 роки і старші
|різниця (2)
|тижень тому
|15,31
|рік тому тиждень до
|16,63
|92,06%
|1 карантин
|15,71
|рік тому
|16,06
|97,82%
|6,25%
|1,026
|0,966
|Загальна різниця (1)
|6,0%
Далі, починається магія розрахунків – рахуємо двома способами.
Перший: ділимо (порівнюємо дивлення) карантин (15,71) за тиждень до карантину (15,31) – отримуємо ріст дивлення на 2,6% (1,026), тобто лінійно споживання ТБ виросло саме так. Далі рахуємо, яка було б норма росту – аналогічні розрахунки лише за минулий рік – 0,966. Таким чином можемо отримати першу оцінку росту перебування вдома. Загальна різниця (1) – це +6%. В інший спосіб можемо порівняти споживання ТБ за тиждень до 2020 року, до аналогічного тижня до 2019 року – отримаємо 92,06, а також отримаємо цифру для тижня карантину – 97,82. Порівняти очікування до факту – отримаємо 6,25%.
Отже, перше що ми отримали – це оцінку того, як карантин збільшив перебування людей вдома в період першого легкого карантину – це 6%. Іншими словами – люди почали на 6% часу менше часу проводити за межами дому.
Як ви думаєте, для міст з населенням 50+ ця цифра більшою чи меншою? Можете спробувати вгадати самі для себе. Отже, думаєте… Вгадали? Тоді можете дивитися в таблиці, спеціально не розшифровую, щоб могли самі зробити висновок.
|Люди 4 роки і старші в містах 50+
|різниця (2)
|тижень тому
|14,95
|рік тому тиждень до
|15,55
|96,14%
|1 карантин
|15,15
|рік тому
|15,05
|100,66%
|4,70%
|1,013
|0,968
|Загальна різниця (1)
|4,6%
Тут логічно спитати себе, а я так і зробив, а які демогрупи змінили своє споживання ТБ, а в нашій концептуалізації почали більше часу проводити вдома. У наступній таблиці результати зміни споживання за віко-статевими групами для всієї України, така таблиця дозволяє нам зробити висновок, як спрацював перший карантин, таблиця за методом два порахована.
|Чоловіки
|Жінки
|4-14
|26%
|4-14
|21%
|15-24
|12%
|15-24
|1%
|25-34
|-1%
|25-34
|12%
|35-44
|0%
|35-44
|1%
|45-54
|-2%
|45-54
|4%
|55+
|-2%
|55+
|0%
Власне бачимо, що для хлопців карантин спрацював більше по-домашньому – на 25% більше часу вони почали проводити вдома, за ними не далеко пішли й ті, хто віком від 15 до 24 років, а от всіх старших чоловіків карантин вигнав з дому. У жінок бачимо, що мами 25-34 роки найбільше взяли на себе «бонус» карантину – на 12% більше часу почали проводити вдома, а от група дівчат 15-24 роки вирішила карантин проводити з користю і за межами дому (так уважний читач може апелювати, що проводити час не за межами дому, а без телевізора). А от група ризику 55+, як про це пишуть медіа, не відреагувала жодним додатковим чином.
І ось тепер, методика протестована на першому легкому карантині. Ми можемо зразу сказати – ну ок, а от уже у понеділок було по-іншому (звісно ще не зовсім по-іншому). Але гляньмо, що люди робили у понеділок, 16 березня, чи сиділи вони вдома. Цифра -3,8%. Отже, бачимо що у понеділок більше часу проводили поза домом, у пошуках їжі та всього іншого. Тобто поки бачимо, що карантин не загнав споживачів ТБ додому. Може в містах 50+ було по іншому? Цифра – 7% тобто активація проведення часу за межами дому на 7%. Ось такий він був початок карантину, будемо слідкувати в онлайн-режимі, але поки бачимо, що початок агресивного карантину вигнав людей з дому, а не загнав їх туди.
А що у цей час робили канали?
Почнемо з найпростішого – сумарного дивлення новин на топ-5 каналах у праймі (а це час з 18:00 до 23:00), та сумарної долі каналів інформаційного спрямування. Потім, на вас чекає жанрове порівняння двох періодів, і на довершення подивимося, як змінилося і буде змінюватися наповнення рекламодавцями рекламних блоків.
|ТИЖДЕНЬ ДО
|ТИЖДЕНЬ КАРАНТИНУ ДО
|Хронометраж
|shr%
|Хронометраж
|shr%
|ICTV
|05:13:04
|7,5084
|05:18:34
|7,2839
|INTER
|05:44:11
|6,1700
|05:41:46
|5,9113
|1+1
|06:36:48
|10,8268
|06:43:04
|12,4982
|STB
|03:15:48
|7,2136
|03:20:37
|7,3884
|CHANNEL UKRAINE
|06:52:23
|13,0765
|06:55:54
|14,2478
|Сума топ-5
|27:42:14
|44,7953
|27:59:55
|47,3296
|105,7%
Сумарна доля у попередній таблиці – це синтетичний показник, який розрахований з метою порівняння тижня до тижня, і де часткою глядацької аудиторії у прямому розумінні цього показника. Він дозволяє порівняти, чи росте споживання відносно новин чи ні. Бачимо, що сумарно канали не збільшили хронометра новин (плюс 18 хвилин на тиждень) і приріст сумарної долі – 5,7%, хоча бачимо, що ріст – не ринковий, тобто канали ростуть і міняються з різною швидкістю. А що відбувається з інформаційними каналами?
|Аудиторія –населенянУкраїни від 4 років
|тиждень до
|перши тиждень карантину
|5CHANNEL
|0,4143
|0,4014
|24 CHANNEL
|0,4746
|0,4980
|CHANNEL 112
|1,4171
|1,2294
|NASH
|0,4067
|0,4125
|NEWS ONE
|1,0688
|0,9654
|CHANNEL Z(ZIK)
|1,4558
|1,2554
|ESPRESO TV
|0,6972
|0,6746
|5,9345
|5,4367
|-8,4%
Загалом, картина така – глядачі жодним чином не збільшили споживання інформаційних каналів. Тобто, актуалізацію пошуку інформації – що робити далі і як жити, точно взяв на себе не ТБ.
Можливо з 16 почалася здорова паніка, яка вимагала угамування попиту на інформацію? Чи може попит був, а пропозиції не було?
|3 до
|2 до
|1 до
|понеділок 16 березня
|5 CHANNEL
|0,2981
|0,4799
|0,2420
|0,4524
|24 CHANNEL
|0,5255
|0,5512
|0,4632
|0,4449
|CHANNEL 112
|1,0505
|0,8966
|1,1456
|1,3764
|NASH
|0,3381
|0,3618
|0,3579
|0,4415
|NEWS ONE
|1,2834
|1,1897
|1,3472
|0,9716
|CHANNEL Z(ZIK)
|1,1797
|1,1926
|1,1459
|1,3313
|ESPRESO TV
|0,5910
|0,6821
|0,6920
|0,5619
|СУМА
|5,27
|5,35
|5,39
|5,58
Бачимо, приріст є, але він у межах 3%. Бачимо, що новинні канали поки не при нагоді, тобто не стали поки майданчиком, де люди готові вмикатися для оперативних новин. Є куди рухатися інформаційним каналам.
А, що понеділки на топ-5 каналах? Зібрали споживачів у пошуках інформації?
|3 до
|2 до
|1 до
|понеділок 16 березня
|ICTV
|7,67
|6,89
|6,85
|8,58
|INTER
|5,44
|6,18
|6,28
|6,29
|1+1
|9,56
|11,11
|12,35
|13,93
|STB
|4,41
|7,41
|8,95
|6,46
|CHANNEL UKRAINE
|14,92
|13,63
|10,43
|14,65
|Сумарно
|42,0025
|45,2251
|44,8460
|49,9131
|11%
Бачимо приріст – 11%. Тобто бачимо, що все-таки за інформацією глядачі групуються на великих каналах, а не задовольняють свій інтерес на нішевих інформаційних ресурсах.
Що там із жанровим споживанням? Що дивилися глядачі тиждень до і на першому тижні?
|тиждень до
|перший тиждень
|телесериал
|16,0%
|18,3%
|художественный фильм
|16,1%
|17,8%
|другие развлекательные программы
|9,5%
|9,8%
|ежедневные новости
|8,2%
|7,9%
|другие социально-политические программы
|5,7%
|5,6%
|другие гуманитарные программы
|6,6%
|5,3%
|анимация
|4,0%
|4,3%
|криминальные хроники
|2,7%
|2,5%
|шоу-программа (цирк, смешанный концерт old)
|1,9%
|2,5%
|юмористическая программа
|2,6%
|2,2%
|еженедельные новости и комментарии
|1,5%
|2,0%
|развлекательное ток-шоу
|2,0%
|1,9%
|другие информационные передачи
|2,3%
|1,8%
|(другие художественные программы old)
|2,1%
|1,8%
|информационно-познавательная
|1,9%
|1,7%
|тематика ток-шоу
|1,8%
|1,5%
|(социально old) публицистическая программа
|1,6%
|1,4%
|документальный фильм
|0,8%
|1,1%
|кулинарное шоу
|1,4%
|1,1%
|социальное ток-шоу
|1,1%
|1,1%
|другие музыкальные программы
|1,1%
|0,9%
За формальними ознаками жанрове споживання глядачів майже не змінилося. Бачимо ще одне підтвердження, що зростання інтересу до новин не було: якщо тиждень до щоденні новини займали 8,2% від всього часу, що люди дивилися ТБ, то у перший тиждень карантину (шкільного) – цифра зменшилася до 7,9%.
І на завершення, як завжди, що там з рекламою? У тому самому розрізі тиждень до і перший тиждень легкого карантину.
Найпростіше, це порівняння обсягів реклами тиждень до тижня, у минулий рік не будемо заглядати, бо там, здається, була передвиборча агітація.
|Тиждень до
|перший тиждень
|різниця
|секунд реклами
|1478247
|1409834
|-4,6%
Бачимо, що загалом на ринку ситуація є стабільною. Можливо є різниця щодо каналів, але про це наступного разу, вже після першого тижня великого карантину. Побачимо, хто зайшов, хто вийшов. Хоча телевізійна реклама у цій частині не дуже показова – потрібен час, щоб скорегувати активності та змінити виходи. Та зазвичай посеред місяця таке рідко відбувається – тим цікавіше буде порівняти.
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