Карантин. Поведінка телеглядача

Прекрасно! Всі сидимо вдома. Перші дні карантину. Власне зараз золота пора для проведення різних опитувань: що люди планують робити, що вже роблять, які плани, на що чекають і так далі. Таких оперативних запитань можна згенерувати багато. А сьогодні, я спробую з вами пройтися першими днями карантину, користуючись тими даними, про які я писав. Ці дані можна використовувати не лише для того, щоб знати, які частки чи рейтинги були у програм чи рекламних роликів, але й для того, щоб бачити більш глобальні речі у поведінці українців.

Ви, уважні читачі, знаєте, я планую продовжувати писати авторський блог, який ви з певною успішністю читаєте. У вас, читачів, які мають аналітиків та працюють з даними телевізійного вимірювання, є можливість: по-перше, – стати співавторами наступних матеріалів, а по-друге (якщо ви мріяли навчити своїх аналітиків всім хитрощам аналітичного телевізійного мистецтва), – я з радістю згадаю свої роки викладання аналізу аудиторій у Києво-Могилянській академії та поділюся знаннями з вами чи з вашими аналітиками (як ТБ, так і реклами) за помірний бартер – доступ до програмного забезпечення. Як завжди, нагадаю, що у блозі я не просто ділюся цифрами, а намагаюся надихнути аналітиків та споживачів інформації на критичне сприйняття методик, які можна використовувати для аналізу даних.

А тепер лише про споживчу поведінку телевізійного глядача. Перше питання, яке цікавить всіх, чи сидять люди вдома? Якщо сидять, то хто сидить? У телевізійному вимірюванні ми можемо припустити таку модель (розуміємо, що це модель): коли люди вдома, то вони можуть дивитися телевізор. Далі, чим більше (відносно попереднього періоду) люди дивляться ТБ, тим більше вони сидять вдома. Отже, у нас є два періоди карантину: початковий, коли закрили школи (це з 10 по 16), та великий карантин з 16 числа понеділка. Далі важливо встановити БЕЗЛАЙН – тобто таку точку, відповідно до якої ми телеперегляд будемо вважати еталонним, від якого ми будемо порівнювати той, що ми отримали зараз. Класично таких точок може бути дві: це найближчий аналогічний період (наприклад, тиждень до) та аналогічний період рік тому. Обидві точки не можна використовувати напряму, їх також треба зважувати у такий спосіб, щоб усунути природно-часові зміни, що могли відбутися.

Фокусуємося – беремо період за тиждень до – це буде тиждень тому (15,31% загальний телеперегляд). Далі беремо 1 тиждень карантину (з 10 по 13 включно) – це буде 1 карантин (15,71). Потім треба взяти аналогічний період минулого року – буде рік тому (16,06%), і рік тому тиждень до – (16,63%).

Населення України 4 роки і старші різниця (2) тижень тому 15,31 рік тому тиждень до 16,63 92,06% 1 карантин 15,71 рік тому 16,06 97,82% 6,25% 1,026 0,966 Загальна різниця (1) 6,0%

Далі, починається магія розрахунків – рахуємо двома способами.

Перший: ділимо (порівнюємо дивлення) карантин (15,71) за тиждень до карантину (15,31) – отримуємо ріст дивлення на 2,6% (1,026), тобто лінійно споживання ТБ виросло саме так. Далі рахуємо, яка було б норма росту – аналогічні розрахунки лише за минулий рік – 0,966. Таким чином можемо отримати першу оцінку росту перебування вдома. Загальна різниця (1) – це +6%. В інший спосіб можемо порівняти споживання ТБ за тиждень до 2020 року, до аналогічного тижня до 2019 року – отримаємо 92,06, а також отримаємо цифру для тижня карантину – 97,82. Порівняти очікування до факту – отримаємо 6,25%.

Отже, перше що ми отримали – це оцінку того, як карантин збільшив перебування людей вдома в період першого легкого карантину – це 6%. Іншими словами – люди почали на 6% часу менше часу проводити за межами дому.

Як ви думаєте, для міст з населенням 50+ ця цифра більшою чи меншою? Можете спробувати вгадати самі для себе. Отже, думаєте… Вгадали? Тоді можете дивитися в таблиці, спеціально не розшифровую, щоб могли самі зробити висновок.

Люди 4 роки і старші в містах 50+ різниця (2) тижень тому 14,95 рік тому тиждень до 15,55 96,14% 1 карантин 15,15 рік тому 15,05 100,66% 4,70% 1,013 0,968 Загальна різниця (1) 4,6%

Тут логічно спитати себе, а я так і зробив, а які демогрупи змінили своє споживання ТБ, а в нашій концептуалізації почали більше часу проводити вдома. У наступній таблиці результати зміни споживання за віко-статевими групами для всієї України, така таблиця дозволяє нам зробити висновок, як спрацював перший карантин, таблиця за методом два порахована.

Чоловіки Жінки 4-14 26% 4-14 21% 15-24 12% 15-24 1% 25-34 -1% 25-34 12% 35-44 0% 35-44 1% 45-54 -2% 45-54 4% 55+ -2% 55+ 0%

Власне бачимо, що для хлопців карантин спрацював більше по-домашньому – на 25% більше часу вони почали проводити вдома, за ними не далеко пішли й ті, хто віком від 15 до 24 років, а от всіх старших чоловіків карантин вигнав з дому. У жінок бачимо, що мами 25-34 роки найбільше взяли на себе «бонус» карантину – на 12% більше часу почали проводити вдома, а от група дівчат 15-24 роки вирішила карантин проводити з користю і за межами дому (так уважний читач може апелювати, що проводити час не за межами дому, а без телевізора). А от група ризику 55+, як про це пишуть медіа, не відреагувала жодним додатковим чином.

І ось тепер, методика протестована на першому легкому карантині. Ми можемо зразу сказати – ну ок, а от уже у понеділок було по-іншому (звісно ще не зовсім по-іншому). Але гляньмо, що люди робили у понеділок, 16 березня, чи сиділи вони вдома. Цифра -3,8%. Отже, бачимо що у понеділок більше часу проводили поза домом, у пошуках їжі та всього іншого. Тобто поки бачимо, що карантин не загнав споживачів ТБ додому. Може в містах 50+ було по іншому? Цифра – 7% тобто активація проведення часу за межами дому на 7%. Ось такий він був початок карантину, будемо слідкувати в онлайн-режимі, але поки бачимо, що початок агресивного карантину вигнав людей з дому, а не загнав їх туди.

А що у цей час робили канали?

Почнемо з найпростішого – сумарного дивлення новин на топ-5 каналах у праймі (а це час з 18:00 до 23:00), та сумарної долі каналів інформаційного спрямування. Потім, на вас чекає жанрове порівняння двох періодів, і на довершення подивимося, як змінилося і буде змінюватися наповнення рекламодавцями рекламних блоків.

ТИЖДЕНЬ ДО ТИЖДЕНЬ КАРАНТИНУ ДО Хронометраж shr% Хронометраж shr% ICTV 05:13:04 7,5084 05:18:34 7,2839 INTER 05:44:11 6,1700 05:41:46 5,9113 1+1 06:36:48 10,8268 06:43:04 12,4982 STB 03:15:48 7,2136 03:20:37 7,3884 CHANNEL UKRAINE 06:52:23 13,0765 06:55:54 14,2478 Сума топ-5 27:42:14 44,7953 27:59:55 47,3296 105,7%

Сумарна доля у попередній таблиці – це синтетичний показник, який розрахований з метою порівняння тижня до тижня, і де часткою глядацької аудиторії у прямому розумінні цього показника. Він дозволяє порівняти, чи росте споживання відносно новин чи ні. Бачимо, що сумарно канали не збільшили хронометра новин (плюс 18 хвилин на тиждень) і приріст сумарної долі – 5,7%, хоча бачимо, що ріст – не ринковий, тобто канали ростуть і міняються з різною швидкістю. А що відбувається з інформаційними каналами?

Аудиторія –населенянУкраїни від 4 років тиждень до перши тиждень карантину 5 CHANNEL 0,4143 0,4014 24 CHANNEL 0,4746 0,4980 CHANNEL 112 1,4171 1,2294 NASH 0,4067 0,4125 NEWS ONE 1,0688 0,9654 CHANNEL Z(ZIK) 1,4558 1,2554 ESPRESO TV 0,6972 0,6746 5,9345 5,4367 -8,4%

Загалом, картина така – глядачі жодним чином не збільшили споживання інформаційних каналів. Тобто, актуалізацію пошуку інформації – що робити далі і як жити, точно взяв на себе не ТБ.

Можливо з 16 почалася здорова паніка, яка вимагала угамування попиту на інформацію? Чи може попит був, а пропозиції не було?

3 до 2 до 1 до понеділок 16 березня 5 CHANNEL 0,2981 0,4799 0,2420 0,4524 24 CHANNEL 0,5255 0,5512 0,4632 0,4449 CHANNEL 112 1,0505 0,8966 1,1456 1,3764 NASH 0,3381 0,3618 0,3579 0,4415 NEWS ONE 1,2834 1,1897 1,3472 0,9716 CHANNEL Z(ZIK) 1,1797 1,1926 1,1459 1,3313 ESPRESO TV 0,5910 0,6821 0,6920 0,5619 СУМА 5,27 5,35 5,39 5,58

Бачимо, приріст є, але він у межах 3%. Бачимо, що новинні канали поки не при нагоді, тобто не стали поки майданчиком, де люди готові вмикатися для оперативних новин. Є куди рухатися інформаційним каналам.

А, що понеділки на топ-5 каналах? Зібрали споживачів у пошуках інформації?

3 до 2 до 1 до понеділок 16 березня ICTV 7,67 6,89 6,85 8,58 INTER 5,44 6,18 6,28 6,29 1+1 9,56 11,11 12,35 13,93 STB 4,41 7,41 8,95 6,46 CHANNEL UKRAINE 14,92 13,63 10,43 14,65 Сумарно 42,0025 45,2251 44,8460 49,9131 11%

Бачимо приріст – 11%. Тобто бачимо, що все-таки за інформацією глядачі групуються на великих каналах, а не задовольняють свій інтерес на нішевих інформаційних ресурсах.

Що там із жанровим споживанням? Що дивилися глядачі тиждень до і на першому тижні?

тиждень до перший тиждень телесериал 16,0% 18,3% художественный фильм 16,1% 17,8% другие развлекательные программы 9,5% 9,8% ежедневные новости 8,2% 7,9% другие социально-политические программы 5,7% 5,6% другие гуманитарные программы 6,6% 5,3% анимация 4,0% 4,3% криминальные хроники 2,7% 2,5% шоу-программа (цирк, смешанный концерт old) 1,9% 2,5% юмористическая программа 2,6% 2,2% еженедельные новости и комментарии 1,5% 2,0% развлекательное ток-шоу 2,0% 1,9% другие информационные передачи 2,3% 1,8% (другие художественные программы old) 2,1% 1,8% информационно-познавательная 1,9% 1,7% тематика ток-шоу 1,8% 1,5% (социально old) публицистическая программа 1,6% 1,4% документальный фильм 0,8% 1,1% кулинарное шоу 1,4% 1,1% социальное ток-шоу 1,1% 1,1% другие музыкальные программы 1,1% 0,9%

За формальними ознаками жанрове споживання глядачів майже не змінилося. Бачимо ще одне підтвердження, що зростання інтересу до новин не було: якщо тиждень до щоденні новини займали 8,2% від всього часу, що люди дивилися ТБ, то у перший тиждень карантину (шкільного) – цифра зменшилася до 7,9%.

І на завершення, як завжди, що там з рекламою? У тому самому розрізі тиждень до і перший тиждень легкого карантину.

Найпростіше, це порівняння обсягів реклами тиждень до тижня, у минулий рік не будемо заглядати, бо там, здається, була передвиборча агітація.

Тиждень до перший тиждень різниця секунд реклами 1478247 1409834 -4,6%

Бачимо, що загалом на ринку ситуація є стабільною. Можливо є різниця щодо каналів, але про це наступного разу, вже після першого тижня великого карантину. Побачимо, хто зайшов, хто вийшов. Хоча телевізійна реклама у цій частині не дуже показова – потрібен час, щоб скорегувати активності та змінити виходи. Та зазвичай посеред місяця таке рідко відбувається – тим цікавіше буде порівняти.

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