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Как программа Савика Шустера паразитирует на показателях канала «Украина»

от Орест Билоскурский
От Орест Билоскурский 2715
Главная ТВОбзоры Как программа Савика Шустера паразитирует на показателях канала «Украина»

Директор по прикладным исследованиям дивизиона «Вещание» телегруппы StarLightMedia Орест Билоскурский продолжает хайповать на «Свободе слова Савика Шустера» на канале «Украина». В этот раз блог о показателях третьей программы.

Я не планировал в третий раз возвращаться к программе Савика Шустера. Поскольку было ясно, что с третьим выходом программа стабилизируется и выйдет на свои средние показатели – долю 6%. У себя в Facebook, для формирования исторической базы, я написал об этом. Так и произошло – в прошлую пятницу программа собрала долю 5,35% по 18-54, 50+. Однако Google и «Телекритика» очень любят материалы о Савике – такого количества просмотров, как на двух предыдущих материалах, у меня, кажется, еще никогда не было. Поэтому я и вынес тему о Шустере в заголовок, а писать буду несколько о другом. Поскольку вы уже «кликнули», продолжайте читать. Дальше будет интересно.

На нынешнем Kyiv Media Week прозвучала информация, которую мало кто заметил и оценил, но именно она меня вдохновила прийти к 3 части о Савике Шустере. Как вы знаете, многие новые топ-руководители «Медиа Группы Украина» – это выходцы из StarLightMedia. Я на многих встречах рынка, формальных и собственных неформальных «здыбанках», говорил о том, что на ТРК «Украина» есть одна непобедимая сила – это 1С, от которого ни у кого нет ключей, поэтому в слоте 19:00–20:00 на канале годами никто не мог разместить рекламу. (В интерпретации Ореста – каналу лень было доставлять рекламу в этом слоте, поскольку следует провести ряд процедур. – Ред.) И вот, на KMW Евгений Бондаренко, который сейчас руководит всей МГУ, сообщает, что на ТРК появилась реклама – где, как бы вы думали? Правильно – в слоте 19:00–20:00. Ребята из StarLightMedia смогли найти эти ключи и, что самое главное, разрушить миф, который долго жил в стенах ТРК, – мол, заходить в прайм нужно без рекламного блока, это удерживает аудиторию. Посмотрим, действительно ли это был миф? В следующей таблице сравним цифры с рекламой и без. А для тех, кто в этом материале ждет Савика, – это очень важно. Появление рекламного блока в этом слоте указывает на то, что ТРК таки демонстрирует погоню за коммерческой аудиторией 18-54, 50+. Поэтому, сколько бы ребята от Савика не хвастали цифрами по 18+, оценивают их внутри компании точно по 18-54.

Итак, в таблице посмотрим, как долго жил вышеописанный миф? Видим, что рекламного блока в слоте 19:00–20:00 не стало 13 апреля 2012-го. За эти годы были отдельные дни-исключения, когда реклама в этом промежутке таки выходила, но в целом это было постоянно. Только с 1 июля 2019-го на канале завелся системный ежедневный рекламный блок в слоте 19:00–20:00. Итак, более 7 лет ТРК сохраняла рекламный целибат в этом слоте. Это означает, что на рынке прибавилось рекламного инвентаря – немного, но прибавилось. А еще это значит, что ТРК стала менее мифозависимой и более коммерчески ориентированной.

Как программа Савика Шустера паразитирует на показателях канала «Украина»

Понятно, что факторов, влияющих на показатели телесмотрения каждый день, больше чем один, и не так легко выделить каждый отдельный фактор. Поэтому только наглядно посмотрим, насколько отсутствие рекламы влияет на реальное смотрения зрителями канала. Для удобства сделаем так:

  • возьмем долю канала в целом за 2018 год, август – сентябрь (будние дни);
  • аналогичную долю за аналогичный период 2019 года;
  • долю в слоте 19:00–20:00 в аналогичных сравнениях;
  • долю в слоте 20:00–21:00.

В следующей таблице все цифры представлены, выводы делайте сначала сами, а после таблицы я скажу свои:

Period03:00:00 — 27:00:0019:00:00 — 20:00:0020:00:00 — 21:00:00
[2018/08/01] … [2018/09/28]11,497110,517710,4231
[2019/08/01] … [2019/09/20]10,38169,946810,1161
Разница-9,7%-5,4%-2,9%

Точно можем сказать, что отказ от веры в миф, что без рекламы в 19-м слоте канал странным образом собирает аудиторию, был правильным. Почему? Потому что видим, что канал в будни за почти аналогичный период просел на 9,7%. Тогда как в слоте, где не было рекламы, только на 5,4%. А в следующем слоте – только на 2,9%. Таким образом, никакого негативного эффекта экспресс-методом фиксировать не нужно, можно лишь еще раз позавидовать Евгению, который нашел «ключи к сейфу» «нет-рекламы-у-нас-в-19-м-слоте».

А что там с рекламой в «Свободе слова» Шустера?

На следующей картинке показано, как блоки рекламы располагались в каждом из первых трех выпусков программы. Желтым выделены рекламные блоки. Видим, что во 2-м и 3-м эфирах блоки похожи между собой и стоят не так, как в первом эфире. Возможно, в этом и заключается тайна падения показателей?

Как программа Савика Шустера паразитирует на показателях канала «Украина»

Далее, для более широкой публики, о том, есть ли активная аудитория у программы Савика?

Первое, что нам нужно сделать, это собрать зрителей программы по аудитории 18-54 в городах 50+. Помните из первого материала о программе, как важно определиться с тем, кого считать зрителем? Какой именно критерий следует использовать? Линейный, в 1 секунду, или более содержательный? Это очень субъективно. И всегда необходимо отталкиваться от цели анализа. Мы ищем фанатов программы – поэтому я для себя установлю границу в 30 минут – то есть минимально надо посмотреть 30 минут программы (здесь дам послабление – с рекламой включительно).

Всего таковых 500 тыс. между зрителей в возрасте 18-54 года. Интересно, это группа фанатов программы Шустера или постоянные зрители ТРК?

В следующей таблице – сравнение долей смотрения группы фанатов программы Савика (это те, кто видел каждую из трех программ более 30 мин), и просто доли канала среди людей 18-54 лет, среди которых мы и обнаружили полмиллиона фанатов. Это их смотрение (любовь к каналам) в период июля – августа 2019 года, в период, когда программы еще вообще не было.

Чтобы долго не тянуть, сразу скажу вам вывод – программа паразитирует на зрителях канала, потому что фанаты его программы были и до его появления фанатами канала ТРК. Иначе говоря, они бы смотрели в этом слоте не только Савика, а что-угодно с такими же большими показателями. То есть Савик пока не справляется с главной задачей – не приводит на канал новую или свою аудиторию, если она у него еще осталась.

ChannelФанаты Савика!18-54 50+Разница
CHANNEL UKRAINE22,610,9207%
1+111,99,8122%
ICTV9,310,589%
STB6,96,0114%
INTER5,95,1116%
NEW CHANNEL5,17,173%
2+23,64,383%
CHANNEL 1122,91,1274%
TET2,83,287%
Прямий1,40,9165%
K11,41,973%
NTN1,32,261%
MEGA1,21,580%
PLUSPLUS1,00,8128%
NLO-TV1,02,246%

Итак, относительно больше, чем ТРК, фанаты Шустера любили канал «112 Украина». Вы можете увидеть, что их доля на «112-м» была 2,9% при норме 1,1% – что в 2,74 раза больше. Если смотреть на большие каналы, то видим, что лояльность к Шустеру контркоррелирует с любовью к ICТV.

Как программа Савика Шустера паразитирует на показателях канала «Украина»Программа на большом канале ТРК собрала сопоставимо с долей, которую набирала на маленьком канале «112» в свое время. Более того, возможно, доля даже сопоставима с показателями на канале 3S. Что это значит? Неужели мы увидим переезд программы на каналы поменьше? А может, на «1+1» будет отрабатывать долги?

Фото: Facebook-страница «Шустер-live»

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