Как light, middle и heavy viewers влияют на эффективность ТВ-рекламы

В марте директор по прикладным исследованиям дивизиона «Вещание» телегруппы StarLightMedia Орест Билоскурский писал для «Телекритики» о том, что сущестование «телезомби» – людей, которые смотрят телевидение по 20 часов в сутки и очень активно генерируют пункты рейтингов в ТВ-панеле Nielsen, – это миф. После этого «Телекритика» сообщила о готовности представить альтернативную точку зрения. Директор агентства Sigma Евгений Левченко и руководитель R&D отдела Антон Бондарь решили рассказать, как именно «хеви вьюверы» влияют на рекламный инвентарь, как он перераспределяется между группами Light, Middle и Heavy viewers. Также рекламисты поделись своими наблюдениями и мыслями о возможности сделать свои рекламные кампании на ТВ более видимыми, разобрать понятие «видимости» и дать рекомендации рекламодателям.

«К написанию статьи нас подтолкнуло недавно услышанное давно забытое понятие «частотный хвост». Этот «хвост» – это отличные от нуля охваты на очень высоких частотах контактов, например 10 и более раз в неделю. Их появление нежелательно для рекламодателей, которые хотят не надоедать рекламой одним и тем же людям, а охватывать больше новых потребителей. А забытым это понятие стало по двум основным причинам:

Уже все разобрались, что охваты на высоких частотах – это степенная функция, и они будут в любом случае присутствовать, постепенно снижаясь до того момента, пока один человек из выборки ТВ-панели не окажется тем, кто видел вашу рекламу чаще, чем другие. В Украине много ТВ-рекламы, высокий шум. И основной задачей каждого рекламирующегося на ТВ бренда стало пробиться через этот шум, купить больше рейтингов, чем в среднем по рынку, чем в его категории и так далее. Это приводит к тому, что покупается настолько много рейтингов, что о «частотных хвостах» уже и не вспоминаем. Они есть, и от них никуда не деться.

Если подойти с другой стороны, и считать не в TRP, которые мы покупаем, а поставить себя на место телезрителя. В этом случае шумом на ТВ станет «средняя частота» – сколько раз средний телезритель увидел телевизионный ролик. И тогда мы увидим, что в среднем телезритель видит за неделю рекламные ролики 3,2–3,5 раза. Кто-то увидит 1–2 раза, кто-то – 5–7, а в среднем – 3,5 раза.

После разложения полученных рейтингов на три разносмотрящих аудитории оказалось, что по аудитории Light viewers рекламодатели покупают в 5–6 раз меньше рейтингов, чем по общей аудитории, в то время как по аудитории Heavy viewers рейтингов в разы больше.

А если нашу рекламу кто-то увидел 7 раз, то почему и кто он? Ну, не мог же это быть молодой предприниматель, который с утра до ночи на работе. Он же смотрит ТВ редко, и наше предложение малому бизнесу он увидит 1–2 раза в неделю, но никак не 7.

А может, видевшие рекламу 7–10 раз в неделю – те, кто смотрит телевизор много? И если мы им предлагаем масс-маркет продукт, то это и не плохо, что они нас видели так часто, ведь конкурента они видели не реже?

Чтобы ответить на эти вопросы и развеять сомнения, мы сделали анализ с помощью разделения телезрителей на light (менее 1 часа в день), middle (от 1 до 3 часов в день), heavy (более 3 часов в день) viewers, которое позволяет сделать софт Markdata. Софт делит аудиторию на три равных части по критерию того, насколько часто эти зрители смотрят ТВ. И первые же наблюдения по реальным кампаниям нас очень удивили. После разложения полученных рейтингов на три разносмотрящих аудитории оказалось, что по аудитории Light viewers рекламодатели покупают в 5–6 раз меньше рейтингов, чем по общей аудитории (графики 1–2), в то время как по аудитории Heavy viewers рейтингов в разы больше.

Графики 1, 2. Примеры набора рейтингов по аудиториям light, middle, heavy viewers по сравнению с аудиторией 18-54 50+.

При этом средняя недельная частота по слабо смотрящим составляет до 1,5 (средний охваченный зритель видел рекламу всего 1 раз в неделю), а по сильно смотрящим переваливает за 5. И охват по сильно смотрящей аудитории очень высокий, за 85%, в то время как по слабо смотрящей – от силы 20%. Это говорит о том, что мы своей рекламой быстро охватываем всех людей, постоянно сидящих перед ТВ, а вот light viewers нас видят редко. В распределении охваченных зрителей по частотам также преобладают heavy viewers (график 3) – это почти все зрители, видевшие рекламу часто, более 3 раз. И только на низких частотах наблюдаем значимую долю light-middle viewers.

График 3. Вклад каждой из групп в распределение охваченных зрителей на разных частотах.

Также мы заметили, что чем больше покупается рейтингов, тем больше доля light-middle viewers в охвате на 1+. Сначала удивились, но потом поняли, что, так как охват heavy viewers не может быть больше 33% (так как heavy viewers – треть нашей аудитории), то любое превышение охвата 1+ над 33% и дальнейшее повышение охвата – это привлечение light viewers.

Мы заметили, что чем больше покупается рейтингов, тем больше доля light-middle viewers в охвате на 1+. Сначала удивились, но потом поняли, что, так как охват heavy viewers не может быть больше 33% (так как heavy viewers – треть нашей аудитории), то любое превышение охвата 1+ над 33% и дальнейшее повышение охвата – это привлечение light viewers.

Почему же нам нужны light viewers? Если проанализировать пересечение аудиторий кампаний конкурентов, то можно заметить следующие закономерности:

При анализе пересечения аудиторий light viewers мы видим, что охват на частоте 1 при пересечении кампаний растет (график 4), что говорит о том, что есть большая группа людей из light viewers, видевших только один бренд и не видевших рекламу конкурента. Наши показы рекламы для light viewers являются практически уникальными.

График 4. Изменение exact охватов двух кампаний при пересечении аудиторий light viewers.

При аналогичном анализе для аудитории heavy viewers мы видим, что при пересечении видевших обе кампании охват на частотах от 1 до 4 снижается значительно, то есть на низких частотах остается мало людей, видевших только нашу рекламную кампанию. Зато растет охват на высоких частотах, то есть увеличивается количество людей, многократно видевших и одну и вторую рекламную кампанию (график 5).

График 5. Изменение exact охватов двух кампаний при пересечении аудиторий heavy viewers.

Конечно же, нам стоит сохранять паритет в рейтингах по аудитории heavy views, что достигается через паритет в общем количестве покупаемых TRP (и только потому, что они везде и смотрят все подряд), но также нам нужно найти, показать и охватить большее количество light viewers, ведь они станут для нас уникальными зрителями. Мы провели несколько дополнительных анализов и разобрались, где же можно попробовать найти light viewers:

По данным последних недель, большее количество light viewers из аудитории 18-54 50+ находится среди зрителей каналов: ТЕТ, «2+2», К1, «НЛО», «Пиксель», М1, «Мега» и «24». Но данный анализ следует проводить индивидуально под каждую из целевых аудиторий. Light viewers в большей степени смотрят ТВ в утреннее время и поздним вечером (график 6).

График 6. Смотрение light viewers из аудитории 18-45 50+ в разные временные промежутки в течение дня.

В некоторых случаях мы также замечали влияние на долю light viewers определенных программ и фиксации первых позиций в рекламных блоках.

К сожалению, существующая система продажи ТВ-рекламы не дает возможности провести все требуемые оптимизации размещения для повышения охвата среди light viewers. Но так как все же ТВ-реклама занимает наибольшую долю в инвестициях рекламодателей, то стоит обратить внимание на повышение эффективности и вместе с медиаагентствами потратить много времени и точечно подойти к вопросу оптимизации, использовать все доступные инструменты (custom, фиксации, таймбенд ограничения), оценить их стоимость и выбрать лучшие, но все же постоянно повышать эффективность рекламных кампаний на ТВ».

Фото: скриншот The Morning Show