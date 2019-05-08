Иван Букреев: «Между 5-м и 10-м телепоказом у нас окупается контент»

Генеральный продюсер нишевых каналов «Медиа Группы Украина» Иван Букреев дал эксклюзивное интервью «Телекритике». Какие сериалы выйдут осенью на «НЛО TV»? Когда ждать продолжения «Инфоголика»? Какие еще две комедии телеканал готовит для кинопроката? О перспективах трех собственных анимационных сериалов и переходе собственного производства на украинский язык, читайте далее.

Иван, подходит к концу весенний сезон – время подводить первые итоги. У вас на «НЛО TV» этой весной вышла фактически одна премьера – ситком «Скорая». Довольны показателями? Будет ли продолжение?

Для начала показатели были нормальными. У нас на канале премьеры идут ниже, затем сериал набирает в цифрах при повторах – это уже стандартная практика. Так было с «Суперкопом», «Сишиш-шоу». Это вопрос накопления эпизодов и «раскачки» сериала, узнаваемости его аудиторией. В первом сезоне было 30 серий. Далее будет больше. Сейчас мы готовим следующие 30 серий к съемкам. Второй сезон выйдет осенью. Снимать, как и первый сезон, будет «17 продакшн» Андрея Бурима. Через некоторое время будет третий сезон.

Что еще готовите на осень на «НЛО TV»?

Кроме 2-го сезона «Скорой» выйдет комедийный ситком «Громада» – о райсовете, городском самоуправлении. Девушка главного героя руководит одним из районных подразделений вместе со своей молодой командой и частью людей старшего поколения. Это, как и «Скорая», комедийный ситком с элементами драмы, но это не будет драмеди. Снимает его нам продакшен Сергея Куницына – он один из лиц канала. У нас в эфире шли его проекты «Оттак-мастак», «Раздолбаи», «Чистоплюи». Планируем снять 30 серий, в эфир ситком выйдет в конце года.

Возможно, осенью сделаем еще релонч «Копов». Посмотрим. В разработке у нас также проект под рабочим названием «Препод». Его делает нам Андрей Танабаш. Осенью будет продолжение «Кураторов». Это основные наши проекты, если говорить о ситкомах.

«Громада» выглядит как грантовый проект. Вы выиграли грант?

Мы отправились на питчинг программы USAID, в конце апреля вышли во второй тур. «Громаду» писали не под грант, а из собственных соображений, с позиции того, как мы видим развитие сериального продукта на канале. Когда написали почти весь сезон, то узнали, что USAID в этом году делает большой открытый питчинг. Мы подали на него 5 проектов, два из которых прошли первый этап. Второй проект – это второй сезон «Скорой». Это еще не финал, а только полуфинал. По условиям питчинга могли подаваться все медийные проекты – прокатные, телевизионные, диджитальные. Кроме нас на этот питчинг подавались «Плюсы», «Украина», каналы SLM, «Интер» и очень много различных независимых историй от посторонних продакшенов для интернета.

Я так понимаю, что тематику социальных профессий – медиков, студентов, чиновников вы продолжаете «юзать», развивать в своих проектах и в дальнейшем. Верно?

Мы стараемся закладывать в наши проекты социальные элементы. Мы поддерживаем стандартные нравственные ценности, формы diversity, социальный позитив и немного подталкиваем людей к тому, чтобы они учились мыслить, приближались к европейским ценностям.

В феврале вышел в прокат ваш второй фильм – «Встреча одноклассников». Вы довольны сборами комедии? У датчан, у которых вы купили формат, вышло три части. Я их просмотрел – только не спрашивайте, где именно. Я так понимаю, вы решили не слишком адаптировать первую часть – она очень близка к оригиналу. Не слишком ли много откровенных сцен? Вторая часть о похоронах – «выпускники» идут в сплошной отрыв... Ждать продолжения?

«Встреча одноклассников» собрала в прокате практически 8 млн гривен. Это в 1,5 раза больше, чем было у «Инфоголика» (5 млн гривен). Бюджет «Встречи одноклассников» составил 6 млн гривен. Конечно, собрали в прокате неплохо, но мы хотели большего – ставили планку 12–14 млн гривен. Если бы мы окупились в прокате – возможно, было бы продолжение. Прокат прошел не провально, но и не идеально, поэтому мы решили сконцентрироваться на разработках собственных историй. Если честно – не очень люблю покупать форматы. В данном случае это было скорее исключение, поскольку речь шла о совместной идее – нашей, прокатчика и наших друзей в Литве. Мы предпочитаем все же разрабатывать собственные идеи и иметь права на все и без ограничений по всему миру.

«Встреча одноклассников» собрала в прокате практически 8 млн гривен. Это в 1,5 раза больше, чем было у «Инфоголика» (5 млн гривен). Бюджет «Встречи одноклассников» составил 6 млн гривен. Конечно, собрали в прокате неплохо, но мы хотели большего – ставили планку 12–14 млн гривен

Украинская адаптация действительно близка к оригиналу, но мы в ней многое изменили. Финал у нас другой. У нас другая история того, как Алексей заляпал лицо, а момент, когда герою Бурима красили волосы мы сами придумали. Не спрашивайте где, но я также видел датский вариант, а еще литовский, эстонский и даже финский. Немцы также сделали свою адаптацию с Тилем Швайгером прошлым летом, но я видел только трейлер. Мне есть с чем сравнивать. Много маленьких элементов в комедии мы все же изменили, так как уровень жесткости и откровенности у скандинавов другой, чем у нас. Мы переделали эпизоды в бане и бритья в душе – сделали их более понятными нашей аудитории. Мы долго спорили с редактором, режиссером о том, как правильно это подать. Сделать лайтовее, чем получилось у нас, было уже некуда.

Довольны расписанием фильма в кинотеатрах? Достаточно было вечерних показов в кинотеатрах, которые вас брали? Какая киносеть не взяла ваш фильм? Не обидел ли случайно прокатчик?

Если брать по киносетям, то «Встреча одноклассников» была у всех. А вот «Инфоголик» принципиально не брал в прокат «Баттерфляй». Насколько я знаю, они потом жалели по поводу этого. Теперь наш фильм не взяли разве что маленькие кинотеатры – их очень много, но в общем бокс-офисе их доля небольшая. Ситуация по сравнению с 2017 годом очень изменилась. Нашим дистрибьютором была компания MMD – мы понимаем друг друга: мы растем, они растут. Их работой мы довольны. Рому (Роман Мартыненко, гендиректор. – Ред.) я знаю как добросовестного трудолюбивого парня очень давно – еще со времен, когда работал на «Плюсах». С «Инфоголиком» мы были начинающими – это наша первая история. Кстати, у MMD сейчас эксклюзив с Film.Ua. Если бы мы пошли к большой дистрибьюторской компании – такой, как B&H, не знаю, как бы к нам отнеслась. Сейчас B&H сложно работать с таким большим количеством мейджоров. После объединения Disney и Fox неизвестно, что теперь будет с дистрибуцией кинотеатральной и телевизионной. Пока они работают отдельно, хотя в Лос-Анджелесе скрининги в нынешнем году будут уже объединены – на студии Disney.

«Инфоголик» принципиально не брал в прокат «Баттерфляй». Насколько я знаю, они потом жалели по поводу этого. Теперь наш фильм не взяли разве что маленькие кинотеатры – их очень много, но в общем бокс-офисе их доля небольшая

Что касается кинотеатров, то я очень хорошо отношусь к ним – с пониманием. Экранов у нас, к сожалению, не очень много. Хотя за последний год достаточно неплохо вырос кинотеатральный рынок. Они выступают заложниками в условиях, в которые ставят их прокатчики по отношению к количеству залов, которые сейчас есть. На самом деле, к крупным сетям вообще нет никаких вопросов. В основном это многозальные кинотеатры. Если ты не получаешь отдельный зал на весь день, то тебе достается довольно неплохое расписание выхода фильма. Маленькие кинотеатры с одним-двумя залами можно понять – если в прокате есть блокбастер, мэйджорский фильм, то возникает вопрос выживания и бизнеса. Не могут они в один кинотеатр, где максимум 6–7 сеансов, втиснуть все 20 фильмов, которые сейчас идут в прокате. Возникает вопрос выбора. Наши партнерские сети – это «Мультиплекс», CinemaCiti, «Оскар». В «Мультиплексе» у нас было наилучшее расписание. В CinemaCiti прошли две наши премьеры. «Планета кино», в принципе, давно хорошо относится к украинским фильмам. И если фильм более-менее нормально идет, они его снимать не будут. Но в «Планете кино» больше гурманов, требовательной публики, премиум-аудитории – они меньше смеются. Их «раскачать» гораздо труднее, чем аудиторию «Мультиплекса».

Кому отойдут телеправа, интернет-права «Встречи одноклассников»? Помнится, в позапрошлом году премьеру «Инфоголика» на День Незалежности показал «Новый канал».

Где выйдет телепремьера – пока не знаю, идут переговоры. Сейчас реализуем VoD-права на Меgogo и Sweet.TV. И там, и там будет поштучная продажа. Сначала планируем реализовать EST и tVоD, а потом уже будем продавать права sVоD. В открытом доступе на YouTube размещать фильм мы не планируем. Это немного crazy-история – размещать прокатные фильмы на YouTube. Было бы правильнее это делать для артхауса или документалки, которые не могут найти коммерческую аудиторию.

Украинский трафик в 1 млн просмотров на YouTube – это не более $600 дохода. YouTube платит только 60 центов за 1000 просмотров из Украины. Наши сериалы мы, конечно, размещаем на YouTube. Это такой маркетинговый инструмент и возможность легального доступа для нашей фан-базы. YouTube приносит незначительные деньги, хотя у нас скоро будет 1 млн подписчиков, а ежемесячно наш YouTube-канал собирает до 20 млн просмотров. Цифры вроде большие, но в деньгах это не сравнить с нашим слабым рекламным рынком.

Когда ждать вторую часть «Инфоголика»? Что еще у вас в планах по полному метру? Помнится, в прошлом году осенью вы анонсировали разработку фильма под названием «Бурштинові копи».

Кинопроизводство мы продолжаем. Сейчас написана вторая часть «Инфоголика». Мы сначала думали привязать сюжет второго «Инфоголика» к Новому году, но затем отказались от этой идеи. Вторая часть выйдет или на 14 февраля или 8 марта следующего года. Сейчас сконцентрированы на подготовке производства. Написали также сценарий комедии «Бурштинові копи». Сейчас готовим ее к съемкам параллельно с «Инфоголиком-2». Сейчас мы в поисках спонсоров. Уже есть несколько спонсоров, от которых получили подтверждение. Ищем еще спонсоров, после чего зайдем в производство.

Также в конце прошлого года мы отсняли «Ограбление по-украински», сейчас монтируем. Это оригинальный сценарий – комедия об обычном парне, который при определенных жизненных обстоятельствах решает ограбить банк. Он берет несколько людей в заложники, которые его начинают поддерживать. Когда он хочет сдаться, они берут все в свои руки... Планируем выйти в прокат в конце года или в начале следующего – определимся с датой ближе к Одесскому кинорынку. Очень уж плотно запланирована осень – есть только два окна, куда можно вклиниться.

Вторая часть «Инфоголика» выйдет или на 14 февраля или 8 марта следующего года. Сейчас сконцентрированы на подготовке производства. Написали также сценарий комедии «Бурштинові копи». Сейчас готовим ее к съемкам параллельно с «Инфоголиком-2»

В новогоднюю ночь на «НЛО» вышла собственная анимация. У вас в разработке целых три мультсериала. Это прибыльная история для бюджета маленького канала?

Мы показали в новогоднюю ночь по две серии двух мультсериалов – «Опасная зона» и «Чортовийки». Это был новогодний спецпроект, мы больше не повторяли его. Сейчас работаем над тремя проектами, один из которых – «Насекомые» – мы пока не «премьерили». Сейчас мы дорабатываем эпизоды, которые мы сделали. Работаем над улучшением звука, заставок, с раскадровкой, накапливаем количество серий. По определенным проектам у нас было по 5 серий, по некоторым – чуть больше. В ночь на 1 января рейтинговые показатели были так себе, а в день 1 января, когда мы повторяли, показатели были уже хорошими – такие, какие мы, в принципе, ожидаем от проекта. Осенью уже будут полные сезоны. Бюджет канала небольшой, поэтому и двигаемся медленно – не можем сразу выделить большие деньги на эти мультсериалы.

Как будете программировать анимацию – раз в неделю, по американскому варианту?

У нас есть несколько вариантов. Возможно, блоком раз в неделю – после «Мамахохотала» в воскресенье. Примерно так показывает Fox свои анимационные ситкомы. Может совместим в блоке с «Симпсонами» в будни или на выходные.

Анимацию после новогоднего показа вы не выкладывали в интернет. Почему?

Нас спрашивали об этом фанаты. Пока нет полных сезонов, мы выкладывать не будем. Хотим попробовать VоD-продажи. Потому что «Насекомые» и другие проекты могут быть интересны за пределами Украины. После выкладывания в интернет возникнет вопрос геотаргетинга – нам придется или блокировать исключительно территорией Украины или не выкладывать наYouTube вообще, распространяя в OLLTV, Меgogo и Sweet.TV и продавая телевизионные и VоD-права за пределами Украины.

Мультсериал «Насекомые» имеет очень неплохой потенциал в заграничном «тревелинге», потому что сюжет меньше всего сконцентрирован на Украине по сравнению с другими. Они более нейтральные и общие. Тогда как два других проекта – более украиноцентричные, в них речь идет о наших общественных проблемах, реалиях. В медиагруппе есть департамент дистрибуции, который возглавляет Ирина Черняк. Они уже обращаются к нам, чтобы мы давали максимум материалов для каталога. Думаю, к MIPTV мы подготовим полный пакет по «Насекомым» – с переводами на английский, субтитрами, адаптированной графикой, логотипами.

Мультсериал «Насекомые» имеет очень неплохой потенциал в заграничном «тревелинге», потому что сюжет меньше всего сконцентрирован на Украине по сравнению с другими

При каком количестве повторов вы окупаете свои сериалы в телеэфире?

Если говорить о доходности – это исключительно вопрос ротации. «Копы», «Сышыш-шоу» были у нас сотни раз в эфире – мы их амортизировали еще в 2016-м. В среднем между 5-м и 10-м показом у нас окупается продукт – в зависимости от бюджета, от сезона.

В прошлом году в Нацсовете при продлении лицензии вы говорили, что в этом году телеканал «Эскулап» ждет перезапуск. По концепции это должен быть информационно-просветительский канал. Все подумали, что речь идет о канале вроде «Мега». «Эскулап» едва ли не единственный канал без спутниковой лицензии – на спутник планируете выйти?

Мы планируем делать релонч «Эскулапа» примерно в конце года – в декабре или в начале весны 2020-го. По концепции это будет познавательно-развлекательный канал. Частично будем использовать библиотеку «НЛО», частично – покупной контент. На спутник выйдем где-то ближе к запуску. Если бы каналы закодировались, мы могли бы раздавать сигнал в MPEG-4 и сэкономили бы много денег и ресурса. Но кодирование постоянно переносится. До последней озвученной даты – 20 января 2020 – еще нужно дожить.

Осенью прошлого года вы анонсировали на презентации группы, что планируете развивать канал «Индиго» – хотите запустить женский детективный сериал собственной разработки. Не проще на «НЛО» его показать?

Пока не могу рассказать детали, но первый сезон этого сериала уже почти написан. Будем снимать летом этого года. Это будет часовой детективный сериал, процедурал с элементами комедии. Главный герой – мужчина, его напарницей будет женщина. Как показывает западная практика, для женских детективов нужен мужчина – «Монк», «Элементарно». Сериал будет на украинском языке, уже почти готовы 20 серий. Снимать будет сторонний продакшен, какой именно – пока секрет. Осенью у нас будет его презентация для рекламодателей. Сценарий очень классный. Посмотрим на результат. Возможно, и на «НЛО» выйдет, или на «Украине».

Канал «Индиго» мы активно развиваем. В прошлом году мы вышли на долю 0,85%, в этом году надеемся выйти на 1,1–1,2%. На канале хорошо работает «Реальная мистика» и западные процедуралы. Сейчас на нем идет СSI, а осенью будет «Закон и порядок» – он лучший для домохозяек.

У вас в группе есть собственный продакшен – «Теле Про». Они не очень обижаются, когда вы отдаете все собственное производство на аутсорс – сторонним продакшенам?

Не думаю, что они обижаются. У них такая загруженность проектами «Украина», что просто физически им будет трудно потянуть еще наши проекты. Они в год производят по около 100 серий «Реальной мистики», «Агентов справедливости» и еще несколько процедуралов. У них около 500 часов контента. Это очень тяжело. Один небольшой продакшен может произвести порядка 60 серий ситкома в год. А это где-то 100 дней съемок в год. Нужен еще месяц-другой на подготовку, а также постпродакшен. По нашим игровым комедиям мы идем в съемках минимум по 15 минут «выработки» в день. Примерно две получасовые серии снимаем за 3 дня. Ситкомы – это не драмы, которые можно спокойно в день снимать по 20 минут продолжительности серии.

«Теле Про» специализируется на больших объемах производства скриптед-реалити, процедуралов – это долгоиграющая история. Многие конкуренты пытался догнать, разработать что-то похожее, но ни у кого пока не получилось. У «Плюсов» был хороший пример со «Школой». Насколько я знаю, сериал должен был стоять в сетке днем. Но программный директор рискнул, поставил в прайм – никто не верил, но все сработало. Я также поддеваю программного директора «Украина», чтобы «Реальную мистику» поставила в прайм. В «Украине» настолько четко выстроена сетка будней с утра до прайма, что даже если бы какой-то телеканал запустил в эти слоты «Голос» или крупные проекты, как у СТБ, шансов победить не было бы. Поэтому я думаю, что ничего не изменится – в 2019–2020 «Украина» будет каналом №1. Когда в день проекты «Украина» берут долю около 20%, то шансы у сторонних каналов взять среднюю долю по дню или неделе больше, чем у «Украины», очень малы.

В 2019–2020 «Украина» будет каналом №1. Когда в день проекты «Украина» берут долю около 20%, то шансы у сторонних каналов взять среднюю долю по дню или неделе больше, чем у «Украины», очень малы

В конце следующего года у Nielsen истекает контракт с ИТК. Если заменят измерителя на Kantar и в «Украине» цифры просядут, что будете делать?

Думаю, глобально смена измерителя телерейтингов ничего не изменит. Ну, возможно, по каким-то аудиториям не будет лидерства, но в целом, объективно, «Украина» – самый мощный телеканал.

Вас подключили к развлекательным проектам «Украины». Вам самому нравится конечный результат шоу «Без паники»? Не много ли ведущих? Когда заканчивается сезон? Будет ли продолжение? Формат лайт-найт-шоу – это не формат «Украины», не проще ли на «НЛО» транслировать?

Скажем так, глобально – нормально. Но мы, команда проекта, стремимся к более высоким показателям по доле и более интересным выпускам по содержанию. Сейчас они неровные. Есть выпуски, которые мне очень нравятся, есть нормальные и те, которые не нравятся. В период становления проекта, сжатого бюджета и в условиях украинского рынка – это нормально. Сейчас проект развивается – редакторская и сценарная группа притираются друг к другу. Я думаю, у них все получится хорошо. Ведущих не много, все роли, диалоги между ними расписаны. Многое зависит от гостей, от настроения самих ведущих. Съемки у нас идут за день до эфира. Сезон заканчивается в начале июля, а новый начнется где-то в середине августа. Будет месяц отпуска. У «НЛО», в отличие от «Украины», другие финансовые возможности – мы не потянем этот проект. «Украина» развивает различные развлекательные жанры – в том числе лайт-найт-шоу, талант-шоу. Пример последнего – «Чудо-люди». Скоро будем сообщать о большом развлекательном шоу. Надо немного подождать.

Это форматное шоу? Под вашим руководством?

Это собственная разработка. Да, под моим руководством. Это пока все, что могу рассказать.

Какова судьба «Шоу братьев Шумахеров»? Почему их не было в этом сезоне? Осенью будут?

Весной их слот заняло шоу «Чудо-люди». Осенью их можно не ждать.

Скоро будем сообщать о большом развлекательном шоу для "Украины". Надо немного подождать. Это собственная разработка под моим руководством. Это пока все, что могу рассказать

У вас на «НЛО» в дневных слотах очень удачно работает мультсериал «Симпсоны». Что еще из закупного контента готовите?

«Симпсоны» у нас остаются в предпрайме будней и с марафоном на выходных. Из западных сериалов у нас будет второй сезон «Орвилла». Мы будем дублировать его на украинском и транслировать вместе с первым. Это фантастический сериал, всего 26 серий – в первом сезоне 12 серий, во втором – 14. Мы купили мультсериал American Dad, пока он дублируется на украинский. Есть еще несколько западных сериалов, которые мы почти купили, но пока я не могу говорить о них. Это процедуралы с элементами юмора. У нас не так много денег, чтобы купить все. И не так много слотов, где бы эти сериалы можно было разместить. Возможно, в конце года или в начале следующего мы докупим.

Из кино у нас есть «Звездные войны». Это была совместная сделка с каналом «Украина», они ее вели – права куплены и для «Украины», и для «НЛО». «Украина» на Новый год показывала уже после нас – первый выход был у нас в декабре. Я полгода вел переговоры с Disney, чтобы сделать официальную адаптацию 4 части, которая вышла в 1987 году. Была только озвучка. Мы докупили ее у Fox – тогда еще независимого, а ныне диснеевского подразделения, и вместе с «Людаеном» сделали адаптацию. У меня есть копия со звуком DD 5,1 – это кинотеатральное качество. Есть библиотека МGM, где есть первый «Терминатор» и много экшенов. Затем докупили библиотеку «Коробки», где есть второй «Терминатор». К сожалению, права на франшизы разбросаны по разным компаниям. «Коробка» много лет назад обанкротилась, ее библиотека «гуляла», сейчас она на дистрибуции у австрийской компании. В этом пакете также «Рэмбо-1-3», «Универсальный солдат», «Скалолаз», «Красная жара», «Жара». Из премьер у нас будет последний Tomb Raider, The Magnificent Seven. Веду переговоры по еще нескольким небольшим пакетам. Собираем понемногу франшизы. Это очень непросто.

Мы купили мультсериал American Dad, пока он дублируется на украинский

Смотря на сетку «НЛО» сегодня и два года назад, диву даешься, как легко канал перешел на украинский язык. Действительно было так легко? Готовы к недавно принятой квоте в 90% украинского языка?

Мы переход начали в 2016-м. «Мамахохотала» перешли на украинский в 2017 году, когда только принимали закон. В 2017-м мы начали полное производство на украинском. Трудно было не с точки зрения введения такого решения, а с точки зрения готовности украинских актеров перейти на украинский. «Суперкопов» первые два сезона мы снимали на русском, хотя второй сезон планировали снимать уже на украинском. Украинские у нас был третий и четвертый сезоны – сценарий писался на украинском, герои адаптировались в специфический язык героев, чтобы они отличались друг от друга. Это был конец 2016-го, всю весну 2017 года актеры с преподавателями совершенствовали украинский.

Сашу Бурима идея делать сериалы на украинском захватила. Хотя сначала шокировала. Они не понимали, как перейти на украинский всем кастом –были немного растеряны. Третий и четвертый сезоны «Копов», которые были сняты полностью на украинском, я считаю лучшими в франшизе. Украинский добавил чуть больше колорита персонажам. С переходом проектов на украинский по показателям мы чуть просели – в том числе и по собственным проектам. В начале прошлого года мы перешли на премьеры исключительно на украинском. Аудитория уже привыкла, поняла, показатели стабилизировались, и теперь мы планируем рост. Ко введению квоты 90% я отношусь спокойно. Введение этой квоты уберет лишь небольшую долю наших старых проектов, которые идут сейчас в повторе. Например, «Сысыш-шоу».

Знаю, что вы противник раздачи государством денег на фильмы. Но есть уже три случая, когда коммерческое кино возвращает выделенные Госкино средства. Вы говорили, что ждете спонсора на свое кино – может у государства стоит попросить?

Госкино стоит давать деньги только на коммерческие проекты и с условием их возврата в дальнейшем. Возможно, мы отправимся на питчинг. Здесь возникает вопрос стоимости технических групп для кино и отдельно сериального производства. Очень сильно поднялись расценки на производство. Сейчас мы уже выровнялись с Литвой. Хотя в Литве работают рибейты в 30%. Госкино я благодарен за то, что поспособствовали тому, чтобы убрать НДС с билетов в кинотеатрах, производства и адаптации на украинский язык контента. С продакшеном мы подписываем договор, от Госкино получаем удостоверение национального фильма и после этого мы делаем оплату уже без НДС.

Сейчас «НЛО» на спутнике тестирует HD-вещания. Когда планируете полноценный запуск в HD?

Пока не могу сказать. Но мы готовим библиотеку, собираем контент в HD-версиях – как наш, так и западный. Все давно снимают в HD, но не все накапливали копии в HD. Здесь возникает вопрос монетизации. На HD-версию должен быть большой запрос у людей, которые должны обзавестись большими телевизорами, или запрос от провайдеров платного телевидения. Целесообразность держать отдельный HD-сигнал на спутнике должна быть сопоставлена с деньгами, которые мы получаем. Плюс – затраты, которые идут на плей-аут в HD. Следует понимать, что HD-версия будет запускаться параллельно с SD-версией, потому что не все зрители, кабельные провайдеры смогут принять только HD-картинку. Для цифровых провайдеров, IРТV, ОТТ, возможно, было бы логичнее раздавать HD-версии каналов, как это сейчас делает «Футбол 1/2».

Госкино я благодарен за то, что поспособствовали тому, чтобы убрать НДС с билетов в кинотеатрах, производства и адаптации на украинский язык контента. С продакшеном мы подписываем договор, от Госкино получаем удостоверение национального фильма и после этого делаем оплату уже без НДС

Телеканалы телегрупп два года назад открыли для себя дистрибуцию провайдерами платного телевидения. Какой процент дохода приносит «НЛО» дистрибуция канала сейчас?

Я знаю эту цифру, но пока не могу ее озвучить. С доходами от рекламы доходы от дистибуции не слишком несоизмеримы по сумме.

Сможет ли Общественное стать пятой медиагруппой? У них бюджет 1 млрд гривен. Сколько национальных телеканалов вы бы запустили за такую сумму?

Два национальных телеканала спокойно можно сделать за такую сумму. Я не завидую Зурабу Аласании, уважаю все, что он делает. Проще было бы все сжечь, закрыть, всех уволить и открыть новое. На НОТУ средства распределяются неэффективно, так как содержится целая «махина». Я бы, например, не взялся делать эту историю. Это почти нереально. Я понимаю, что ему очень непросто – в первую очередь политически. Возможно, можно было за это время сделать больше. Например, провести «шоковую терапию». Но там живые люди работают, 7000 семей выбросить на улицу не выйдет. Хотя в прошлом году у них прошли солидные сокращения, но этого мало. У нас в штате, например, работает 36 человек на два канала. У нас совместно с «Украиной» юристы, финансисты. В общем, наверное, до 50 людей наберется. Все производство у нас на аутсорсе. Маленькому каналу неэффективно держать продакшен, для большого это более логично.

И напоследок – интернет убьет ТВ? Когда?

Сервисы типа Netflix – точно не конкуренты. В ОТТ-сервисы интегрировано телевидение, потому не могу сказать, что они отбирают аудиторию у телевидения. YouTube – это скорее дополнение к ТВ, игрушка молодой аудитории прежде всего. Конечно, аудитория телевидения сокращается, но если говорить о полном отказе от телевидения – это не такой уж большой процент. Большинство людей, сидя на диване, смотря ТВ, скролят Facebook, смотрят какие-то ролики на YouTube, переписываются с друзьями в мессенджерах, читают новости на сайтах. Даже на YouTube многие люди смотрят прямые эфиры телеканалов, если говорить об информационных вещателях. Или смотрят сериалы в записи. В отличие от США, где есть DVR, и весь отложенный контент засчитывается в панель, у нас такого нет. У нас есть просмотры на YouTube, кечап на ОТТ-платформах, но они никак не считаются. В США эта история монетизируется. Например, на DVR-устройствах ты не можешь перемотать рекламу.

Фото: Анна Федорук