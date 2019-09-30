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Итальянский ведущий арестован по подозрению в торговле наркотиками

от Telekritika
От Telekritika 168
Главная Новости Итальянский ведущий арестован по подозрению в торговле наркотиками

Кармело Кьярамонте обвиняют в хранении двух крупных растений марихуаны, одного килограмма индийской конопли, а также вина, оливок, кофе и тунца, пропитанных каннабисом.

Сицилийский ТВ-шеф арестован по подозрению в торговле наркотиками, после того как полиция обнаружила у него дома каннабис. Об этом сообщает BBC.

Сам шеф заявляет, что был «в поисках новых вкусов».

На данный момент 50-летний Кьярамонте освобожден до начала судебного разбирательства.

Кармело Кьярамонте – шеф-повар в ресторане отеля Katane Palace в Катании. Как говорится на сайте шефа, он готовит в соответствии с «ароматическими нюансами» и «вкусами народов Средиземноморья». Также он вел кулинарную программу «о производстве и традициях сицилийского сельского хозяйства» на итальянском телеканале.

Фото: La Sicilia

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