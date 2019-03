Improv Live Show наконец-то добралось до «Нового канала»

Возвращение на телеэкраны, как сообщили создатели проекта, запланировано на День смеха, вернее – днем ранее – 29 марта в 19:00.

Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий – ведущие и актеры импровизации будут развлекать сценками, небольшими зарисовками и юмористическими скетчами. А главной особенностью было, есть и будет то, что все на сцене происходит совершенно без подготовки.

К слову, на российском канале ТНТ уже три года успешно реализуется подобный проект под названием «Импровизация», участники которого полюбились зрителям на территории стран СНГ. Правда, «Новый канал» не сообщает, является ли Improv Live Show адаптацией британского формата Whose Line Is It Anyway?

Что ж, надеемся, что «импровизаторы» не будут отставать и, возможно, Валентин Михиенко сможет стать украинским Антоном Шастуном.