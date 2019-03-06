Improv Live Show наконец-то добралось до «Нового канала»
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Improv Live Show наконец-то добралось до «Нового канала»

от Антонина Бобровицкая
От Антонина Бобровицкая 27
Главная Новости Improv Live Show наконец-то добралось до «Нового канала»

Юмористический проект, созданный без какого-либо сценария, мы ждали еще прошлой осенью. Тогда в сети появились первые фото и комментарии от участников нового проекта. Но вскоре он исчез из телепрограмм, а команда Improv Live Show сообщила о своей концертной программе.

Возвращение на телеэкраны, как сообщили создатели проекта, запланировано на День смеха, вернее – днем ранее – 29 марта в 19:00.

Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий – ведущие и актеры импровизации будут развлекать сценками, небольшими зарисовками и юмористическими скетчами. А главной особенностью было, есть и будет то, что все на сцене происходит совершенно без подготовки.

К слову, на российском канале ТНТ уже три года успешно реализуется подобный проект под названием «Импровизация», участники которого полюбились зрителям на территории стран СНГ. Правда, «Новый канал» не сообщает, является ли Improv Live Show адаптацией британского формата Whose Line Is It Anyway?

Что ж, надеемся, что «импровизаторы» не будут отставать и, возможно, Валентин Михиенко сможет стать украинским Антоном Шастуном.

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