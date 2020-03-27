FILM.UA Group поддержала проект #залишайсявдома

Информационные ролики StarLightMedia, направленные на разъяснение мер профилактики COVID-19, выходят в эфир группы FILM.UA. Слоган #залишайсявдома, который сейчас сопровождает логотипы каналов ICTV, СТБ, Нового канала и ОЦЕ ТВ, будет также интегрирован в логотип канала 36.6TV. Об этом сообщает пресс-служба FILM.UA Group.

Ролики, которые сняла StarLightMedia, – открытые и бесплатные для распространения.

Михаил Царев, СЕО StarLightMedia: «Мы приветствуем действия наших партнеров и радуемся широкому привлечению ответственных медиакомпаний к информированию граждан о необходимых превентивных действиях во время пандемии. Верим, что предоставление полной и объективной информации о вирусе, постоянная коммуникация со зрителем для соблюдения правил безопасности и противодействия панике – это ключевая ответственность вещателей в этот период».

«Мы рады поддержать наших партнеров, группу StarLightMedia, в их инициативе. Своевременная, правдивая, прозрачная информация сейчас как никогда важна для всего общества. Призываем все медиа Украины объединить усилия для того, чтобы мы смогли внести свой вклад в борьбу с пандемией, предотвратить распространение паники и убедить украинцев в том, что оставаться дома сейчас жизненно необходимо», – прокомментировала Виктория Ярмощук, CEO FILM.UA Group.

Ранее в StarLightMedia подробно рассказали о введении мер в эфире и работе компании в связи с пандемией коронавируса.

Фото: StarLightMedia

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