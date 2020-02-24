Эпоха околотелевизионного популизма или подстава для президента?

21 февраля 2020-го народный депутат от «Слуги народа» Николай Задорожний выступил с депутатским запросом к президенту в Офис Президента Украины с громким наванием «Щодо впровадження мораторію кодування супутникового телевізійного сигналу українських телеканалів».

Текст переполнен манипуляциями, популизмом, тотальным незнанием матчасти и законодательства Украины! Показательно, что текст не вычитали перед подачей в зал, не исправили ошибки, и просят президента вмешаться в частную хозяйственную деятельность конкретных украинских компаний! И судя по количеству проголосовавших депутатов – голосовали в турборежиме, не читая. Тема то хайповая.

Начинается все с обращения к президенту с информированием о том, что с 28 января более 4-х млн украинских домохозяйств и, что очень важно, такое же количество за границей ─ смотрели телевидение бесплатно при помощи спутниковых антенн, и уже месяц как влачат существование без украинского медийно-информационного источника! Оказывается, нет жизни без ТСН, «Подробностей», «Фактов» и «Сегодня». Ни в Украине ни за ее пределами!

Цифра в 4 млн домохозяйств ─ оценочная, основана на более чем 5-летней давности статистике компании SES Astra. Сколько украинских домохозяйств смотрят телевидение, используя спутниковые антенны, ─ досконально в Украине не знает никто. Невозможно подсчитать рынок контрабанды спутниковых приемников, установщиков, количество установленных антенн и используемых сейчас? Поэтому рынку комфортно отталкиваться от цифры в 4 млн домохозяйств, что примерно соответствует трети населения Украины.

Цифра в 4 млн домохозяйств, проживающих за границей украинцев – явно выдумана, и вставлена в обращения для усиления глубины проблематики обсуждаемого вопроса. Если у Задорожнего есть официальная статистика о том, что 4 млн домохозяйств (это соответствует примерно 12 млн граждан с украинскими паспортами или уже без них), проживают вне административных границ Украины, то имеется огромнейшее желание с ней ознакомиться. Надеюсь, это не секретный документ? Вдогонку хочется ознакомиться с телепредпочтениями телесмотрения, рейтингами телеканалов зарубежной аудитории и технологиями получениям телевизионного сигнала! С указанием компании, которая проводила телевизионные измерения. И за какой срок сформирована эта система привычек?

В следующем пункте указывается проблема приема эфирного цифрового ТВ в Сумской области, который экстраполируется на всю Украину.

Компания «Зеонбуд» – не подарок, да, цифровая эфирная сеть ее далека от идеала. 10 лет государству особо не было дела до оператора цифрового ТВ – компании «Зеонбуд», не было дела ни до покрытия, ни до количества передатчиков. И от слов к делу дальше разговоров особо не заходило. Как и не было дела компании «Зеонбуд» до конечного потребителя его телевизионного сигнала. Сайт «Зеонбуда» сверстанный на коленках, очень познавательно и поучительно рассказывает телезрителям, как смотреть, где смотреть, куда направлять антенну, какую именно антенну. Есть карты покрытия каждого передатчика с зонами уверенного приема и неуверенного. Советы, какое оборудование выбрать. Ликбез. Поверили? Выдохните. Нет этого на сайте у «Зеонбуда».

На практике в большинстве случаев граждане по старинке пытаются принять сигнал Т2, опираясь на знания приема аналогового эфирного ТВ с использованием старого антенно-кабельного хозяйства, и у них с большой долей вероятности получается сигнал не принять, и сделать крайними всех, кроме себя! Просто им никто не рассказал о том, что для уверенного приема Т2 желательно использовать внешнюю эфирную антенну, мачту, возможно усилитель. А перед тем, как настраивать эфирное ТВ – проверить удаленность до передатчиков, его мощность и техническую возможность приема. Государство в дополнение к Зеонбуду таких инструментариев и ликбезов не проводило. Не сподвиглось.

Энтузиасты все давно сделали.

И если к приему эфирного цифрового ТВ подходить с умом, то Т2 работает там, где его, как заверяли – не было!

Например, в Чернобыльской зоне принимают 42 телеканала с киевской вышки, а это около 100 км по прямой.

Или в Шепетовке, где говорят, что приема нет.

Или по Украине.

Как видим – в большинстве случаев, Т2 будет приниматься, если есть желание его принять. Вопрос не решается в горных регионах и в районах с очень сложным рельефом.

Заявление о невозможности принимать Т2 по всей стране – тут же подкрепляется манипулятивной фразой о том, что остается беспрепятственный доступ к российскому спутниковому медийному потоку.

На самом деле – это чистой воды манипуляция. После того как украинские телеканалы четырех медиагрупп были закодированы, на спутнике в открытом доступе остались десятки украинских телеканалов . Их предпочитают не замечать, делая вид, что с кодировкой – все обладатели спутниковых антенн поголовно остались без украинского телевидения. А это не так, вообще не так!

Большинство комплектов для приема спутникового ТВ в Украине позволяет принимать сигнал со спутников HotBird, Astra, Amos. На них присутствуют не только украинские телеканалы, а также доступны с десяток польских музыкальных каналов, с десяток каналов республик бывшего СССР, ну и куда ж без них – международные версии кремлевских каналов, которые вещают больше 10 лет с HotBird: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Россия 24», «НТВ Мир», ТНТ International. Был еще СТС International, но он в январе прекратил ретрансляцию на дорогом спутнике. Из украинских каналов на HotBird доступны «канал 112» и «Украина 24». Был еще телеканал иновещания UATV, но депутаты не учуяли хайпа в его закрытии и не встали на защиту. Видать, аудитория Сумской области, не переживает об украинцах, живущих за пределами покрытия спутников HotBird, Amos, Astra, а для «Слуг» – тема скучная и не приносящая должных репутационных дивидендов.

Так как пик установок спутниковых антенн пришелся на период 2005-2010, то за это время в спутниковых приемниках украинцев чего только не было. Какие только телеканалы не настраивали. И кто хотел смотреть Россию – смотрел. Кто не хотел – не настраивал и не прописывал телеканалы пропагандистов из Кремля в списке своего приемника.

Далее в тексте следует самая шикарная сногсшибательная фраза, достойная пера мировых писателей: «В связи с этим, гражданам Украины невозможно будет своевременно донести правдивую информацию о событиях, которые происходят в Украине, прежде всего о реальных изменениях при внедрении реформ, но при этом возрастает и политическое влияние каналов страны-агрессора, которые в свою очередь искажают реальный ход событий в Украине».

То есть правдивую и честную информацию граждане Украины получали исключительно на телеканалах четырех медиагрупп? А все остальные украинские вещатели, получившие лицензии Нацсовета и ведущие свою деятельность, будучи резидентами – не совсем правильные вещатели. Не совсем правду показывают? Или не такую, как нужно? Не устраивает? Иначе как трактовать это заявление? У «Слуги народа» и правительства контракты с медиагруппами на честное освещение результатов реформ? Или информационно-новостные украинские каналы, которые в открытом доступе вещают со спутника: «5 канал», «Канал 24», «Прямой», «112», NewsOne, Zik, «Обозреватель», «4 канал», «8 канал», «Перший Західний», «ПравдаТут», «Черноморская ТРК», «Украина 24»,

«Наш», UkrLive, «ТРК Київ», «Еспресо ТБ», ATR, «UA: Перший», «UA: Крим», «UA: Донбас», «Рада» не справляются с задачей информировать население? Или все, что не входит в состав четырех медиагруп – не телевидение?

Также открытым остается вопрос, кто на шестом году российско-украинской войны заставляет украинцев смотреть российское ТВ, и откуда российские телеканалы, и как они прописались в их спутниковых приемниках?

Далее по тексту Николай Задорожний утверждает, что по его личному убеждению «блокирование» украинских телеканалов несет информационную угрозу государству Украина!

Абсолютно согласен. У того, кто блокирует украинские телеканалы, даже фамилия есть. Песни о нем слагают. Этот черт – Путин. В Крыму, на Донбассе активно работают глушилки, которые глушат сигнал украинских телерадиовещателей, используют украинский частотный ресурс, а в аннексированном Крыму даже вполне себе конкурсы проводили по «деребану» частот для сети цифрового эфирного ТВ и радиовещания.

Жаль, что не видно разницы между «блокировка» и «кодирование». А ведь это разные процессы с точки зрения физики.

Хочется напомнить Николаю, что коммерческие вещатели не обязаны возлагать на себя функции государства и заниматься информационной политикой. Ее формированием и защитой. Упаси бог жить в стране, где происходит такая подмена понятий. Для этого у нас есть государство и Национальная телерадиокомпания общественного вещания.

И вишенкой на торте в конце текста прошение: «прошу срочно повлиять на ситуацию, которая сложилась, и безотлагательно осуществить мероприятия, направленные на обеспечение свободного доступа к украинскому спутниковому информационному медиаисточнику. Предлагаю внедрить мораторий на кодирование спутникового сигнала информационного медийного источника до достижения 100% покрытия территории сигналом Т2».

По сути Задорожний предлагает президенту вмешаться в рынок платного ТВ и обязать частный бизнес, телеканалы 4-х олигархов, вещать в открытом виде со спутника, ссылаясь на «некачественное» покрытие Т2, основанное на частных случаях. Шикарное предложение! Если не подстава, то такой популизм очень понравится избирателям. Это потом можно рассказать, что де-факто и де-юре, зато была заряжена на успех, но то потом, а хайп сегодня!

Так как в Украине очень любят заниматься локальным самолечением и хайпом на событиях, я бы рекомендовал депутатом более сознательно, глобально и комплексно подходить к проблематике информационной безопасности Украины, отталкиваясь от государственной политики, а не сиюминутных хотелок для поднятия рейтингов.

Поэтому, возникает несколько вопросов, на которые есть огромное желание получить ответы.

— Есть ли у Президента Украины полномочия обязать частный телеканал поднять сигнал на спутник и вещать в открытом виде? Предлагаю начать с телеканала «Квартал ТВ», который никогда не вещал в открытом виде и всегда был закодирован!

— По какому критерию происходит отбор тех, кого обязаны обязать вещать в открытом доступе, и нет ли тут дискриминации в отношении к другим участникам рынка?

— Как быть с лицензиями Нацсовета, в которых прописано спутниковое вещание транспортного сигнала телеканалов в закодированном виде?

— Кто оплачивает аренду спутниковой емкости и права на контент, который в открытом доступе вещает на территорию Европы?

— Не является ли дискриминацией участников рынка платного ТВ – обязательство телеканалов вещать со спутника открыто, когда параллельно провайдеры программной услуги оплачивают роялти за доступ к этим телеканалам последние несколько лет? И кто компенсирует потери для бизнеса и репутационные риски, а вместе с этим и недополучение бюджетом налогов?

— Как будет достраиваться частная сеть Т2 для покрытия 100% территории Украины?

Что бы желание заниматься темой ТВ и информационной безопасности не носило эпизодический характер, предлагаю представителям «Слуги народу» подойти к вопросу комплексно.

— Информационной безопасностью государства обязано заниматься исключительно государство, а не частные коммерческие вещатели. В частности для этого в Украине создана и работает «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Не возникали ли душевные терзания, когда принимался бюджет 2020 и НСТУ урезали в очередной раз финансирование? И главный канал страны у нас вещает в урезанном виде и урезанными возможностями?

— Не ойкнуло сердечко, когда прекратил вещание единственный телеканал иновещания UATV English? Или украинцы на других континентах – не такие украинцы?

— Не интересно ли депутатам, кто является реальным собственником компании-провайдера сети цифрового эфирного ТВ «Зеонбуд» на десятом году лицензионной деятельности?

— Не поднять ли при рассмотрении бюджета 2021 вопрос о создании Национального оператора сети цифрового эфирного ТВ на базе Концерна РРТ, построении государственного мультиплекса с максимальным покрытием, куда войдут телеканалы Общественного вещания, включая создание новых тематических каналов? При бюджетировании 2020 эту тему информационной безопасности упустили! И даже не поднимали.

— Не спросить ли у Нової митниці – как так, на шестом году войны в Украине полным ходом продаются спутниковые приемники на радиобазарах, где в заводской прошивке предоставляется шаринг на пол года к телеканалам российского пакета платного ТВ «НТВ-плюс»? Делов то– подключи к сети интернет приемник и смотри Россию.

— Не запросить ли у Служби безпеки України и Кіберполіції, как обстоят дела с серверами, через которые пиратские сервисы предоставляют доступ к ворованному контенту, российскому, в том числе?

— Не разработать ли алгоритм работы с плеймаркетами Apple, Google, Samsung, LG, когда приложения, которые предоставляют доступ к российскому телеконтенту на территории Украины плеймаркетом будут включать геотаргетирование на территорию Украины.

— Не разработать ли полноценную программу доступа граждан на оккупированных территориях к украинскому телевизионному контенту?

Ведь все эти депутатские запросы с невыполнимыми сиюминутными хотелками вызывают вопросы, на результат ли это все нацелено?

Давайте работать на результат, а не на хайп!

Источник – Facebook Александра Глущенко

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