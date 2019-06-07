📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушить
БизнесТВ

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушить

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 55
Главная ТВБизнес 📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушить

Доклад главы представительства SES в Украине и СНГ Онно Зонневельда о том, как линейное телевидение все еще бьет digital в мире.

«Телекритика» продолжает знакомить с докладами спикеров конференции «Дни электронных коммуникаций 2019», которая прошла в прошлый уик-энд. Ранее мы писали о докладе коммерческого директора оператора COSMONOVA|NET Константина Новицкого, который акцентировал на том, как digital бьет ТВ. Глава представительства SES Онно Зонневельд сфокусировал внимание на том, почему классическое линейное телевидение еще не скоро проиграет digital, развенчав семь мифов, связанных с этим утверждением.

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушить

Онно Зонневельд. Фото: ДЭК-2019

Сделки последних нескольких лет между мировыми медиагигантами свидетельствуют о консолидации индустрии. Что характерно, все эти игроки присутствуют в онлайне сразу несколькими ОТТ-сервисами:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьВ числе вызовов для медиакомпаний в современном мире Онно перечисляет следующее: рост стоимости контента; становится больше экранов для обслуживания – больше IP трафика, соответственно растут затраты на вещание и параллельно на IР; стало также больше расходов на дистрибуцию. Спикер приводит в пример стоимость одного спутника ($150 млн) – она равна стоимости одного сезона «Теории большого взрыва» (26 серий сезона по $4 млн) или «Игры престолов» (10 серий по $15 млн), а также производства коммерческого фильма (в среднем $100 млн производство и $50 млн – маркетинг).

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьРыночная капитализация SES составляет $6,947 млн (по состоянию на 10 мая 2019) и эта сумма равна стоимости годовых медиаправ на NFL – $7,760 млн:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьГлобально число ТВ-приемников в семьях стабильное, зато растет количество устройств по типу и количеству экранов – в первую очередь из-за смартфонов:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьОсновные технологические тренды в вещании – мультиплатформенность; 4К вытесняет (!) HD; происходит развитие ІР и облачных технологий:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьОнно акцентирует на том, что IP-трафик требует слишком больших затрат. В 2022 году будет на 235 млрд гигабайт видеотрафика в месяц больше, чем сейчас:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьМиф №1. «Никто не смотрит ТВ»

Миф о том, что телевидение никто не смотрит, разбивается о статистику смотрения контента по типам устройств – когда люди переходят с телевизора на другие устройства, они в большинстве случаев смотрят все тот же телеконтент. В Британии линейное ТВ отбирает более 50% времени в структуре общего просмотра контента, сразу после ТВ идут ОТТ-сервисы, отложенный телепросмотр Catch-up TV и YouTube.

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьВ 10 европейских странах и США в первом квартале 2018-го анализ телесмотрения 22 тысяч опрошенных показал, что вечером люди предпочитают смотреть именно классическое ТВ.

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьСемьи не отказываются от телевизоров, а активно их обновляют, выбирая плазмы с большими диагоналями. В Германии средний размер LCD ТВ-экранов с 2015-го растет:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьТВ-домохозяйств становится не меньше, а больше. Рост происходит за счет аналоговых домохозяйств, он сейчас составляет 305 млн по всему миру (за счет Азии). Исследователи Dataxis и Ampere прогнозирует, что число семей цифрового ТВ вырастет на 500 млн в ближайшем будущем.

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьВ США последние 5 лет происходит небольшой рост телесмотрения – в среднем в приделах 5–10%:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьПадение в телесмотрении в США показывает только молодое поколение, но процент проседания не превышает 56%:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьМолодое поколение (18–34) в США меньше смотрит ТВ, но среднее количество часов просмотра в день составляет около 2 часов против 4 часов в день для общей аудитории 18+:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьАнализ по мировому телесмотрению в 96 странах (4,1 млрд человек) от Eurodata/Mediametrie показывает мировое проседание телесмотрения на полчаса по сравнению с 1995-м – 3 часа 25 минут против 2 часов 56 минут. Что интересно, именно в Европе общее телесмотрение выросло за этот же период на более чем полчаса – с 3 часов 11 минут до 3 часов 48 минут:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьМиф №2. «Все мигрируют в интернет»

Сегодня 1,3 млрд домохозяйств в мире не могут принять HD-поток посредством интернета. Разбивка домохозяйств по скорости приема интернета показывает, что больше всего люди пользуются слабоскоростным интернетом 10–30 Мб в секунду:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьФиксированый широкополосный доступ к интернету есть только в Южной Корее. Но при этом телевидение выбирает передачу сигнала через DTH – проникновение DTH составляет больше 20%.

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьМиф №3. «Никто не тратит деньги на линейное ТВ»

На контент тратится больше денег, а не меньше. Линейное ТВ и OTT растут, но с разной скоростью. Если ОТТ заработали в 2018-м $69 млрд, то $394 млрд – телеканалы линейного ТВ. По прогнозам Ampere в 2023-м ОТТ вырастет в два раза. Тогда как ТВ прибавит от силы 10%. Доходы от линейного ТВ составят 76% всего глобального видеорынка в 2023-м.

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушить30–40% доходов линейного ТВ поддерживаются» спутником:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьСпутник продолжает быть движущей силой генерации доходов. Расходы на спутник обеспечивают в 25 раз больше дохода. С помощью передачи сигнала спутников видеоклиенты по прогнозам заработают $150 млрд в 2023, в 2018 они уже заработали $139 млрд:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьМиф №4. «Отказ от кабельного ТВ в США»

Отток абонентов кабельного телевидения в США действительно происходит. Но на практике люди переходят на ОТТ-сервисы из-за их более дешевой ценовой политики – ARPU онлайн-пакетов ОТТ-сервисов составляет $32,49 в месяц. Тогда как среднее ARPU у провайдеров платного телевидения составляет в 2,5 раза больше – $89,4 в месяц.

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьМиф №5. «Отказ от проводного ТВ»

Как показывает исследование, 99% домохозяйств принимают линейное ТВ. Глобально OTT-домохозяйства в общемировом объеме составляют 1% от всех домохозяйств в мире:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушить

Причина в том, что на практике абоненты OTT-сервисов не замещают провайдеров, пакеты идут как дополнение к услугам Pay TV. Больше потребителей блокируют подписки, а не отказываются от линейного ТВ. Только 4,6% SVOD потребителей не принимают линейное ТВ:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьМиф №6. «Спутник более дорогой для доставки сигнала, чем IP»

Онно Зонневельд акцентирует на том, что спутник все же экономически выгоден для охвата больших аудиторий. Стоимость IP-доставки увеличивается в зависимости от количества зрителей и времени просмотра. Спутниковое вещание для достижения больших аудиторий более эффективно. Стоимость доставки через спутник уменьшается с ростом количества абонентов (фиксированная цена при растущем количестве абонентов).

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьВ качестве примера были приведены затраты британского канала BBC One на спутниковый сигнал и IP-сигнал, согласно которому затраты на 4 часа онлайна равноценны 1 году на спутнике:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьМиф №7. «UHD не развивается»

Динамика роста UHD (4К) оказалась намного лучше HD:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьОдна из причин того, почему 4К растет, в том, что UHD-экраны становятся масс-маркетом – с каждым годом 4К-телевизоров становится больше – в 2018-м таких было 14%, HD – 50%, SD (CRT) – 29%. В 2018-м 250 млн домохозяйств уже владели 4K-экранами, в 2023-м их число вырастет до 700 млн:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьКак результат, в мире есть уже больше 50 стран, где есть возможность смотреть UHD посредством Pay-TV.

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьПо данным Devoncroft, 4К – это второй по значимости технологический тренд в индустрии:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьПо охватам именно спутниковый оператор SES является глобальным лидером на рынке платного DTH, обгоняя своего ближайшего конкурента – французскую компанию Eutelsat:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьТочно так же SES лидирует по количеству телеканалов, которые поднимаются на спутник:

📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушитьФото: ДЭК

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Ведущего прогноза погоды напугала огромная птица

15.01.2018

Телерейтинги: финалы шоу и другие итоги мая

05.06.2018

Кто будет представлять Украину на Евровидении-2018? Эксперты делают...

24.02.2018

Киберполиция закрыла семь пиратских онлайн-кинотеатров

18.01.2019

Спутниковый провайдер Xtra TV из-за разделения с оll.tv...

14.03.2019

У «112 Украина» появился новый PR-директор

19.09.2018

У Viasat появился новый руководитель

11.04.2018

Генеральный продюсер ТЕТ расскажет все о контенте

03.07.2018

Ломаченко не снилось: украинские звезды проведут чемпионат по...

04.06.2018

🚦 Члены Нацсовета от Порошенко согласны провести заседание...

28.05.2019

Pay TV, регуляция, рекламный рынок