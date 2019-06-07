📺📊 #ДЭК-2019. 7 мифов о телевидении, которые пора разрушить

«Телекритика» продолжает знакомить с докладами спикеров конференции «Дни электронных коммуникаций 2019», которая прошла в прошлый уик-энд. Ранее мы писали о докладе коммерческого директора оператора COSMONOVA|NET Константина Новицкого, который акцентировал на том, как digital бьет ТВ. Глава представительства SES Онно Зонневельд сфокусировал внимание на том, почему классическое линейное телевидение еще не скоро проиграет digital, развенчав семь мифов, связанных с этим утверждением.

Сделки последних нескольких лет между мировыми медиагигантами свидетельствуют о консолидации индустрии. Что характерно, все эти игроки присутствуют в онлайне сразу несколькими ОТТ-сервисами:

В числе вызовов для медиакомпаний в современном мире Онно перечисляет следующее: рост стоимости контента; становится больше экранов для обслуживания – больше IP трафика, соответственно растут затраты на вещание и параллельно на IР; стало также больше расходов на дистрибуцию. Спикер приводит в пример стоимость одного спутника ($150 млн) – она равна стоимости одного сезона «Теории большого взрыва» (26 серий сезона по $4 млн) или «Игры престолов» (10 серий по $15 млн), а также производства коммерческого фильма (в среднем $100 млн производство и $50 млн – маркетинг).

Рыночная капитализация SES составляет $6,947 млн (по состоянию на 10 мая 2019) и эта сумма равна стоимости годовых медиаправ на NFL – $7,760 млн:

Глобально число ТВ-приемников в семьях стабильное, зато растет количество устройств по типу и количеству экранов – в первую очередь из-за смартфонов:

Основные технологические тренды в вещании – мультиплатформенность; 4К вытесняет (!) HD; происходит развитие ІР и облачных технологий:

Онно акцентирует на том, что IP-трафик требует слишком больших затрат. В 2022 году будет на 235 млрд гигабайт видеотрафика в месяц больше, чем сейчас:

Миф №1. «Никто не смотрит ТВ»

Миф о том, что телевидение никто не смотрит, разбивается о статистику смотрения контента по типам устройств – когда люди переходят с телевизора на другие устройства, они в большинстве случаев смотрят все тот же телеконтент. В Британии линейное ТВ отбирает более 50% времени в структуре общего просмотра контента, сразу после ТВ идут ОТТ-сервисы, отложенный телепросмотр Catch-up TV и YouTube.

В 10 европейских странах и США в первом квартале 2018-го анализ телесмотрения 22 тысяч опрошенных показал, что вечером люди предпочитают смотреть именно классическое ТВ.

Семьи не отказываются от телевизоров, а активно их обновляют, выбирая плазмы с большими диагоналями. В Германии средний размер LCD ТВ-экранов с 2015-го растет:

ТВ-домохозяйств становится не меньше, а больше. Рост происходит за счет аналоговых домохозяйств, он сейчас составляет 305 млн по всему миру (за счет Азии). Исследователи Dataxis и Ampere прогнозирует, что число семей цифрового ТВ вырастет на 500 млн в ближайшем будущем.

В США последние 5 лет происходит небольшой рост телесмотрения – в среднем в приделах 5–10%:

Падение в телесмотрении в США показывает только молодое поколение, но процент проседания не превышает 56%:

Молодое поколение (18–34) в США меньше смотрит ТВ, но среднее количество часов просмотра в день составляет около 2 часов против 4 часов в день для общей аудитории 18+:

Анализ по мировому телесмотрению в 96 странах (4,1 млрд человек) от Eurodata/Mediametrie показывает мировое проседание телесмотрения на полчаса по сравнению с 1995-м – 3 часа 25 минут против 2 часов 56 минут. Что интересно, именно в Европе общее телесмотрение выросло за этот же период на более чем полчаса – с 3 часов 11 минут до 3 часов 48 минут:

Миф №2. «Все мигрируют в интернет»

Сегодня 1,3 млрд домохозяйств в мире не могут принять HD-поток посредством интернета. Разбивка домохозяйств по скорости приема интернета показывает, что больше всего люди пользуются слабоскоростным интернетом 10–30 Мб в секунду:

Фиксированый широкополосный доступ к интернету есть только в Южной Корее. Но при этом телевидение выбирает передачу сигнала через DTH – проникновение DTH составляет больше 20%.

Миф №3. «Никто не тратит деньги на линейное ТВ»

На контент тратится больше денег, а не меньше. Линейное ТВ и OTT растут, но с разной скоростью. Если ОТТ заработали в 2018-м $69 млрд, то $394 млрд – телеканалы линейного ТВ. По прогнозам Ampere в 2023-м ОТТ вырастет в два раза. Тогда как ТВ прибавит от силы 10%. Доходы от линейного ТВ составят 76% всего глобального видеорынка в 2023-м.

30–40% доходов линейного ТВ поддерживаются» спутником:

Спутник продолжает быть движущей силой генерации доходов. Расходы на спутник обеспечивают в 25 раз больше дохода. С помощью передачи сигнала спутников видеоклиенты по прогнозам заработают $150 млрд в 2023, в 2018 они уже заработали $139 млрд:

Миф №4. «Отказ от кабельного ТВ в США»

Отток абонентов кабельного телевидения в США действительно происходит. Но на практике люди переходят на ОТТ-сервисы из-за их более дешевой ценовой политики – ARPU онлайн-пакетов ОТТ-сервисов составляет $32,49 в месяц. Тогда как среднее ARPU у провайдеров платного телевидения составляет в 2,5 раза больше – $89,4 в месяц.

Миф №5. «Отказ от проводного ТВ»

Как показывает исследование, 99% домохозяйств принимают линейное ТВ. Глобально OTT-домохозяйства в общемировом объеме составляют 1% от всех домохозяйств в мире:

Причина в том, что на практике абоненты OTT-сервисов не замещают провайдеров, пакеты идут как дополнение к услугам Pay TV. Больше потребителей блокируют подписки, а не отказываются от линейного ТВ. Только 4,6% SVOD потребителей не принимают линейное ТВ:

Миф №6. «Спутник более дорогой для доставки сигнала, чем IP»

Онно Зонневельд акцентирует на том, что спутник все же экономически выгоден для охвата больших аудиторий. Стоимость IP-доставки увеличивается в зависимости от количества зрителей и времени просмотра. Спутниковое вещание для достижения больших аудиторий более эффективно. Стоимость доставки через спутник уменьшается с ростом количества абонентов (фиксированная цена при растущем количестве абонентов).

В качестве примера были приведены затраты британского канала BBC One на спутниковый сигнал и IP-сигнал, согласно которому затраты на 4 часа онлайна равноценны 1 году на спутнике:

Миф №7. «UHD не развивается»

Динамика роста UHD (4К) оказалась намного лучше HD:

Одна из причин того, почему 4К растет, в том, что UHD-экраны становятся масс-маркетом – с каждым годом 4К-телевизоров становится больше – в 2018-м таких было 14%, HD – 50%, SD (CRT) – 29%. В 2018-м 250 млн домохозяйств уже владели 4K-экранами, в 2023-м их число вырастет до 700 млн:

Как результат, в мире есть уже больше 50 стран, где есть возможность смотреть UHD посредством Pay-TV.

По данным Devoncroft, 4К – это второй по значимости технологический тренд в индустрии:

По охватам именно спутниковый оператор SES является глобальным лидером на рынке платного DTH, обгоняя своего ближайшего конкурента – французскую компанию Eutelsat:

Точно так же SES лидирует по количеству телеканалов, которые поднимаются на спутник: