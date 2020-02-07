Директором департамента программ Суспільного стала Елена Товстенко

Елена Товстенко возглавила департамент программ Суспільного телебачення. Об этом сообщает пресс-служба Суспільного.

Товстенко будет отвечать за стратегическое и текущее программирование телеканала «UA: Перший» согласно редакционному уставу Суспільного, его миссии и целей. Среди ее задач — формирование сетки с учетом законодательных и лицензионных требований, определения объемов собственного производства и закупок, программирования с учетом потребностей аудитории и конкурентной среды.

Елена Товстенко имеет 13-летний опыт работы на телевидении. Работала программным директором телеканала «СИТИ». На должности генерального продюсера телеканала «Бигуди» в составе 1+1 media запустила вещание канала с нуля. В 2007-2008 годах Елена руководила отделом исследований бывшей Национальной телерадиокомпании Украины.

«Для меня большая честь присоединиться к команде, работающей над развитием общественного вещания в Украине. Ставлю перед собой задачу сделать все возможное, чтобы аудитория могла видеть на Суспільном качественный, интересный, конкурентоспособный телепродукт », – отметила Елена Товстенко.

«Канал «UA: Перший» на пороге больших перемен, нас ждет релонч и изменение сетки вещания. Елена имеет опыт работы во время полного перезапуска канала, понимает, как находить правильный подход к аудитории, и знает, насколько важен контент для качественного развития телеканала. Знаю, что перед нами непростой период, но верю – вместе мы справимся», – прокомментировал назначение член правления UA:Суспільне мовлення, ответственный за платформу телевидения Ярослав Лодыгин.

«Рад приветствовать в команде Елену Товстенко, – прокомментировал генеральный продюсер «UA: Перший» Григорий Тычина. – Нам нужно ввести долгосрочное программирование с полтора-двухлетней перспективой, чтобы Суспільне предлагало зрителю лучший телеконтент. Этот продукт не только воплощает миссию Суспільного, но и вызывает у аудитории интерес, что в конце повысит рейтинги телеканала «UA: Перший»».

Фото: Суспільне

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