📺 Что кроме спорта спасет линейное телевидение от краха?

В эпоху интернета, который позволяет просматривать контент в любое удобное для вас время без привязки к времени показа на ТВ, популярным становится утверждение, что классическое линейное телевидение может отойти на второй план. Но, несмотря на это, уже сейчас есть контент, который помогает классическому линейному телевидению оставаться на плаву и позволит ТВ в будущем оставаться в топовых позициях. О каком контенте идет речь, рассказывает Орест Билоскурский, директор по прикладным исследованиям дивизиона «Вещание» телегруппы StarLightMedia.

После выхода моей статьи о Netflix я получил неожиданно много офлайн отзывов. Один французский джентльмен от телевидения даже назвал меня журналистом. Один из первых офлайн-комментариев пришел от моего любимого телевизионного топ-менеджера – она ​​написала мне о том, что почти полностью согласна со всем написанным. Несмотря на то, что о Netflix я давно хотел написать, информация годами вынашивалась, поэтому получилось хайпово. Выбирая, чем еще таким поделиться, чтобы вам было полезно и интересно читать, а, возможно, и в офлайне комментировать, я, конечно, пошел аналогичным путем – выбрал тему, о которой также годами размышлял и слышал много отзывов от разных людей.

Тема очень широкая – что люди будут смотреть в будущем по ТВ, какие шоу их будут интересовать? Когда вы слышите слово шоу – имеется в виду что-либо, что можно показывать по ТВ, телеконтент в широкой проанглийской трактовке слова show, то есть – показывать. Итак, далее о том, за чем будут охотиться зрители на телеканалах и чем будут жить сами каналы через пару лет.

Тропс – самый рейтинговый телеконтент

Задумайтесь. Закройте глаза, оторвитесь от экрана и скажите вслух, что именно будет доминировать в линейном телевидении через считанные годы? Сделали? Для многих из вас ответом будет ТРОПС. Если не смогли прочитать сразу, подсказка – прочитайте это слово справа налево.

Да, вы правильно прочли – спорт. На очень высоконкурентном рынке – в США, трансляции Super Bowl – спортивного события сомнительного качества, но огромного шоу событийного характера, собирают у экранов в последние годы до 70% домохозяйств. По этой ссылке фанаты цифр могут посмотреть, как США к этим 70% шли. Почти мгновенно – уже первый эфир был под 80% аудитории. В Украине некоторые бои Кличко, также события сомнительной спортивной ценности, но большой событийности и шоу, набирали доли до 90%.

Топ спортивных событий на украинском телевидении выглядит следующим образом:

Потому что на самом деле внимание зрителей привлекает не спорт, а событийность – привязка к конкретному событию, происходящему в реальном времени, прямом эфире. Поэтому ключевой ответ на вопрос – будущее ТВ за событийностью.

Политика

В Украине, я об этом раньше много писал, спортивные события не набирают драматически-отличных показателей, как в других странах, у нас матчи сборной на Евро не собирали доли 76% и более – как в Польше или Португалии. Почему так? Потому что именно спорт как таковой для украинских зрителей не является событийным явлением. У нас нишу спорта занимает политика, и некоторые важные политические дебаты набирают доли на уровне Super Bowl. Итак, финальные дебаты, а вы, когда будете читать, уже будете знать суммарную долю дебатов от 19 числа и, возможно, у них будет доля в 80%, хотя, учитывая, что это пятница, может и не более 60%.

Back to the Future

Но наша задача – предсказать будущее украинского ТВ. Для этого посмотрим в настоящее, что именно сейчас смотрят украинцы на ТВ? И что будет в 2020-2021 годах, а далее уже о глобальном влияние, и будут ли украинцы смотреть то же, что телезрители в других странах?

Распределение телесмотрения по жанрам на ТВ в 2018-м выглядит следующим образом:

Что интересного в таблице? Художественный киносериальных контент в 2018 году, который уже сейчас набирает лишь 35% внимания зрителей. Это означает, что остальные 65% времени зрители смотрят не художественный контент. Да, можно дискутировать, что в просмотр программ, которые составляют до 46%, может попадать некий художественный контент, но это все-таки не тот контент, который прямо назвать художественным.

Поделюсь с вами своим лайфхаком, как смотреть в будущее. Это, конечно, только лайфхак, и не работает напрямую, но дает очень глубокий фундаментальный толчок к предвидению. Итак, этот хит – это смотреть голливудское кино о будущем. Поэтому начнем. Что будут смотреть зрители через несколько лет?

Будущий контент №1. На первом месте, не воспринимайте буквально, – шоу типа «Голодные игры»: программы, где живые люди борются за что-то важное и делают это регулярно. Именно это будет прибавлять этому жанру событийности. Итак, это будут глобальные телевизионные игрища, которые придут на смену Олимпийским играм. Прототипом такой программы может быть уже сейчас крайне популярное в США шоу – «Гладиаторы». Но, снова же, это только прототип, в реальности будет ближе к «Голодным играм», где много камер и специальные зоны, возможность смотреть 24 часа в сутки, прямые включения, пост-шоу и постоянное обсуждение в реальности. Итак, это шоу, которое выходит за пределы телевизора, но живет благодаря телевизору.

Будущий контент №2. На втором месте – микс художественного и реального. Другими словами, это будут сериалы, в которых события происходят в реальном времени – и сериалы, которые реагируют на события в реальном времени. Это очень похоже на тот же тренд, что и с «Голодными играми», это продукт, который будет жить за пределами телевидения, но жить благодаря телевидению.

Будущий контент №3. Викторины. Логика? Максимальное включение зрителей и опять-таки ощущение включенности и событийности, когда каждый может стать участником шоу и победителем.

Будущий контент №4. Живая политика. Наверное, это будет сугубо украинским ходом, когда мы будем следить за реальным развитием событий в политической жизни страны. Как производная отсюда – большое количество информационных телеканалов.

Сериальное программирование уменьшится?

В коротком промежутке, когда каналы уже спрограммировали свою сетку на 2020 год, будет ли высоким смотрение сериалов? Посмотрим, сколько времени в общем предложении зрителям исторически занимали сериалы, а с другой стороны – сколько своего телевизионного времени зрители отдавали на просмотр сериалов. Будет ли какая-то сенсация? Первый столбик в таблице – это % от всего показанного зрителям времени. Тогда как второй – процент времени, которое зрители потратили на смотрение сериалов от общего времени просмотра ТВ.

Первое, что мы видим, – программные сетки каналов за 12 лет не претерпели существенных изменений, программные директора различных каналов до 11% времени почти каждый год отдают в сетках именно сериалам. Это не означает, что все каналы повторяются, просто одни могут переставать показывать много сериалов, но появляются другие, которые показывают. Итак, мы поняли, что предложение за много лет почти не изменилось, в то время как потребление сериалов от максимума упало почти в два раза. То есть, если пик был на уровне 34% в 2013 году, в 2018 году потребление упало до почти 17%.

Значит ли это, что у зрителей будет падать интерес к потреблению сериалов? Если внимательно читать предыдущие несколько абзацев, то понятно, что – да. Массовое потребление сериалов будет уменьшаться. Однако флагманами будут событийные сериалы 2019-го и 2020-го. В начале 2019 года мы уже видели два таких событийных сериала, которые и начинали собирать у телевизоров почти 20% аудитории.

Поэтому, пока мы дойдем до тех топ-4 направлений, которые будут доминировать в будущем на ТВ, пока в ближайшем будущем это будут событийные сериалы.

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