💔«Черная кровь»: почему российские сериалы до сих пор появляются на украинском ТВ?
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💔«Черная кровь»: почему российские сериалы до сих пор появляются на украинском ТВ?

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 341
Главная ТВОбзоры 💔«Черная кровь»: почему российские сериалы до сих пор появляются на украинском ТВ?

Как показывают цифры телерейтингов, за последний месяц телеканал «Украина» постепенно стал возвращать лидирующие позиции на сериальном поприще, несмотря на межсезонье. Успех летней сетки канала в первую очередь состоялся благодаря повтору сериала «Черная кровь», который еще год назад журналисты и активисты требовали снять с эфира, а на телеканал «Украина» наложить соответствующие санкции.

В феврале прошлого года социальные сети всколыхнула тревога – в анонсе телеканала «Украина» объявили, что 5 февраля в эфир готовится сериал «Черная кровь» Алексея Карелина и Анны Ерофеевой. Одним из первых неладное в производстве сериала обнаружил общественный активист, сотрудник Института государства и права Андрей Смолий. По его словам, на сайте телеканала «Украина» не было никакой информации о сериале (сегодня информация о сериала уже появилась на сайте. – Ред). А это наводит на мысль, что предположения в медиакругах о том, что сериал российский, а не украинский, скорее правда, чем ложь.

💔«Черная кровь»: почему российские сериалы до сих пор появляются на украинском ТВ?

В битву за правду в начале 2018 года вступил также Комитет телеэтики, предоставив пользователям скриншоты  сайтов, доказывающие непосредственную связь сериала с Россией, что противоречит закону Украины.

💔«Черная кровь»: почему российские сериалы до сих пор появляются на украинском ТВ?

Оспорить их было сложно, ведь такие онлайн-ресурсы,  как Russia.tv и Vestu.ru вовсю рекламировали премьеру сериала, которая состоялась в сентябре 2017 года на телеканале «Россия-1».

💔«Черная кровь»: почему российские сериалы до сих пор появляются на украинском ТВ?

Является ли это прямым нарушением закона? В ответ на этот вопрос звучит заветное для многих недобросовестных производителей слово «кооперация». Ведь во время принятия закона о запрете трансляции российской продукции на украинском телерынке в 2015 году глава Госкино Филипп Ильенко сделал очень важное уточнение, растолковывая производителям, что имеется ввиду под «российским продуктом».

По словам чиновника, закон не будет распространяться на продукцию, созданную в кооперации Украины и России (либо других стран), а значит, чтобы подтвердить кооперацию, каналам нужно всего лишь внести по соглашению сторон в титры украинские компании-производители либо украинских граждан, которые якобы принимали участие в съемочном процессе или постпродакшене. Подобная поправка, которая, к слову, детально не прописана в законе, стала спасательным кругом для многих продакшенов, не желающих тратить по 30 тысяч долларов на съемки одной серии сериала собственного производства.

💔«Черная кровь»: почему российские сериалы до сих пор появляются на украинском ТВ?

По данным сайта «Вокруг ТВ», сериал был произведен и снят в России

Поэтому первое, на чем разошлись активисты, обвиняя «Черную кровь» в нарушении закона, – в невозможности установить тот факт, был ли на самом деле сериал снят и произведен в кооперации или украинскую сторону добавили уже постфактум. По данным сайта kino-teatr.ru, производством многосерийки занимались Украина, Россия и Беларусь в лице таких продакшенов, как ABC Film, продюсерский центр «Фабула», «Проект Продакшн» и «Кинематограф».

💔«Черная кровь»: почему российские сериалы до сих пор появляются на украинском ТВ?

Именно эти данные и были переданы в Госкино в 2018 году. По словам первого заместителя директора Государственного агенства по вопросам кино Сергея Неретина, у Госкино нет причин не доверять полученной от ТРК «Украина» информации, так как есть фотодоказательства, подтверждающие съемки в Украине. Кроме того, по данным государственного агентства, у «Фильм Стрим» есть все нужные документы и права на трансляцию сериала «Черная кровь» в Украине.

Правда, эта информация немного не совпадает с размещенной в Реестре прокатных удостоверений, выданных в Российской Федерации. Там указано, что производством «Черной крови» занимались только в России и Польше.

💔«Черная кровь»: почему российские сериалы до сих пор появляются на украинском ТВ?

Скрин из реестра прокатных удостоверений, выданных в Российской Федерации

Ознакомившись с документом, давайте допустим, что в паспорте «Черной крови» ошибок нет. Является ли трансляция сериала на украинском ТВ незаконной? Нет. Дело в том, что прокатное удостоверение сериалу было выдано 16 февраля 2018 года, тогда же, когда и сериал якобы был впервые официально показан на российском ТВ. Как мы уже сообщали выше, премьера сериала в Украине состоялась 5 февраля этого же года. И если компания-производитель (в нашем случае речь о ABC Film и кинокомпании «Фильм Стрим») подала в Госкино нужный пакет документов, доказывающий причастность Украины к съемочному процессу, данная трансляция не противоречит закону.  А в качестве доказательств кооперации, как мы уже писали ранее, вышеперечисленные компании меняют номерные знаки машин, демонстрируют фото со спины съемочной группы на фоне желто-голубого флага или вписывают в продюсерский состав «своих» лиц.

По данным «Телекритики», за 2018 год ТРК «Украина» показала как минимум 8 сериалов сомнительного производства. Напомним, повтор «Черной крови» завершился на телеканале «Украина» 6 июня.

Фото: телеканал «Украина»

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