💔«Черная кровь»: почему российские сериалы до сих пор появляются на украинском ТВ?

В феврале прошлого года социальные сети всколыхнула тревога – в анонсе телеканала «Украина» объявили, что 5 февраля в эфир готовится сериал «Черная кровь» Алексея Карелина и Анны Ерофеевой. Одним из первых неладное в производстве сериала обнаружил общественный активист, сотрудник Института государства и права Андрей Смолий. По его словам, на сайте телеканала «Украина» не было никакой информации о сериале (сегодня информация о сериала уже появилась на сайте. – Ред). А это наводит на мысль, что предположения в медиакругах о том, что сериал российский, а не украинский, скорее правда, чем ложь.

В битву за правду в начале 2018 года вступил также Комитет телеэтики, предоставив пользователям скриншоты сайтов, доказывающие непосредственную связь сериала с Россией, что противоречит закону Украины.

Оспорить их было сложно, ведь такие онлайн-ресурсы, как Russia.tv и Vestu.ru вовсю рекламировали премьеру сериала, которая состоялась в сентябре 2017 года на телеканале «Россия-1».

Является ли это прямым нарушением закона? В ответ на этот вопрос звучит заветное для многих недобросовестных производителей слово «кооперация». Ведь во время принятия закона о запрете трансляции российской продукции на украинском телерынке в 2015 году глава Госкино Филипп Ильенко сделал очень важное уточнение, растолковывая производителям, что имеется ввиду под «российским продуктом».

По словам чиновника, закон не будет распространяться на продукцию, созданную в кооперации Украины и России (либо других стран), а значит, чтобы подтвердить кооперацию, каналам нужно всего лишь внести по соглашению сторон в титры украинские компании-производители либо украинских граждан, которые якобы принимали участие в съемочном процессе или постпродакшене. Подобная поправка, которая, к слову, детально не прописана в законе, стала спасательным кругом для многих продакшенов, не желающих тратить по 30 тысяч долларов на съемки одной серии сериала собственного производства.

Поэтому первое, на чем разошлись активисты, обвиняя «Черную кровь» в нарушении закона, – в невозможности установить тот факт, был ли на самом деле сериал снят и произведен в кооперации или украинскую сторону добавили уже постфактум. По данным сайта kino-teatr.ru, производством многосерийки занимались Украина, Россия и Беларусь в лице таких продакшенов, как ABC Film, продюсерский центр «Фабула», «Проект Продакшн» и «Кинематограф».

Именно эти данные и были переданы в Госкино в 2018 году. По словам первого заместителя директора Государственного агенства по вопросам кино Сергея Неретина, у Госкино нет причин не доверять полученной от ТРК «Украина» информации, так как есть фотодоказательства, подтверждающие съемки в Украине. Кроме того, по данным государственного агентства, у «Фильм Стрим» есть все нужные документы и права на трансляцию сериала «Черная кровь» в Украине.

Правда, эта информация немного не совпадает с размещенной в Реестре прокатных удостоверений, выданных в Российской Федерации. Там указано, что производством «Черной крови» занимались только в России и Польше.

Ознакомившись с документом, давайте допустим, что в паспорте «Черной крови» ошибок нет. Является ли трансляция сериала на украинском ТВ незаконной? Нет. Дело в том, что прокатное удостоверение сериалу было выдано 16 февраля 2018 года, тогда же, когда и сериал якобы был впервые официально показан на российском ТВ. Как мы уже сообщали выше, премьера сериала в Украине состоялась 5 февраля этого же года. И если компания-производитель (в нашем случае речь о ABC Film и кинокомпании «Фильм Стрим») подала в Госкино нужный пакет документов, доказывающий причастность Украины к съемочному процессу, данная трансляция не противоречит закону. А в качестве доказательств кооперации, как мы уже писали ранее, вышеперечисленные компании меняют номерные знаки машин, демонстрируют фото со спины съемочной группы на фоне желто-голубого флага или вписывают в продюсерский состав «своих» лиц.

По данным «Телекритики», за 2018 год ТРК «Украина» показала как минимум 8 сериалов сомнительного производства. Напомним, повтор «Черной крови» завершился на телеканале «Украина» 6 июня.

Фото: телеканал «Украина»