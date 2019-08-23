💃Больше танца и страсти. Каким будет новый сезон шоу «Танці з зірками»

25 августа в эфире канала «1+1» состоится премьера нового сезона шоу «Танці з зірками». 21 августа в оранжерее ВДНХ – вблизи павильона, где канал снимает шоу, прошла его презентация в стиле диско-вечеринки. На ней канал впервые рассекретил, с кем из танцоров станут в пары звездные участники. Также судья шоу Влад Яма провел танцевальный мастер-класс. Официальную часть вечера закончило выступление певицы Tayanna, после чего гостей ждал сет от DJ Nana и сюрприз от Натальи Могилевской. «Телекритика» побывала на мероприятии и делится увиденным.

Продюсер проекта Владимир Завадюк поведал о некоторых изменениях в шоу. Главным хореографом стала Ксения Горб, известная по участию в старых сезонах. Постановками в этом сезоне займутся Леся Подолянко и Дима Гук. Раньше они работали режиссерами визиток beauty-части больших шоу, в последнем сезоне «Голоса. Дети» ставили номера участников в финальном выпуске. Владимир также хвастается тем, что именно украинская адаптация шоу была признана форматчиками лучшей и вошла в топ-5 адаптаций.

Также Владимир называет этот сезон самым страстным и сексуальным – команда проекта уже наблюдает за тем, как танцы сильно сблизили отдельные пары – участников шоу. В этом сезоне нет явно выраженных лидеров, как было в предыдущих, а значит сохранится интрига соперничества. Также в новом сезоне шоу будет больше танца и ярких постановок.

В судейском составе место Monatik из-за его концертного тура займет, как уже сообщалось, Франсиско Гомес – британский танцор, судья шоу «Танцюють всі!». Вместе с ним оценивать звезд останутся Влад Яма и Катерина Кухар.

Главную интригу вечера – как сформировались пары в шоу – раскрывали по очереди ведущие вечера, после чего пары выходили на сцену, чтобы продемонстрировать свои умения. Многие участники шоу ощутили на себе первые результаты тренировок – одни заметно похудели, а другие говорили о том, что стали выносливее.

Ведущий Даниэль Салем стал в пару с Юлией Сахневич. Его было названо секс-символом нового сезона. Для певца Сереги организаторы подобрали танцовщицу Аделину Дели.

Певица Tayanna стала в пару с Игорем Кузьменко, победителем первого сезона шоу

Пару телеведущей Людмиле Барбир составил Дмитрий Жук.

С актрисой Викторией Булитко будет танцевать Дмитрий Дикусар.

Юрий Горбунов шутит, что все женщины, с которыми танцует Дикусар становятся его женами, намекая на Ирину Билык и Алену Шоптенко. У Виктории уже случилась первая травма на паркете – актриса рассказала, что травмировала ногу на репетиции и все еще хромает.

Алена Шоптенко в этом сезоне снова будет участвовать в шоу как танцор и станет в пару с актером Алексеем Яровенко. Танцовщица со сцены пожаловалась на своего партнера – он пропускает не только презентацию, но и репетиции.

Певец Дзидзьо выйдет на паркет вместе с Яной Цыбульской. На презентации он удивил свои образом – Михаил Хома вышел в костюме. Но без эпатажа не обошлось – на костюме был принт с фото певца.

Актеру Михаилу Кукуюку в партнерши досталась Елизавета Дружинина, которая в свое время выиграла в шоу серебро с Олегом Скрипкой.

Рэпер Серега готовится стать в пару с моделью и танцовщицей из балета певицы NK Аделиной Дели. Презентацию посетила только Аделина.

Актриса Елена Кравец появится в шоу с Максом Леоновым. Актриса хотела участвовать еще в предыдущем сезоне шоу, но ей не позволил концертный график.

Певица Maruv будет танцевать с Евгением Дмитренко. Сама певица на презентацию не явилась.

Ведущая Надежда Матвеева – в паре с новым лицом проекта, танцором Валерием Шохиным.

Актриса Ксения Мишина стала в пару с Евгением Котом

Ведущий Владимир Остапчук будет танцевать с Илоной Гвоздевой.

Гимнастка Анна Ризатдинова будет в паре с Александром Прохоровым.

В разгар вечера Влад Яма провел танцевальный мастер-класс, на котором учил бальным па. Победители получили по футболке с надписью «Сегодня кружит».

Певица перевела на украинский свой давний хит «В Киеве осень» и анонсировала новый украиноязычный хит «Я закохалась», который готовится презентовать на одном из прямых эфиров «Танцев со звездами» в октябре.

О том, что осталось за кадром, «Телекритика» распросила продюсера шоу Владимира Завадюка.

На что делаете ставку в этом сезоне?

В первую очередь на танец, потому что понимаем, что наше шоу интересно зрителю в том числе из-за отточенной техники и впечатляющих постановок. Мы делаем выводы, анализируя комментарии людей, – они хотят больше хореографии, и в этом году они ее получат. В этом сезоне у нас новая команда хореографов во главе с Ксенией Горб.

Как удалось привлечь Ксению Горб? Чем Ксения занималась все эти годы?

Ксения Горб – известный и признанный хореограф, сильный профессионал, мне рекомендовали ее несколько сезонов практически все наши танцоры как очень крутого постановщика бальной хореографии, именно на нее делается ставка в первую очередь в нашем шоу. Ксения много лет работала как постановщик шоу формата Dancing with the Stars в других странах, которые также адаптируют его. В частности, занималась постановками номеров в грузинских «Танцах со звездами». Кроме того, она преподавала танцы, руководила своим танцевальным продакшеном. Бекграунд и опыт Ксении нам очень нужен в этом сезоне, чтобы наши звезды еще лучше танцевали бальную хореографию. В этом году на встрече шоураннеров «Танцев со звездами» в Лондоне также главной темой общения была бальная хореография. У нас останется 30% современной хореографии, но бальная хореография в этом году – королева нашего шоу.

Кто будет ведущим на балконе в этом году?

На балконе не будет постоянного ведущего, как и в предыдущие годы. Это наш кейс. О нем форматчики активно рассказывали шоураннерам адаптаций шоу в других странах. Мы оставляем гостевой балкон – это чудесная возможность для того, чтобы там появились разные звезды, герои прошлых сезонов. В этом сезоне на балконе будет очень много звезд, могу уже назвать нескольких: Оля Полякова, Игорь Ласточкин. Возможно, в одном из эфиров даже появится Олег Винник.

Неужели Олег Винник помирился с «1+1»? Помнится, он обижался на сюжет ТСН о его жене.

ТСН и «1+1 Продакшн» – это две независимых друг от друга структуры, и у нас периодических расходятся мнения по тем или иным вопросам. Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы Олег хотел поработать с нами. Мы всегда сотрудничаем с артистами, которые являются главными ньюсмейкерами и трендсеттерами рынка.

В начале каждого эфира в предыдущих сезонах вы удивляли различными постановками. Как будет в этом году?

В этом сезоне мы начнем шоу с масштабного opening-перфоменса, в котором себя проявят не только танцовщики, но и члены жюри нашего проекта. Один из наших судей – Франсиско Гомес – ради участия в «Танцах» отказался от сотрудничества с Мадонной. Этот факт лег в основу сюжета нашего ролика. Именно со звонка Мадонны начинается наша история. Собственно, opening-перфоменс и вся промокампания были сделаны под легендарный диско-хит Мадонны Hung Up. Это будет очень яркое начало. В следующих эфирах в opening будут масштабные постановки от лучших украинских танцоров.

В прошлые сезоны во время голосования пели приглашенные звезды. Кто будет петь в этом году? Стоит ли ожидать заграничных звезд?

Да, это мировая практика этого проекта. Так будет и в этом году. На первом эфире с премьерой своей новой песни появится Тина Кароль в неожиданном образе. Также она будет вести первый эфир вместе с Юрием Горбуновым. И в последующих эфирах будут исключительно украинские звезды.

Почему в качестве члена жури выбрали Франсиско Гомеса? Удалось ли согласовать графики?

Сиско не просто хореограф-постановщик, но был еще и креативным продюсером развлекательных шоу в Великобритании, работал с такими гигантами, как ITV и ВВС. Ему «будет звонить» Мадонна в нашем opening не только из-за его отказа – он ранее работал с ней над ее шоу, танцевал в ее балете. В каждом сезоне у нас происходит возвращение легенды. В этом году это Сиско. Он очень любит Украину и давно хотел вернутся на украинское ТВ. На период шоу он будет в нашей стране. Он говорит по-английски, но его украинский перевод будет очень ярким и изысканным. А все потому, что его голосом на этом проекте будет Сергей Саржевский. Именно его голос хорошо знаком украинцам.

Каких цифр ждете от этого сезона?

У нас есть плановые цифры и мы их ожидаем – выше средних по каналу, не ниже предыдущего сезона. Отслеживая комментарии в соцсетях, реакцию СМИ и лидеров мнений, я думаю, что цифры будут хорошими. Еще до премьеры шоу создало вокруг себя хайп. Люди ждут его, ждут праздника.

Сколько будет рекламных блоков? Сколько у вас спонсоров в этом году?

Мы работаем над увеличением маржинальности проекта и уделяем рекламе и спонсорству особое внимание. В первых выпусках будет три рекламных блока. С нами остались спонсорские бренды прошлых сезонов, которые уже стали частью проекта, а также присоединились новые. Это шоу никогда не испытывало недостатка в партнерах. Мы работаем над тем, чтобы им было интересно и хотелось сотрудничать с нашим проектом.

Как случилось, что Наталья Могилевская появилась на презентации шоу с премьерой песни?

Мы, конечно же, пригласили легенду нашего шоу на мероприятие, но презентация песни стала приятным сюрпризом для нас всех. Как сказала сама Наташа, все, что рождается и происходит на «Танцах», обретает сумасшедший успех. Классно, когда самые востребованные украинские звезды хотят презентовать свое творчество именно на наших площадках. Рад, что это произошло.

«1+1 Продакшн» возглавила Виктория Левченко. У вас появился бос?

Группа сейчас активно развивает партнерство департаментов, продакшена и каналов как заказчиков и исполнителей. Я уважаю Вику как крутого специалиста, которая очень хорошо разбирается в исследованиях, аналитике, менеджменте и формировании команд. Я думаю, у нее есть чему поучиться.

Последний год, после ухода Виктории Барановой, продакшен был структурно поделен на отдельные единицы. И вы, по сути, сами справлялись. Нужен ли руководитель?

Группа разделяется на бизнес-единицы, и у каждой бизнес-единицы должен быть свой операционной руководитель. Вика Баранова давно делегировали нам свои функции. И я очень благодарен Вике за то, что ей удалось собрать нашу команду. Группа становится бизнесом, мне лично также интересно ТВ как бизнес. Все проекты должны быть максимально маржинальными и приносить доход, этим очень интересно заниматься. Нашим вызовом было бы партнерство с другими рынками.

Что за музыкальное шоу готовите для ТЕТ?

До того как в холдинге произошли перемены, мы встречались с ТЕТ, работали над разработкой нового шоу. Я не могу говорить о нем, пока ТЕТ сам не рассекретит эту информацию.

Фото: Александра Йорк