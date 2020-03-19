Андрей Партыка: «Телевидение поддержит рекламодателей во время карантина»

2020 и начался как год бурного роста рекламного телевизионного рынка. Но есть одно «но»…

Мы снова стоим перед вызовом и снова перед таким, которого раньше не было в нашей практике. Но украинский бизнес несмотря на экономические ограничения нашей страны является очень мотивированным и высоко организованным. Уже стало понятно, чтобы сохранить бизнес для быстрого восстановления после кризиса, нужно переформатировать свои процессы. Выживут те, кто не остановит полностью свою деятельность, а сможет быстро адаптироваться к новым непростым условиям и не впасть в отчаяние.

В этот тяжелый период население Украины значительную часть времени будет проводить в своих домах, и это возвращает зрителей телевидению. Только за первые 3 дня карантина время, которое украинцы проводят у своих экранов, увеличилось на 20 минут.

Телевизионная индустрия не стоит в стороне, а делает значительную часть социального образования своих зрителей, рассказывая, как вести себя в сложившейся ситуации. Новости продолжают выходить в полном объеме, 24-часовой эфир не останавливается, и звезды просят украинцев оставаться дома. Телевидение и дальше будет поддерживать свою аудиторию.

Также мы, как представители телеиндустрии, понимаем, что бизнес рекламодателей на время карантина существенно меняется. Потребители напуганы и меняют модель потребления. У кого-то растут продажи в разы, а у кого-то бизнес полностью на паузе.

«Папа, а что такое кризис?»

Кризис – это вызов, это изменение, это возможность заложить более прочный фундамент для будущего роста, ведь потребители готовы менять свою лояльность, менять некогда любимый продукт на новый.

Телереклама всегда была инструментом роста бизнеса и формирования прочных брендов. Тем клиентам, которые не желают прерывать общение со своими потребителями на время карантина, мы подготовили программу поддержки:

все рекламодатели, которые будут в эфире в период с 21.03.2020 до 31.03.2020, получат 10% бонусных рейтингов;

рекламодатели, которые полностью сохранят активность на ТВ в марте-мае, получат 20% бонусных рейтингов;

рекламодатели, которые увеличат рекламную активность в марте-мае на 10% и более, получат 25% бонусных рейтингов

Детали и правила получения бонусов будут высчитываться индивидуально для каждого клиента.

Надеемся, что украинская экономика сможет преодолеть быстро этот кризис, а бизнес наших клиентов станут еще сильнее.

Фото: Ocean Media

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