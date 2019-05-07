📢 Александр Денисов: канал «Футбол 2» не закрывают, а тендер на УПЛ провален

Александр Денисов опроверг информацию о закрытии телеканала «Футбол 2». Соответствующая информация обнародована на официальном сайте телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2». В подводке к ответу указано, что информация о закрытии телеканала появлялась дважды в «некоторых СМИ» c объяснением, что в следующем сезоне якобы будет мало контента для наполнения двух каналов.

Данную информацию Денисов называет «не более, чем вброс “доброжелателей”» и объясняет, что это невозможно из-за специфики трансляции матчей еврокубков, которые часто совпадаю во времени трансляции. «Мы правообладатели матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матчи этих турниров разведены на два временных слота – в 20:00 и 22:00. Соответственно, в один день идут два матча в одно время, и показать их на одном канале невозможно. А если это Лига Европы и играют два украинских клуба одновременно, то мы не можем транслировать игру одних и показать других в записи. Равно как невозможно на одном канале показывать несколько европейских чемпионатов. Ведь все матчи, в основном, играются в одно и то же время. Второй момент. Люди, которые распространяют ложную информацию попросту некомпетентны в телевизионной кухне. Два канала – это не означает два равноценных бюджета затрат. Канал по сути один, редакция одна, производство одно, но продукт выходит на двух частотах. Стоимость второго канала, по сути, сводится к стоимости аренды спутниковой частоты. Ни на количество штата, ни на производство контента второй канал никак не влияет», – разъясняет Александр Денисов.

Канал по сути один, редакция одна, производство одно, но продукт выходит на двух частотах. Стоимость второго канала, по сути, сводится к стоимости аренды спутниковой частоты

Также Денисов рассказал о позиции телеканалов по тендеру на централизированные права УПЛ. По его словам, тендер провалился из-за завышенной стоимости прав: «Централизация прав делает УПЛ дороже, поэтому клубы должны быть заинтересованы, чтобы она состоялась. Клубы хотят больше, телевидение считает по-другому. Тем не менее, мы понимаем, что сама история централизации, как показывает практика всех развитых европейских стран, и Восточной Европы в том числе, говорит о том, что без централизации будущего нет вообще. Ни у телевидения, ни у клубов. Соответственно, мы понимаем, что централизация подразумевает, что мы заплатим больше, поскольку это единый продукт и он стоит дороже. С другой стороны, поскольку сейчас все это остается в разбалансировке, кто-то как-то показывает, каждый канал назначает свои тайм-слоты, то бизнес не взлетает и для собственников клубов, и для собственников ТВ остается дотационным. (…) На сегодня тендер, по сути, провалился. Нет очереди за телеправами. При том, что тендер был открытым, как соревнование. Могли зайти любые западные компании, любые украинские телеканалы. На выходе УПЛ получила ноль. За исключением телеканалов “Футбол 1/2”».

На сегодня тендер, по сути, провалился. Нет очереди за телеправами. При том, что тендер был открытым, как соревнование. Могли зайти любые западные компании, любые украинские телеканалы. На выходе УПЛ получила ноль. За исключением телеканалов «Футбол 1/2»

Денисов уверяет, что «Футбол 1/2» не заинтересованы в приобретение полного пакета, поскольку считают, что права должны отойти двум разным игрокам на рынке. «Возьмите Англию: там тоже матчи показывают на двух платных платформах. В результате, мы оказались единственными в тендере. Конечно, мы можем что-то рекомендовать, но уже сами клубы должны спросить с УПЛ по поводу качества проведения тендера и оценить его. Клубы хотят от них получить то, что и хотели – деньги», – отметил он.

Цена за пакет прав на УПЛ упала в три раза от начальной – с 15 млн евро до 5-6 млн евро, но отбить эти деньги на украинском рынке платного телевидения невозможно. «На сегодняшний день 5-6 миллионов тоже не нашлось. Почему? Давайте теперь смотреть, все ли так плохо касательно УПЛ. Я не склонен вешать всех собак на Томаса Гримма и так далее. Да, они что-то сделали неправильно технически. Но, объявляя международный тендер и насыщая информационное пространство «невероятным интересом» со стороны гигантов вроде DAZN, смешно было многим, включая тех, кто давно развивает ОТТ-бизнес на территории СНГ.

При объявлении международного тендера и насыщении информационного пространства «невероятным интересом» со стороны гигантов вроде DAZN смешно было многим, включая тех, кто давно развивает ОТТ-бизнес на территории СНГ

Любой международный крупный игрок, прежде чем заходить на рынок, анализирует ситуацию. Есть экономика, есть аналитика, есть инвестиционная привлекательность входа на рынок, соответственно, и эффективность. Есть ли тут платный рынок? Есть тут законодательство, защищающее права владельца? Какой здесь уровень пиратства? Какой уровень кардшаринга? Можно ли, имея здесь телеправа, получить прибыль? Насколько развита система HoReCa (когда владельцы отелей, ресторанов делают отчисления за право показывать каналы в своих заведениях)? Точно также анализируют и украинские трансляторы: как монетизировать этот продукт? Сколько может платить наш телезритель», – разъясняет Денисов.

Ранее президент Премьер-лиги Томас Гримм говорил, что тендер должен принести большую сумму денег. Телеведущий «2+2» Игорь Цыганык недавно сообщал, что некоторые клубы Премьер-лиги уже договариваются с телеканалами напрямую о показе собственных домашних матчей в следующем сезоне.

На данный момент у УПЛ есть три транслятора, среди которых «Медиа Группа Украина» («Шахтер», «Мариуполь», «Десна», «Ворскла», «Олимпик», «Арсенал-Киев», «Черноморец», «Александрия», ФК «Львов»), «1+1 медиа» («Динамо», «Заря»), а также ZIK («Карпаты»).

Фото: МГУ