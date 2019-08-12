«2+2» открывает новый телесезон

Канал «2+2» запускает новый телесезон. Зрителей ждет разнообразный контент – от фильмов до спортивных шоу. 19 августа в 20:30 состоится премьера второго сезона детективного сериала «Ментовские войны. Харьков», в центре которого рассказ о принципиальной борьбе руководителя уголовного розыска против криминалитета. В главных ролях: Артем Позняк, Богдан Юсипчук, Сергей Листунов, Ирина Гулей, Анастасия Рула, Татьяна Малкова и другие.

20 августа в 17:15 начнется третий сезон цикла документальных проектов «Затерянный мир» о ранее неизвестных фактах о мире. Также к премьере нового сезона программы канал запустил спецпроект «По следам Затерянного мира», на странице которого зрители могут рассказать о мистических легендах, местах или чрезвычайных событиях, свидетелями которых они стали. Самые интересные истории попадут в новые выпуски «Затерянного мира». Ведущие программы: Максим Сухенко, Геннадий Попенко, Валерий Сараула.

С понедельника по пятницу в 18:15 в прямом эфире канала будут выходить новости «Спецкор». Ведущие и специальные корреспонденты проекта Александр Моторный и Руслан Ярмолюк каждую неделю выезжают в зону боевых действий на востоке Украины, сменяя друг друга в студии.

Продолжит информационный блок телеканала программа «ДжеДАИ» – информационно-развлекательный проект об актуальных событиях Украины и мира без политики и экономики. Ежедневно журналисты программы готовят эксклюзивные репортажи и включения с мест ДТП, новости про резонансные события дня, которые потрясли общество, журналистские расследования. Программа «ДжеДАИ» выходит с понедельника по пятницу в 18:50. Ведущая: Екатерина Нестеренко.

Любителям спорта канал «2+2» предлагает интересные трансляции футбольных матчей с участием пяти клубов Украинской премьер-лиги: «Динамо», «Заря», «Карпаты», «Десна» и «Днепр-1». А каждое воскресенье – футбольно-аналитическое ток-шоу «ПроФутбол» подводит итоги недели, напоминает зрителям самые острые моменты матчей и показывает эксклюзивные материалы из-за кулис спортивных площадок. Каждое воскресенье в 23:00 известные футбольные эксперты вместе с постоянными ведущими Игорем Цыганыком и Александрой Лободой ведут дискуссию в прямом эфире.

А каждый уик-энд канал «2+2» готовит для зрителей подборку известных фильмов различных жанров: боевики, триллеры, экшены, катастрофы, приключенческие фильмы и другие.

Также с сегодняшнего дня начинается обновление телеканала ТЕТ в рамках ребрендинга.

Напомним, недавно «Телекритика» сообщала, что «2+2» и УНИАН будут транслировать матчи Украинской премьер-лиги.

Фото: «2+2»