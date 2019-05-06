«2+2» готовит спецвыпуски «Затерянного мира» о Второй мировой войне

Каждый выпуск раскроет тайны боевых действий 1939–1945 годов, которые до сих пор скрывали под строгим грифом секретности. Кто спас мир от атомной победы фюрера, как в Украине сорвали нацистский план «Барбаросса», какой была настоящая цена «сталинской победы», кому пришлось пройти путь от фаворита Сталина до самого известного антигероя тех событий и еще множество вопросов, которые оставались без ответов, впервые прозвучат в программе.

Ведущими спецвыпусков «Затерянного мира» стали Максим Сухенко и Геннадий Попенко.

Наша команда не только отыскала уникальные архивные видео, сведения и артефакты, но и воссоздала батальные сцены, взрывы и перестрелки, которые изменили ход этой непростой истории

«Мы пытались показать другую сторону Второй мировой войны, про которую не рассказывают на уроках истории и не снимают фильмы. Это новый взгляд на прошлое и героев, имена которых, к сожалению, долгие года были неизвестны, – отмечает Максим Сухенко. – Наша команда не только отыскала уникальные архивные видео, сведения и артефакты, но и, чтобы передать атмосферу того времени, воссоздала батальные сцены, взрывы и перестрелки, которые изменили ход этой непростой истории».

Кроме того, во время съемок эксперты проекта погружались с драйверами в поисках следов тактики «выжженной земли», испытывали самые опасные методы ведения войны, сооружали плавсредства из подручных материалов, как это делали воины «черной пехоты», а также исследовали спецтехнику, которую использовали в боевых действиях.

«Только сейчас мы можем говорить об этом честно и откровенно. И хотя свидетелей почти не осталось, открыто много секретных архивов, которые дают широкое поле для исследований. Иногда ради новых фактов приходилось идти на риск. Например, чтобы найти навесную переправу тех времен, мы погружались возле ДнепроГЭСа, когда температура воды была не более +5°. Это было достаточно экстремально», – рассказывает Геннадий Попенко.

8 мая в 16:25 состоится премьера выпусков «Лучший враг Сталина» и «Гибридные армии Второй мировой»;

9 мая в 17:35 состоится премьера выпусков «Одноразовые солдаты Сталина» и «Поворот не туда».

Фото: пиар-служба «2+2»