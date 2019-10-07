«112 Украина» – неделя справедливости

«112 Украина» – это вам не Шустер, конечно. Поэтому в этом материале не будет много текста. Будет несколько графиков и таблиц, которые покажут, что произошло со смотрением «112 Украина» в эпоху существования телеканала без Т2. Те, кто делал прогнозы, на какой процент изменятся их показатели, смогут получить ответ на этот вопрос именно здесь.

Чтобы понять, что потерял в первую неделю «112 Украина» без Т2, необходимо посмотреть, сколько он ранее терял от недели к неделе.

На графике видим динамику показателей «112-го» понедельно в двух целевых аудиториях (18+ и 18-54), для населения в 50 тыс. и более.

А вот и таблица потерь от недели к неделе – в относительных показателях (% доли от предыдущей недели).

Ищем самые большие потери. По аудитории 18+ рекорд падения в 20% случился на 37-й неделе, по аудитории 18-54 – падение в 36% было зафиксировано на 22-й неделе. Таким образом, мы видим, что падение в 20% и в 36% может быть обусловлено другими факторами, не только отключением Т2.

Видим, что потери в категории 18+ все-таки произошли, а вот потери в 18-54 под вопросом. Доля упала на 0,15 пункта. Также из графика и таблиц видно, что раньше случались и более значительные падения. А для аудитории 18+ падение абсолютное – 40%, реальное, которое можно легко списать на потерю Т2, – 20%.

Еще посмотрим уже не по показателям канала, а по поведению людей – как те, у кого Т2, реально вели себя на неделе без «112-го».

Как мы это сделаем?

Сформируем группу зрителей, у которых один из типов приема Т2 (у зрителя может быть больше одного типа приема), сделаем это для аудитории 18+ (50 тыс. и более). Получаем 3 827 130 зрителей этого возраста. Узнаем, какое количество и какой процент этих зрителей контактировал (по крайней мере 15 секунд) с каналом «112 Украина» в августе – сентябре 2019 года. Получаем 57%, или 2,2 млн. Определяем, кто из них реально смотрел канал. То есть выделяем группу тех зрителей, которые давали 80% всех показателей канала в этой целевой группе. Получается 331 тыс. зрителей. Посмотрим, как они себя вели на канале последние две недели до отключения Т2, и узнаем, какой процент контактировал с каналом за этот период. Получаем 99,5%. Их доля за эти две недели составила 18,5%. Это означает, что немногим менее 1/5 своего телесмотрения они отдавали «112 Украина». В конце посмотрим, сколько из них на 40-й неделе смогли найти канал. Выяснилось, что 15,5% смогли найти «112-й», но решили его не смотреть.

И самое интересное – как перераспределили свои вкусы эти зрители.

В первом столбце – доля телесмотрения канала на 38–39 неделях, а во втором – на 40 неделе.

Видим, что самой большой заменой оказались «другие телеканалы», которые не измеряются. Что касается измеряющихся вещателей, то это канал ZIK. Вот так сверхлояльные зрители «112 Украина» очень хорошо ориентируются, куда надо отдавать свою зрительскую инвестицию.

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