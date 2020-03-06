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«1+1» покажет документальный фильм про «Лигу смеха»
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«1+1» покажет документальный фильм про «Лигу смеха»

от Telekritika
Telekritika 263

Проект снят студией «Квартал 95».

13 марта в 20:25 на «1+1» состоится премьера документального фильма «Игры юмора», созданного специально к 5-летию проекта «Лига смеха». Над лентой работала команда студии «Квартал 95» и Drive Production, сообщает пресс-служба «1+1».

Героями фильма «Игры юмора» стали тренеры проекта «Лига смеха», в частности – Елена Кравец, Станислав Боклан, Юрий Горбунов, ПТП (Алексей Потапенко), Игорь Ласточкин и другие. Также в ленте снялись и самые популярные участники команд за 5 лет существования проекта.

«В этом фильме комики предстанут перед зрителями без сценических комедийных образов и откровенно расскажут об участии в «Лиге смеха», вспомнят закулисные истории и особые моменты, которые хранят в памяти», – сообщает канал.

О работе над юмористическими фестивалями и других подробностях расскажут создатели проекта, среди которых редакторы Андрей Чивурин, Чингиc Мазинов, продюсер Наум Баруля и другие. Режиссером первого документального фильма о тайнах «Лиги смеха» стал сценарист и режиссер Александр Брагин.

Пресс-служба сообщает, что, работая над документальным фильмом, было решено собрать архивы бэкстейджей, фрагменты самых ярких выступлений за все 5 сезонов проекта. С тренерами авторы записали интервью. «Со стороны, наверное, мы напоминали родителей, которые создают фильм о своих детях», – говорит редактор самого проекта «Лига смеха» Андрей Чивурин. – Было собрано материалов на десятки часов показа, но вместить их надо было примерно в полтора часа. Мы отобрали лучшие моменты, которые не оставят равнодушными зрителей. Но напряжение и волнение присутствуют при каждой мысли о фильме и не оставят нас до его показа в эфире».

Андрей Чивурин также добавил, что все материалы в ленте объединяет одна идея, но она останется тайной для зрителей до премьеры проекта на «1+1».

Фото: «1+1»

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