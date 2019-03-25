⚡«1+1 медиа» ответила на заявление нардепа БПП Артура Герасимова
НовостиТВ

⚡«1+1 медиа» ответила на заявление нардепа БПП Артура Герасимова

от Telekritika
От Telekritika 670
Главная Новости ⚡«1+1 медиа» ответила на заявление нардепа БПП Артура Герасимова

Группа «1+1 медиа» подготовила заявление в ответ на намерение президента Петра Порошенко подать в суд на телеканал «1+1», которое озвучил в своем заявлении глава парламентской фракции партии «БПП» Артур Герасимов.

«Телекритика» публикует заявление группы:

«В последнюю неделю первого раунда президентских выборов такое громкое заявление больше похоже на элемент предвыборной промо-кампании, чем на реальное опровержение в суде якобы ложной информации, озвученной в эфире 1+1. По мнению медиагруппы, такая реакция кандидата в президенты в разгар избирательной кампании еще раз свидетельствует о слабой и необоснованной позиции действующей власти. Распространение такого рода заявлений, которые не имеют конкретики и фактажа, с беспочвенными обвинениями в адрес 1+1, свидетельствует о давлении на независимые средства массовой информации и свободу слова и недопустимы со стороны действующего президента.

В это время СМИ, которые связывают с Петром Порошенко, уже давно не гнушаются нарушением журналистских норм, а речь фактов трансформировалась в откровенную пропаганду. Юристы и советники президента должны были бы знать, что путь между намерением и, собственно, иском в суд требует времени и реальных контраргументов.

В то же время, еще раз подчеркиваем, что группа 1+1 медиа готова отстаивать свою правоту в судебном порядке языком фактов и доказательств. И пока армия ботов разгоняет дезинформацию в социальных сетях, мы продолжим освещать и доносить всю важную и достоверную информацию до своих телезрителей.

В частности, телеканал пытался получить комментарий от Администрации Президента относительно приведенных фактов, но ответ на многочисленные обращения не был предоставлен. Мы до сих пор ожидаем ответа на эти вопросы, а также комментарий по факту торговли с Россией завода «Ленинская кузница», до недавнего времени принадлежащего Петру Порошенко, который был обнародован в расследовании "ТСН. Тиждень"».

Фото: 1+1

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Умер Стивен Хилленберг – создатель мультика про Губку...

28.11.2018

«Теперь миллионер еще и в Instagram»: Василий Ломаченко...

16.08.2018

Ведущей проекта «Ревизор: Магазины» стала эксперт пост-шоу «Страсти...

06.04.2017

🍼 🐇 YouTube Kids: и никаких психов

21.02.2019

Виктор Шерстюк перешел в рекламную группу MEX (ОБНОВЛЕНО)

12.06.2018

Местные телеканалы без цифровых лицензий смогут создать локальные...

21.11.2018

«Медиа Группа Украина» закрывает систему альтернативных телеизмерений Deepmetrics

13.11.2018

⚡ 🔥 СТБ прокомментировал отказ от «Караоке на...

18.01.2019

«Шоу Алека Болдуина» переместили в «кладбищенский слот»

08.11.2018

Звезда франшизы Kingsman сыграет молодого Элтона Джона

20.04.2018