«1+1», «2+2» и ТЕТ попали в топ-6 телесмотрения

Рейтинг телесмотрения по аудитории 18-54 (Украина) возглавил «1+1». Его доля составила 10,7%.

Телеканал «2+2» ‒ на 5 месте. Средняя доля его смотрения – 6,2%. За последний год канал неоднократно занимал 4–6 позиции в ежедневном рейтинге по аудитории 18-54 (Украина). Рейтинг «2+2» помогают делать сериалы собственного производства. В 2019 году в эфире стартовали «Опер по вызову 4» и «Звонарь». В осеннем сезоне запланирован показ второго сезона проекта «Ментовские войны. Харьков» и премьера телесериала «Братья по крови».

На 6-м месте топа – ТЕТ. Средняя доля канала по аудитории 18-54 (Украина) – 5,5%. Самой популярной программой дня стал ситком «Танька и Володька» с долей 4,7%. Напомним, что перед стартом осеннего телевизионного сезона ТЕТ объявил об обновлении канала, в частности представил новую графику и слоган: «Тиць – і ти усміхаєшся!». Также ожидается много ярких премьер. 13 августа на телеканале вышли реалити-шоу «СуперЖенщина» и новый сезон ситкома «Танька и Володька». Также телеканал анонсировал 3 сезон сериала «Вечеринка», новый сезон ситкома «Однажды под Полтавой», 2 сезон сериала «Ранняя пташка», премьеру юмористического сериала «Короли палат», телешоу «Игры приколов» и новый сериал «Вторая жизнь Василины Павловны».

«1+1» также активно готовится к старту осеннего телесезона. 25 августа зрителей ждет премьера нового сезона «Танців із зірками». Также вскоре выйдет новый проект «Життя відомих людей» с эксклюзивными историями из жизни селебрити. Сериалы «1+1» этой осенью будут комедийными. Канал покажет проект «Великі вуйки» ‒ спин-офф сериала «Последний москаль», телефильм «Отмороженный» с Дзидзьо в главной роли, проект «СидОренко-СодорЕнко» о двух семьях с одинаковой фамилией и общими перипетиями из прошлого, сериал «Папик» от студии «Квартал 95». Также стартуют новые сезоны любимых проектов зрителей «1+1»: «Міняю жінку», «Лига смеха» и «Рассмеши комика».

Фото: Александра Йорк