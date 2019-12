Диджитализация красоты: как LG осваивает рынок beauty

Современные технологии стремятся к тому, чтобы девайсы, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, становились все умнее и умнее. И это касается не только мобильных телефонов или наручных часов. Приставку «смарт» сегодня «получают» и аксессуары типа очков, и даже целые дома. LG — один из лидеров IT-индустрии, благодаря работе которого заметно поумнела вся бытовая техника. Но обеспечивать высокий уровень жизни при помощи одной лишь техники недостаточно, ведь главным фактором, влияющим на ее качество, является здоровье. Именно поэтому львиную долю средств LG вкладывает в развитие отрасли smart beauty. Таким образом компания призывает своих клиентов инвестировать в самих себя. Ведь вложения, которые мы делаем в здоровье и красоту, — стратегически важнее и полезней инвестиций в «умное железо». Да, можно замаскировать неважный вид на фото при помощи фильтров, но здоровья это не прибавит. В LG уверены, что главное — быть красивым и здоровым в реальности, тогда никакие фильтры не нужны. О том, как компания LG развивает отрасль smart beauty и почему это выгодно, мы расскажем ниже.

Ставка на beauty

Сегодня beauty-отрасль является одной из самых перспективных: согласно информации, опубликованной Reuters Plus, глобальный объем этого рынка в 2019 году составил $500 млрд. И эта цифра будет расти: «…косметическая индустрия сегодня развивается быстрее, чем когда-либо прежде. По оценкам экспертов, к 2023 году ее рыночная стоимость вырастет до $805 млрд. Ожидается, что она будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) на 7,14%, с 2018 по 2023 годы», — уточняет Reuters Plus.

В LG ставку на beauty сделали еще 70 лет назад, основав направление бизнеса LG Chem и открыв сеть розничных магазинов, продававших знаменитый Lucky Cream. В конце 1983 года на базе разработок LG Chem была основана косметическая компания, которая производила декоративную косметику при участии знаменитой Элены Рубинштейн.

Инвестиции по двум направлениям

Но истинный прорыв произошел в 1990-ом, когда LG Chem начал работать с гиалуроновой кислотой. В 1995 году были запущены решения, применяемые в офтальмологической хирургии, в 2005 году выпущено лекарство от остеоартрита с использованием компонентов гиалуроновой кислоты.

После столь удачного старта на рынке фармакологии, LG Chem обращает внимание и на отрасль эстетической медицины, предлагая Yvoire — инъекционные препараты для контурной пластики и биоревитализации. Новые продукты способствовали небывалому прогрессу отрасли в целом, и, конечно, сделали многих клиентов красивыми.

Что такое Yvoire

Yvoire — ряд препаратов, созданных на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. Линейку составляют: биоревитализант Yvoire Hydro, дермальные филлеры различной плотности Yvoire Classic S, Yvoire Volume S и Yvoire Contour. Все они способны решить широкий спектр задач эстетической косметологии — от глубокого увлажнения кожи и устранения морщин до корректировки формы носа и овала лица, а все благодаря уникальной технологии HICE, которая позволяет использовать для стабилизации гиалуроновой кислоты минимальное количество связывающего агента BDDE. Оптимизация биохимических свойств филлеров обеспечивает их волюмизирующие свойства, при этом риск минимальный — малое содержание агента практически полностью исключает возможность негативной реакции тканей при внутрикожном введении препарата.

Филлеры пятого поколения сочетают в себе лучшие свойства монофазных и бифазных филлеров предыдущих поколений, а потому легко вводятся и распределяются, имеют высокий уровень устойчивости к деформациям. Все средства в обязательном порядке проходят клинические испытания, подтверждающие их безопасность.

Как работают филлеры

Чтобы воспользоваться филлерами, вам необходимо будет посетить сертифицированных врача-косметолога и/или пластического хирурга. Только эти специалисты, прошедшие обучение по применению данных препаратов, имеют право определять, какие именно филлеры необходимы именно вам, и проводить процедуры. Однако вам тоже не помешает немного информации о том, как именно работают препараты.

Итак, для глубокого увлажнения кожи, как правило, применяется биоревитализант Yvoire Hydro. Его вводят в поверхностный и средний слой кожи с целью увлажнения, а также стимуляции выработки коллагена и эластина.

Для контурной пластики — заполнения глубоких морщин и кожных складок, изменения формы носа или объема губ, — недостаточно жидких препаратов гиалуроновой кислоты. Поэтому для таких, более сложных, задач применяются плотные и устойчивые к разложению препараты — Yvoire Classic S, Yvoire Volume S и Yvoire Contour.

И еще один важный факт: прежде чем сделать инъекцию, филлер должен пройти лабораторный контроль качества, и только потом его фасуют в шприцы, стерилизуют и герметично упаковывают. Только при соблюдении всех этих условий средство готово к применению.

Диджитализация красоты

Завоевав львиные доли на южно-корейском и китайском рынках в 2017 году, сегодня Yvoire экспортируется в более чем 20 стран Азии, Европы и Южной Америки. А в 2016 году он был сертифицирован министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Это означает, что высокое качество Yvoire было признано на государственном уровне. Согласно аналитическим прогнозам, в ближайшие 7 лет продукт войдет в пятерку лидеров мирового beauty-рынка. И ничего удивительного тут нет, потому что LG имеет несколько козырей в кармане — собственную лабораторию LG Chem (далеко не каждый косметический бренд может позволить себе такую роскошь, как собственная исследовательская площадка), следование свежим трендам диджитализации beauty-рынка и развитие аппаратной косметологии, продукты которой доступны каждому.

Согласно аналитике cosmetic-360.com, одной из важных тенденций, влияющих на развитие beauty-индустрии, является качество и доступность диагностики и проведения лечебных процедур (особенно в области дерматологии). Следить за состоянием кожи в домашних условиях при помощи самодельных масок — это прошлый век. И даже самый лучший крем не поставит диагноз коже. Но сделать это может маска от LG — Pra.L, проводящая LED-терапию кожи лица.

Второй, не менее важный тренд, — холистический подход в медицине и в уходе за собой как способ справиться с большим психологическим давлением, интенсивным ритмом жизни и конечно же, стрессом.

И третий тренд, который с годами лишь набирает популярности, — цифровая детоксикация. Мы настолько зависим от наших смарт-девайсов, что иногда это повергает в стресс. Снять его можно, запустив красивый видеоряд на смарт-телевизоре LG, медитируя.

Цифровая детоксикация

Если медитации, чтобы снять стресс, недостаточно, предлагаем ознакомиться с лайфхаками от писательницы и эксперта по цифровой детоксикации Тани Гудин.

Технологии — это, конечно, хорошо, однако чрезмерное внимание к ним может повредить ментальному и физическому здоровью, вызвав психологическую зависимость, понизив уровень стрессоустойчивости, повысив уровень тревожности и даже спровоцировав мышечные спазмы. Думаем, многие из вас сталкивались с чем-либо подобным, проверяя рабочую почту в час ночи или не «отлипая» от смартфона целые выходные, подсчитывая лайки и читая комментарии к своим постам.

Для людей, которые хотели бы произвести цифровую детоксикацию, «проветрить» голову и снять напряженность в мышцах, Таня Гудин, основатель площадки itstimetologoff.com, автор бестселлеров «OFF. Your Digital Detox for a Better Life» и «Stop Staring at Screens!: A Digital Detox for the Whole Family», разработала пять правил.

Удалите все приложения соцсетей со своего смартфона. Пользуйтесь ими только на ПК. Отключите всплывающие окна, звуковые и визуальные сигналы всех остальных приложений, установленных на вашем телефоне. Во время встреч (частных или деловых), а также во время приема пищи оставляйте телефон без внимания — просто не вынимайте его из сумки или кармана. Не берите телефон с собой в ванную или туалетную комнаты.

Чтобы легче было выработать новые цифровые привычки, Таня Гудин также рекомендует придерживаться следующей «диеты»:

День 1. На время сна оставляйте смартфон в другом помещении. Если используете будильник, то сделайте сигнал громким, чтобы услышать его утром. Кстати, это послужит отличным стимулом, чтобы встать с постели и выключить звук. Придерживайтесь этого правила в течение семи дней.

День 2. Находясь дома, кладите телефон на одно и то же место и каждый раз, когда захотите проверить сообщения или письма, или когда необходимо будет ответить на звонок, подходите к тому месту, но не носите девайс повсюду с собой. Вскоре вам это надоест и вы будете подходить к телефону лишь в случае крайней необходимости.

День 3. Удалите электронную почту с телефона и предупредите заранее всех коллег, что вы это сделали. Это способствует снижению стресса, и тем самым вы дадите понять, что не хотите работать 24/7 — у вас должны быть выходные и свободное от работы личное время.

День 4. На время посещения спортзала, кинотеатра, театра, любого бизнес- или культурного мероприятия, оставляйте смартфон дома. Так вы больше сконцентрируетесь на тренировке/фильме/спектакле, а не будете постоянно зависать в телефоне, пропуская важные моменты.

День 5. Установите режим полета по умолчанию, выключайте его только тогда, когда это действительно необходимо. Вас не будут раздражать бесконечные сигналы о поступлении сообщений.

Дни 6 и 7. Полностью выключите телефон и держите его в таком состоянии с 19.00 пятницы до 8.00 понедельника. Вспомните, что, кроме телефона, есть масса других интересных занятий, которым можно посвятить свой уик-энд.

Контролировать себя вам поможет приложение Moment (можно бесплатно скачать с itunes.apple.com). Оно отслеживает, сколько времени вы уделяете своему смартфону.

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!