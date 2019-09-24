Big little things медийщика: MacBook Air 

Каждая профессия обрастает своими гаджетами: если для дизайнеров это графический планшет Wacom, то для медийщиков несомненным гаджетом-лидером является MacBook Air от Apple. Чем так могла полюбиться именно эта модель яблочного бренда, «Телекритика» разбирает в своем мини-расследовании «Big little things медийщика».

Если вы занимаетесь digital или работаете в креативной индустрии, медиа или кинобизнесе, то с большой вероятностью, вы – адепт гаджетов Apple. Ноутбук Apple A1932 MacBook Air 13″ Retina – естественный выбор, если вся ваша работа связана с коммуникациями, активной работой с фото- и видеоконтентом и большим количеством встреч, когда крайне важны такие параметры гаджета, как высокая производительность, вес и толщина.

MacBook Air – стильный, легкий, очень тонкий и очень производительный. В самой «толстой» точке толщина ноутбука 15,6 миллиметра. Он не займет много пространства в вашей сумке, ему не нужно много места, чтобы поместиться на столике в кафе. С ультрабуком вам будет комфортно поставить чашку кофе даже на откидном столике в самолете. Но самые важные технологические новшества MacBook Air 13 – 2-ядерный процессор Intel Core i5 восьмого поколения (оперативная память 8 гБ, встроенная память 128 гБ) и до 12 часов работы без подзарядки.

Если вы очень стильный менеджер, тогда расширенная палитра корпуса модели порадует разнообразием цветов. Можно отдать предпочтение сдержанному золотому оттенку или цвету «серый космос» для ценителей аскетичного минимализма в дизайне. Еще один критерий – MacBook Air 2018 года удобен для тех, кто работает на ходу: производитель обещает 5 часов беспрерывной активной работы без подзарядки. А это жизненно важный показатель, если вы часто используете функцию видеоконференций, когда предвидеть длительность сеанса не всегда возможно.

У Apple A1932 MacBook Air 13″ идеальный экран для всех, кто занимается веб-дизайном, анимацией, видео и фото: в модели стоит матрица Retina диагональю 13,3 и разрешением 2560 на 1600 точек. Напомним, что новый Retina – это 4 миллиона пикселей, на 48% больше цветов и отличная яркость, что позволяет очень точно и скрупулезно доводить вашу картинку до абсолютного совершенства. Можно хоть спецэффекты на дому рисовать, главное условие – уметь это делать.

Разработчики модели MacBook Air 13″ 2018 наконец-то услышали молитвы всех, кто много работает с текстами. Терпеливые копирайтеры и редакторы получили новую версию клавиатуры с механизмом «бабочка» третьего поколения, которая не залипает, обладает коротким ходом клавиш, их размер немного больше, чем в старых моделях. Кстати, такая конфигурация помогает уменьшить количество опечаток и очень увеличивает скорость набора текста, если вы умеете печатать вслепую.

Тачпад у модели на 20% больше – скроллить страницы соцсетей можно большими размашистыми жестами, не сдерживая движений.

Еще одна модная фишка в ультрабуке MacBook Air 13 – сканер отпечатков. Он поможет изменить системные настройки, «разбудить» ноутбук и даже купить приложение или фильм. Рекомендуем всем, кто хочет забыть о вводе пароля, как о страшном кошмаре. Теперь все, что от вас требуется, – поднести палец к сенсору.

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