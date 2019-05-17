📚 10 новинок, которые стоит купить медийщику на «Книжном арсенале»

Ниже – книги о том, как не утонуть в море фейков, как войти в мир глянца, как писать о непривилегированных героях, и много других актуальных изданий.

Для выживания в мире постправды

Дмитрий Кулеба. «Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ»

Издательство: #книголав

Издатели обещают, что книга, написанная дипломатом Дмитрием Кулебой, будет интересна любому, кто пользуется соцсетями. Но мы-то с вами понимаем, что основная аудитория для этого своеобразного учебника выживания от постпреда Украины в Совете Европы – это те, для кого медиа – постоянная среда обитания. Пять разделов книги соответствуют пяти пунктам «дорожной карты» Кулебы: 1) опирайся на реальность, 2) думай критически, 3) управляй эмоциями, 4) чувствуй сообщество, 5) взаимодействуй с государством. Само собой, курс молодого бойца проводится на реальных примерах (эпилог, к примеру, носит название «Эффект Бабченко»). В общем, если хотите избавиться от привычки к чтению одних лишь заголовков и разобраться в том, какая информация (не)съедобна в мире постправды, то позвольте Кулебе быть своим Беаром Гриллзом.

Ищите также: Людвиг Флек. «Как возникает и развивается научный факт. Введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива». («Книги-XXI»)

Для умения правильно формулировать

Сергей Гаврилов. «Все точки над “и”сторией. Сторителлинг для сценаристов, писателей и блогеров»

Издательство: Pabulum

Слово «сторителлинг» давно вышло за рамки курсов по creative writing. Теперь это – формат обращения к аудитории и специфическое умение, которое пригодится любому работнику СМИ, в кадре и за кадром. (Гаврилов добавляет, что даже в образовании и политике сторителлинг играет мощную роль – но нам ли этого не знать.) Кто-то скажет, что все подобные книги – это пережевывание знаменитой памятки сценаристам от голливудского продюсера Кристофера Воглера, которая, в свою очередь, является переработкой «Тысячеликого героя» Джозефа Кэмпбелла. А мы возразим, что Воглер писал свое руководство еще до появления Instagram, Telegram и до глобальной популярности Facebook – и уж точно не адресовал его тем, кто этими благами пользуется. Этот пробел восполняет книга Гаврилова, а бонусом знакомит читателя со странными зверями «Дедибабой» и «Суперколобком» (раздел «Сценарная структура»).

Ищите также: Роберт Чалдини, Стив Мартин, Ноа Гольдштейн. «Да! 60 секретов науки убеждения» (Book Chef)

Для покорения глянца

Аленка Мартынюк. «Хочу в fashion! Как попасть в сферу моды и остаться в ней»

Издательство: ArtHuss

Фэшн-журналистка Алена Мартынюк читала курсы в Киево-Могилянской академии, Kiev Fashion Institute и KAMA, обозревала Недели моды, консультировала украинские бренды, а теперь делится инсайдами с широким кругом читателей. Конечно, истории о работе в fashion можно читать и непосредственно в глянце – будет и короче, и дешевле. Вот только предложат вам, скорее всего, очередные исповеди о трудностях фотосъемок в Китае или невнятные мотивирующие слоганы. Мартынюк предлагает 200 страниц конкретики, которая будет особенно ценна для тех, кто долгое время работал журналистом в другой сфере и захотел перепрофилироваться. Здесь есть глава, посвященная модной аналитике, описание типичной недели глянцевого издания, список из 100 людей в индустрии, которых нужно знать, и даже перечень источников, которые можно читать для вдохновения; не говоря уже о руководствах по аккредитации на недели моды и составлению резюме.

Ищите также: Стэнли Маркус. «Магазин моей мечты. Мемуары создателя розничной империи» («Фабула»)

Для поддержания информационной гигиены

Юлия Смаль. «Как я была ботом»

Издательство: «Комора»

Юлия Смаль признается, что за сорок лет жизни опробовала не только «благородные» профессии (такие как журналист и учитель), но и приземленные – она торговала арбузами, писала чужие курсовые и даже промышляла «ботоводством». О том, как работают «ботофермы», издана уже масса расследований, особенно в свете деятельности пресловутого «Ольгино» и низовой интернет-агитации за Трампа в 2016 году. Но эта небольшая книжка написана от лица экс-бота, к тому же с акцентом именно на постсоветском пространстве. Можно воспринимать написанное как ироничную исповедь, а можно – как небесполезную попытку расставить точки над «i» в вопросах различения ботов, ЛОМов, скриптов, троллей и прочей фауны, обитающей в соцсетях.

Ищите также: Сатья Наделла. «Нажмите “Обновить”. Путешествие в поисках души Microsoft и лучшего будущего для каждого» («КМ-Букс»)

Для понимания азов

Сергей Квит. «Массовые коммуникации»

Издательство: Києво-Могилянська академія

В любом взрослом человеке, увидевшем учебник среди списка интересных новинок, просыпается лирический герой песни Pink Floyd, требующий, чтобы учитель оставил его в покое. Но что поделать: медиа – это сфера, в которой учиться приходится ежедневно. Поэтому мы предлагаем вам обзавестись вторым изданием «Массовых коммуникаций», которое дополнено популярными теориями (глокализация, моральное размежевания, медиатизация) и моделями (в частности, журналистских ценностей). В общем, всем тем, о чем вы уже имеете представление, если следили за нашей рубрикой «Телеэтика» – а если нет, то самое время восполнить пробелы. В книгу вошел анализ как глобальных явлений вроде WikiLeaks, так и локальных – например, общественного вещания в Украине.

Ищите также: Ганс Рослинг. «Фактология» («Наш Формат»)

Для этичных коммуникаций

Таня Касьян. «О чем молчат»

Издательство: Book Chef

Необходимость быстро реагировать на инфоповоды и порой выносить оценочные суждения играет с медиаперсонами злую шутку. Журналистам и телеведущим приходилось извиняться за всякое: в шоу Full Frontal with Samantha Bee, например, однажды высмеяли ракового больного, приняв его выбритый висок за «нацистскую прическу». Совсем недавно NYT приносила извинения за антисемитский шарж, а строчащие в Twitter журналисты брали назад свои слова об учениках католической школы, якобы «унизивших» представителей коренного народа на марше. Но порой необходимо проверять не только свои факты, а и свои привилегии. Книга Тани Касьян рассказывает истории людей, лишенных привилегий – ромских женщин, трансгендерных людей, работниц сферы сексуальных услуг, – и позволяет взглянуть на их ситуации с эмпатией. Если вам часто приходится писать или говорить на социальные темы, эта книга будет хорошим подспорьем.

Ищите также: Ален Бадью. «Этика. Очерк о понимании зла» (Komubook)

Для гендерной грамотности

Скарлетт Кертис. «Феминистки не носят розовый и другие выдумки»

Издательство: «Видавництво Старого Лева»

Это, конечно, скорее лайт-чтиво – аннотация к книге честно заявляет, что здесь вы не найдете всех подробностей о феминизме как движении. Но допускаем, что наши читатели и так отлично разбираются в основах, и на презентацию «Разговоров об искусстве и феминизме» в рамках «Арсенала» пойдут и без подсказки. Книжка Скарлетт Кертис, в свою очередь, – это антология ярких поп-культурных примеров того, как феминизм помогает отдельным женщинам. Она составлена в форме сборника эссе, среди авторов которых – Кира Найтли, Эмма Уотсон, Сирша Ронан и другие звезды Голливуда, а также дизайнеры, писательницы, музыканты – как из стран первого мира, так и из мест, где женщинам принято носить хиджаб. Весьма пригодится пиарщикам и тем, кто профессионально пишет о бизнесе и культуре – настроить оптику; кажется, у нас до сих пор не все поняли, почему «Вдова Маккейна прилетела наблюдать за украинскими выборами» – так себе заголовок.

Ищите также: Вера Агеева, Тамара Марценюк. «Другая оптика. Гендерные вызовы современности»

Для развития лидерских качеств

Юрген Аппело. «Менеджмент 3.0»

Издательство: «Фабула»

В противовес исполненным воды книгам о лидерстве, эта 400-страничная монография основана на максимально конкретных примерах. И, несмотря на то что подход Agile ассоциируется в основном с IT, она пригодится менеджерам в любой сфере, и особенно – в сфере СМИ, участники которой порой впадают в крайности от «креативного беспорядка» до глубокой зарегулированности. Усаживайтесь поудобнее и узнавайте, что такое эмерджентность, принцип субсидиарности, меметика, автокатализ, кросс-функциональные команды и панархия – а главное, как все это мумбо-юмбо поможет вам в командной работе.

Ищите также: Кори Когон, Сьюзетт Блейкмор, Джеймс Вуд. «Управление проектами для “неофициальных” проект-менеджеров»

Для ориентации в современном мире

Фрэнсис Фукуяма. «Политический порядок и политический упадок. От промышленной революции до глобализации демократии»

Издательство: «Наш Формат»

«Наш Формат» представит целый ряд переводов книг от авторов, которых принято называть «публичными интеллектуалами» – тех же Нассима Талеба и Джордана Питерсона. Но если об актуальности (и адекватности) последнего можно спорить, то философ и политолог Фукуяма – must read для украинцев; как минимум потому, что он постоянно высказывается об Украине, не щадя коррупционеров и популистов. Данная книга – второй том цикла после «Истоков политического порядка», но вы можете браться за нее, если хотите перейти сразу к делу (в смысле, к современности). Кстати, к этому изданию Фукуяма написал специальное предисловие, рассматривающее развитие демократии в Украине – хороший вариант для чтения, если хотите ориентироваться в политике на глобальном, а не местечковом уровне.

Ищите также: Збигнев Бжезинский. «Великая шахматная доска» («Фабула»)

Для души

Олег Сенцов. «Жизня»

Издательство: «Видавництво Старого Лева»

9 из 10 выбранных нами книг – это нон-фикшн, что само собой разумеется: все-таки, когда советуешь книги «для дела», хочется оставаться в рамках прикладной литературы. Но обойти вниманием стенды с художественными новинками было бы кощунственно – особенно учитывая то, сколько анонсированных книг затрагивают важные общественно-политические темы. «Жизня» Олега Сенцова не претендует на мессианство – это тоненькая (делите количество страниц надвое, потому что издание билингвальное) книжечка автобиографических рассказов, но она позволяет поближе узнать Олега таким, каким он был «до». «Это книга для тех, кто до сих пор не нашел ответа на вопрос, почему Олег помогал украинским военным в Крыму, почему открыто говорил о развязанной Россией войне, почему начал голодовку и не просил о помиловании», – гласит аннотация. А еще это – первое издание прозы Сенцова на украинском языке.

Ищите также: «Лабиринты из льда и огня. Антология актуальной драмы. Революция достоинства и гибридная война» («Смолоскип»)

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