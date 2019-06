Журналисты-выдумщики: самые громкие аферы в медиа

Молодой журналист три года проработал в американском издании The New Republic (Вашингтон), прежде чем выяснилось, что большинство его материалов сфабриковано. Но вот в 1998-м репортер Forbes совершенно случайно решил проверить некоторые факты, изложенные в одной из статей Стивена Гласса. Выяснилось, что персонажи расследования, как и сама история, были выдуманными.

Скандал повлек за собой тотальную проверку и остальных текстов журналиста. В итоге выяснилось, что Гласс, которого все считали восходящей звездой журналистики 90-х, выдумывал цитаты, источники и даже события в 27-ми из 41 материала в The New Republic. А от его фейковых историй пострадали и другие крупные издания, с которыми сотрудничал Гласс.

Позже журналист получил юридическое образование, однако прошлое не позволило ему стать адвокатом: комиссия отказала Глассу в лицензии на юридическую практику. В 2015 году Стивен Гласс заявил о планах вернуть издателям все свои гонорары и направил в Harper’s Magazine первый чек на $10 тыс. «Я понимаю, что выплата не отменяет моего проступка и не заглаживает вины. Я не заслуживаю тех денег, которые были мне заплачены, и я должен их вернуть», – написал Гласс своим коллегам.

В 2003 году по мотивам истории журналиста был снят фильм «Афера Стивена Гласса» (Shattered Glass). В том же году журналист выпустил книгу The Fabulist. Прочитать об истории Гласса больше можно в материале от New Republic: ‘Hello, My Name Is Stephen Glass, and I’m Sorry’.