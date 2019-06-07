Журналисты-выдумщики: самые громкие аферы в медиа

Репортер The New York Times Джейсон Блэр (Jayson Blair) проработал в газете четыре года. В мае 2003 года редакция уволила 27-летнего Блэра, уличив его в плагиате и фабрикации фактов в материалах. Оказалось, что журналист сфабриковал факты и комментарии более чем в половине из 73 материалов (начиная с октября 2002 года) и писал репортажи с места событий (к примеру, из Ирака), находясь в своей нью-йоркской квартире.

Расследование в отношении журналиста началось после того, как на Блэра пожаловалась никому не известная техасская газета San Antonio Express-News: журналист скопировал часть текста из выпуска этой газеты и вставил в свой материал для NYT. Конечно, Блэра изгнали из профессии. А редакция создала огромную комиссию, которая проверяла каждый факт в работах журналиста за последние полгода (всего за 4 года работы Блэр написал для NYT 600 материалов).

Случай с Блэром в NYT назвали «самым прискорбным эпизодом в 152-летней истории газеты» и уволили вслед за журналистом управляющего редактора и еще несколько его коллег. «Однажды я слегка вышел за рамки, чтобы выполнить не такую уж и серьезную задачу. Но как только я переступил эту черту, я уже не мог остановиться», – объяснил позже свой поступок журналист в комментариях изданию BBC.

После скандала Джейсон Блэр пытался избегать тех мест работы, где можно было бы жульничать. Одна из его последних работ – консультант по персональному росту.