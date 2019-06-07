Журналисты-выдумщики: самые громкие аферы в медиа

Однако даже в таких газетах, как The New York Times, попадались недобросовестные журналисты. Они выдумывали не только комментарии, но и сами истории. Мы собрали несколько самых громких примеров афер.
Джейсон Блэр, The New York Times
Репортер The New York Times Джейсон Блэр (Jayson Blair) проработал в газете четыре года. В мае 2003 года редакция уволила 27-летнего Блэра, уличив его в плагиате и фабрикации фактов в материалах. Оказалось, что журналист сфабриковал факты и комментарии более чем в половине из 73 материалов (начиная с октября 2002 года) и писал репортажи с места событий (к примеру, из Ирака), находясь в своей нью-йоркской квартире.
Расследование в отношении журналиста началось после того, как на Блэра пожаловалась никому не известная техасская газета San Antonio Express-News: журналист скопировал часть текста из выпуска этой газеты и вставил в свой материал для NYT. Конечно, Блэра изгнали из профессии. А редакция создала огромную комиссию, которая проверяла каждый факт в работах журналиста за последние полгода (всего за 4 года работы Блэр написал для NYT 600 материалов).
Случай с Блэром в NYT назвали «самым прискорбным эпизодом в 152-летней истории газеты» и уволили вслед за журналистом управляющего редактора и еще несколько его коллег. «Однажды я слегка вышел за рамки, чтобы выполнить не такую уж и серьезную задачу. Но как только я переступил эту черту, я уже не мог остановиться», – объяснил позже свой поступок журналист в комментариях изданию BBC.
После скандала Джейсон Блэр пытался избегать тех мест работы, где можно было бы жульничать. Одна из его последних работ – консультант по персональному росту.
Стивен Гласс, The New Republic
Молодой журналист три года проработал в американском издании The New Republic (Вашингтон), прежде чем выяснилось, что большинство его материалов сфабриковано. Но вот в 1998-м репортер Forbes совершенно случайно решил проверить некоторые факты, изложенные в одной из статей Стивена Гласса. Выяснилось, что персонажи расследования, как и сама история, были выдуманными.
Скандал повлек за собой тотальную проверку и остальных текстов журналиста. В итоге выяснилось, что Гласс, которого все считали восходящей звездой журналистики 90-х, выдумывал цитаты, источники и даже события в 27-ми из 41 материала в The New Republic. А от его фейковых историй пострадали и другие крупные издания, с которыми сотрудничал Гласс.
Позже журналист получил юридическое образование, однако прошлое не позволило ему стать адвокатом: комиссия отказала Глассу в лицензии на юридическую практику. В 2015 году Стивен Гласс заявил о планах вернуть издателям все свои гонорары и направил в Harper’s Magazine первый чек на $10 тыс. «Я понимаю, что выплата не отменяет моего проступка и не заглаживает вины. Я не заслуживаю тех денег, которые были мне заплачены, и я должен их вернуть», – написал Гласс своим коллегам.
В 2003 году по мотивам истории журналиста был снят фильм «Афера Стивена Гласса» (Shattered Glass). В том же году журналист выпустил книгу The Fabulist. Прочитать об истории Гласса больше можно в материале от New Republic: ‘Hello, My Name Is Stephen Glass, and I’m Sorry’.
Джек Келли, USA Today
Журналист-международник Джек Келли был настоящей звездой журналистики, он писал для USA Today и c 1980-х побывал едва ли не во всех горячих точках мира, освещая военные конфликты. Его пять раз номинировали на Пулитцеровскую премию (в последний раз – в 2002 году). В USA Today журналист проработал с 1993 года по 2004 год.
Журналист попался в 2004 году на ошибке в материале о гибели кубинских беженцев. Он использовал для иллюстрации снимок кубинской женщины, который был сделан им же в отеле на Кубе в 2000 году. Однако выяснилось, что женщина с фотографии была не только жива, но и не убегала на лодке с Кубы. Этот инцидент повлек за собой масштабную проверку фактов во всех остальных материалах Келли.
7-недельное расследование доказало, что 43-летний Джек Келли так или иначе сфабриковал факты или нарушил журналистскую этику как минимум в 100 из 720 своих материалов. Так, выяснилось, что журналист никогда не был в тайном убежище египетских террористов, о котором он писал в 1997 году, не интервьюировал дочь иракского генерала в 2003-м, не участвовал в операции по поимке Усамы бен Ладена и многое другое.
«Я сожалею, что мы не разоблачили Джека раньше», – заявила во время расследования главред USA Today Карен Юргенсен. Однако громкий скандал с Келли лишил работы и ее. Келли позже заявил, что сожалеет о допущенной им «серии ошибок, которые нарушили наиболее важные» для него ценности. Спустя несколько лет после скандала Келли был замечен как волонтер организации Free the Children.