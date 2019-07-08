👑В Австралии появится издание о жизни королевской семьи

Разговоры о том, что жизни королевской семьи стоит выделять куда больше, чем разовый подкаст либо спецвыпуск, в редакции австралийского таблоида New Idea велись с конца 2018 года. По словам редакции, интерес к жизни королевской семьи у читателей издания из года в год только возрастает. Именно поэтому, по словам Ребекки Хайд, совместно с издателем Pacific Magazines они пришли к выводу, что пора бы уже запустить полноценный журнал о монаршей семьи.

К примеру, в декабре 2018 года New Idea выпустил подкаст, который привлек до 33 тысяч слушателей на эпизод, посвященный королеве и ее подданным. А выпуск журнала New Idea, рассказывающий подробности королевской свадьбы, увеличил продажи издания на 35% – за последний год было продано свыше 161 тысячи экземпляров журнала.

«Наши читатели не могут получить достаточно «королевских» новостей от New Idea, поэтому абсолютно логично выпускать регулярные ежемесячные выпуски, которые отвечают этому требованию», – прокомментировала выход New Idea Royals директор по контенту и брендам Pacific Magazines Луиза Хэтфилд.

Журнал готовится к выходу 11 июля. Работать над выпусками будут эксперт по королевской семьи из New Idea Анжела Моллард, журналист Фил Дампир, который 30 лет писал о королевской семье, лондонский репортер Китли Айсрин и редактор Зои Бюрелл.

Напомним, журнал New Idea – один из самых популярных глянцев в Австралии. В начале 2000-х аудитория журнала составляла до 10% жителей острова, в 2014 она сократилась вдвое и составила 1,2 млн вместо 2,3.

Фото: Splendid-magazine