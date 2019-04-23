Убийцу журналистки Виктории Мариновой приговорили к 30 годам тюрьмы

22 апреля суд первой инстанции в городе Русе (Болгария) приговорил к 30 годам тюрьмы 21-летнего болгарина Северина Красимирова. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве особенно жестоким и мучительным способом журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает болгарский портал Darik News.

Красимирова задержали в Германии по подозрению в убийстве Мариновой. По данным следствия, он приехал в Германию из Русе, где нашли тело журналистки.

Как «Телекритика» писала ранее, Маринова работала административным директором на региональном телеканале TVN и вела авторскую передачу «Детектор». Последней темой ее журналистского расследования стал GPGate – скандал вокруг хищения средств, выделенных из фондов Европейского Союза на строительство объектов инфраструктуры в Болгарии. TVN был одним из немногих каналов, освещавших этот скандал.

Напомним, Национальный союз журналистов Украины и «1+1» вместе займутся безопасностью журналистов.

Фото: svoboda.org