Убийцу журналистки Виктории Мариновой приговорили к 30 годам тюрьмы
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Убийцу журналистки Виктории Мариновой приговорили к 30 годам тюрьмы

от Telekritika
От Telekritika 38
Главная Новости Убийцу журналистки Виктории Мариновой приговорили к 30 годам тюрьмы

Молодой человек признал себя виновным в изнасиловании и убийстве.

22 апреля суд первой инстанции в городе Русе (Болгария) приговорил к 30 годам тюрьмы 21-летнего болгарина Северина Красимирова. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве особенно жестоким и мучительным способом журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает болгарский портал Darik News.

Красимирова задержали в Германии по подозрению в убийстве Мариновой. По данным следствия, он приехал в Германию из Русе, где нашли тело журналистки.

Как «Телекритика» писала ранее, Маринова работала административным директором на региональном телеканале TVN и вела авторскую передачу «Детектор». Последней темой ее журналистского расследования стал GPGate – скандал вокруг хищения средств, выделенных из фондов Европейского Союза на строительство объектов инфраструктуры в Болгарии. TVN был одним из немногих каналов, освещавших этот скандал.

Напомним,  Национальный союз журналистов Украины и «1+1» вместе займутся безопасностью журналистов.

Фото: svoboda.org

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