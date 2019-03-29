📊 The Economist покаялся в грехе неудачной инфографики

«В The Economist мы серьезно относимся к визуальному представлению данных. Каждую неделю у нас выходит около 40 графиков (в печатном издании, на сайте и в приложениях). В каждом случае мы стараемся визуализировать числа наиболее точным образом, который лучше всего иллюстрирует материал. Но порой мы ошибаемся. И мы станем качественнее, если мы будем учиться на собственных ошибках – и, возможно, поможем другим людям их не совершить», – пишет Сара.

«После глубокого погружения в наш архив я нашла несколько красноречивых примеров. Я сгруппировала эти преступления против визуализации в три категории: 1) вводящие в заблуждение, 2) запутанные, 3) ничего не доказывающие. Для каждого случая я предложила улучшенную версию графика, занимающего аналогичное пространство на странице».

В частности, к вводящим в заблуждение графикам девушка отнесла:

Диаграммы с обрезанной шкалой

Диаграммы, которые показывают закономерность только при определенном масштабе

Диаграммы с неправильным методом визуализации

К запутанной инфографике были причислены следующие примеры:

Сочетание несочетаемого

Неправильное использование цвета

Наконец, к графике, из которой трудно сделать какие-либо выводы, были отнесены:

Излишне детализированные диаграммы

Диаграммы, втиснутые в чересчур маленькое пространство

Ранее влиятельный британский еженедельник The Economist опубликовал статью итальянского философа Глории Оригги о том, что в наш век фейковых новостей спасти себя от ложной информации можно только одним способом: доверяя источникам с положительной репутацией.

Фото: rawpixel.com, графика: https://medium.economist.com/