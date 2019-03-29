📊 The Economist покаялся в грехе неудачной инфографики
ИнтернетСМИ

📊 The Economist покаялся в грехе неудачной инфографики

от Telekritika
От Telekritika 16
Главная Интернет 📊 The Economist покаялся в грехе неудачной инфографики

На платформе Medium вышел блог visual data-журналистки The Economist Сары Лео, которая подробно разобрала примеры сомнительных графиков, появлявшихся на страницах журнала.

«В The Economist мы серьезно относимся к визуальному представлению данных. Каждую неделю у нас выходит около 40 графиков (в печатном издании, на сайте и в приложениях). В каждом случае мы стараемся визуализировать числа наиболее точным образом, который лучше всего иллюстрирует материал. Но порой мы ошибаемся. И мы станем качественнее, если мы будем учиться на собственных ошибках – и, возможно, поможем другим людям их не совершить», – пишет Сара.

«После глубокого погружения в наш архив я нашла несколько красноречивых примеров. Я сгруппировала эти преступления против визуализации в три категории: 1) вводящие в заблуждение, 2) запутанные, 3) ничего не доказывающие. Для каждого случая я предложила улучшенную версию графика, занимающего аналогичное пространство на странице».

В частности, к вводящим в заблуждение графикам девушка отнесла:

  • Диаграммы с обрезанной шкалой

📊 The Economist покаялся в грехе неудачной инфографики

В примере масштаб столбика, соответствующего лайкам под постами политика Джереми Корбина, не соответствует масштабу остальных столбиков: таким образом, визуально диаграмма преуменьшает его популярность

  • Диаграммы, которые показывают закономерность только при определенном масштабе

📊 The Economist покаялся в грехе неудачной инфографики

В примере, иллюстрирующем текст об уменьшении веса собак, кажется, что обхват собачьей шеи идеально коррелирует с весом, но это не так

  • Диаграммы с неправильным методом визуализации

📊 The Economist покаялся в грехе неудачной инфографики

Оригинальная инфографика, показывавшая отношение британцев в Brexit, была чересчур хаотической

К запутанной инфографике были причислены следующие примеры:

  • Сочетание несочетаемого

📊 The Economist покаялся в грехе неудачной инфографики

В примере сочетаются позитивные и негативные значения (занятость на производстве и торговый дефицит)

  • Неправильное использование цвета

📊 The Economist покаялся в грехе неудачной инфографики

Цветовой контраст в оригинальной инфографике внушает читателю, что синие и голубые точки относятся к разным категориям измерений, но это не так. В переделанной версии оттенок стал одинаковым; для акцента на конкретных точках была использована прозрачность

Наконец, к графике, из которой трудно сделать какие-либо выводы, были отнесены:

  • Излишне детализированные диаграммы

📊 The Economist покаялся в грехе неудачной инфографики

«Ну и радуга!» – восклицает автор

  • Диаграммы, втиснутые в чересчур маленькое пространство

📊 The Economist покаялся в грехе неудачной инфографики

Диграмму, показывающую степень доминирования мужчин в научных публикациях, попросту нельзя адекватно переделать в заданном размере

Ранее влиятельный британский еженедельник The Economist опубликовал статью итальянского философа Глории Оригги о том, что в наш век фейковых новостей спасти себя от ложной информации можно только одним способом: доверяя источникам с положительной репутацией.

Фото: rawpixel.com, графика: https://medium.economist.com/

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Главного редактора LA Times уволили без объяснения причин

13.04.2018

Cambridge Analyticа не спешит признавать обвинения Facebook

05.04.2018

Facebook Watch показал трейлер нового сериала о сектантах

18.07.2018

Валерия Крук: «Я не буду пересаживаться из Porche...

03.10.2017

Соцсетями дирижируют музыканты: Facebook-гиганты украинского шоу-бизнеса, кто они?

10.04.2018

Зураб Аласания: «Меня называют тираном? Будет еще хуже»

11.05.2017

В Facebook ни намека на секс

10.12.2018

Война или мир: Apple и Disney запускают стриминговые...

30.01.2019

Главред «Зеркала недели» Юлия Мостовая - об олигархах...

08.07.2016

Snapchat заработает в Британии больше, чем вся журнальная...

20.03.2018