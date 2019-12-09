Скандал вокруг замглавреда Cosmopolitan: «Наказание справедливое, но травля недопустима»

Напомним, 3 декабря заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина опубликовала на своей странице в Facebook пост, высмеявший похороны погибшего на Донбассе полковником ЦСО «Альфа» СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева. Медийщики возмутились сообщением Плихиной в Facebook. Вскоре она удалила пост и написала, что «не разобралась в ситуации», а позже удалила и свой аккаунт в Facebook.

4 декабря коллектив издания выразил свои соболезнования семье и всем близким погибшего Героя Украины и извинился за текст, опубликованный их коллегой в соцсети. А 5 декабря Cosmopolitan сообщил об увольнении Евгении Плихиной: «Учитывая сложившуюся ситуацию, с 5 декабря 2019 года наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной – она оставляет должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan».

«Телекритика» попросила журналистов и медиаэкспертов прокомментировать ситуацию – о чем она говорит и какие выводы следует сделать представителям медиа.

Янина Соколова, журналистка, актриса, автор и ведущая проекта «Вечер с Яниной», основательница проекта «Я, Нина»: «Медиасообщество должно понимать, что в таких ситуациях единство мнений относительно людей, которые дискредитируют позицию страны, отношение и уважение к воинам, которые защищают их спины, должно быть сплоченным. И наша медийная рефлексия на таких персонажей как Евгения должна быть активной. Я очень одобряю решение издания Cosmopolitan об увольнении заместителя главного редактора.

Мне кажется, что это беспредел. И даже если она написала это не подумав, однозначно это сидит в голове и демонстритует недостаточно положительный образ украинского журналиста, в каком бы издании он не работал, всему миру. Это дискредитация самого издания и страны».

Лиза Кузьменко, журналистка, правозащитница, глава ГО «Женщины в медиа»: «Подобные позорные высказывания недопустимы в публичном пространстве. Более того, их сила и влияние растут, когда они звучат от лидеров мнений и медийщиков. Наказание справедливое – осуждение и увольнение. Очевидно, что оно произошло под давлением медиасообщества и общественных активистов.

Но я хочу посмотреть на эту историю еще под одним углом. В частности в разрезе сексизма и травли по признаку пола, который вылился на Евгению Плихину. Важно отметить, что я не защищаю этого человека. Я говорю, что нельзя осуждать одни нарушения, создающие другие. Например, известный активист Роман Синицын сделал сообщение, где обозвал журналистку Cosmopolitan – «эта тупая **** редактор». Это сексистская отрицательная характеристика половой принадлежности, а не человека. Она никоим образом не относится к тому, что этот человек сделал. Было также много комментариев в стиле «не надо много ума, чтобы писать в женских глянцевых журналах о юбках и ногтях». Все это формирует много сексистских стереотипов, к сожалению. Как бы нам не было больно, мы должны придерживаться профессиональной этики, требовать привлечения к ответственности, а не провоцировать историю в стиле «око за око»».

Ольга Герасимьюк, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания: «Ситуация говорит о глубоком нравственном кризисе – и не только в медиа. Кризис заключается в низкой оценке жизни. Это позволяет, как я вижу по комментариям, даже дифференцировать, к чьей смерти относиться с большим уважением, а какую можно воспринимать как то, о чем жалеть не стоит…

Некоторые предполагают, что поглумиться над прощанием со старшим человеком – это «ок» (хотя каждый в отдельности не будет смеяться над смертью своей бабушки). Это поведение тянется со времен «совка» и достаточно живучее сегодня в скрепах – ценный лишь тот, кто способен работать или выполнять какую-то активную функцию, если нет – он отработанный шлак. Поэтому еще на моей памяти отменили традицию небольших городов провожать в последний путь человека, пронеся его по улицам города, чтобы «не портить настроение тем, кто утром идет на работу». Так это тогда объясняли гражданам. Это еще больше сдвинуло нас с цивилизационного уровня, где уважение к жизни и смерти закрепляет более важное отношение – к человеку. «Совок» и его правопреемник в скрепах и инфицированных ими кругах проявляются в Украине ежедневно, в частности в том, что произошло.

Отдельно взяв гадкий и бездумный пост о прощании с Героем, вижу и низкое качество профессиональных сфер, и огромную концентрацию ежедневной агрессии, которая заменила общественную дискуссию и диалог, и нивелирование болевого порога – из-за чего любая боль почти не чувствуется, не осознается первопричина и ищутся враги, а не способы лечить общество… К сожалению, ситуация также поставила и еще один, очередной, вопрос о прозрачности собственности медиа и пути воздействий, осуществляемых через эти медиа…».

Елена Чуранова, журналистка, медиатренер: «О чем говорит эта ситуация? Как бы журналисты не хотели себя чувствовать отдельной кастой, более осознанной частью общества, все равно они тоже люди и отражают общество, в котором работают. К сожалению, в Украине до сих пор есть определенная часть общества, для которой не существует войны, которой легче жить в своем пузыре, лишенном реальных новостей, реальной картинки. Таким людям легче на улице видеть стритфуд или танцы, чем осознавать, что каждый день на Востоке гибнут такие же люди ради их свободы. Это легкий путь. Но это не путь журналиста.

К сожалению, также и потому что о войне, о Крыме новостей мало, некоторые СМИ вообще обходят эти темы. Это также приводит к тому, что определенные люди живут в какой-то другой альтернативной реальности. Журналисты сперва должны трезво смотреть на мир через прозрачные очки; взвешивать каждое слово, которое, как мы видим, имеет до сих пор мощную силу; понимать ответственность своей работы.

Также и травля, которую в соцсетях устроили против этой журналистки, является отвратительной, но давайте также подумаем о чувствах тысяч семей, потерявших своих родных на этой войне, и которые продолжают ждать своих бойцов живыми и невредимыми. Не такого отношения к себе они ожидают» .

Александр Макаренко, медиаэксперт, медиатренер: «Я видел эту историю в Facebook. Но я не знаю, какие выводы должно сделать медиасообщество. Мне лично очень больно, что в тот период, когда в стране идет война и гибнут люди, есть часть общества, которая считает, что это не должно влиять на их «розовую жизнь».

Екатерина Горчинская, журналистка, медиаэксперт: «Ну как-то же должно до медиасреды дойти, что соцсети – это то, что является частью публичного лица не только журналиста, но и медиа, в котором этот он работает. То, что начинает доходить – это хорошо. Второе, что должно дойти: ну должны же быть какие-то правила поведения в соцсетях для журналистов. Эти правила должны быть частью редакционного кодекса, и любой человек, приходящий в редакцию, под ними подписывается точно так же, как подписывается под остальными правилами (писанными или неписанными) редакционного кодекса. Ну и третье – этика не имеет ограничений по критерию – герой ли тот, о котором вы высказываетесь в соцсетях, или мразь. Правила профессионального поведения журналиста должны быть универсальными».

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