✈Шеф-редактора агентства Sputnik задержали в Вильнюсе
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✈Шеф-редактора агентства Sputnik задержали в Вильнюсе

от Telekritika
От Telekritika 74
Главная Новости ✈Шеф-редактора агентства Sputnik задержали в Вильнюсе

Главного редактора пропагандистского портала «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса. Ранее он активно освещал второй тур президентских выборов в Литве.

Во вторник, 28 мая, в аэропорту Вильнюса был задержан журналист Марат Касем, шеф-редактор «Sputnik Литва». Ему запретили въезд в страну из-за «угрозы национальной безопасности» в течение пяти лет. Касема препроводили в здание аэропорта, пока пограничники пытались уладить формальности. После журналисту вручили уведомление о запрете на пребывание в Литве. Касем уже покинул страну.

«Есть такая электронная граница – если у тебя гражданство ЕС, то прикладываешь паспорт. Открываются ворота, сканирование лица, он (сканер. – Ред.) завис. Через какое-то время подошли сотрудники пограничной службы, пригласили меня пройти показать свои вещи. Перекопали все мои вещи абсолютно, переложили каждую. Попросили показать все, что в кошельке, полностью снять всю верхнюю одежду. Это была полная, доскональная проверка», — рассказал журналист порталу EurAsia Daily.

По словам Касема, представители литовских властей заявили, что если он уволится с нынешней работы, срок запрета на въезд в Литву могут пересмотреть и «пять лет как-то скостить». Касем в качестве шеф-редактора «Sputnik Литва» активно освещал ход второго тура президентской гонки, которую за несколько дней до его задержания выиграл независимый кандидат Гитанас Науседа.

Напомним, «Sputnik Литва» – информационный портал, который был основан государственным агентством «Россия сегодня» в 2014 году. Ряд западных СМИ называют его инструментом российской пропаганды. Марат Касем занесен в базу украинского сайта «Миротворец». На сайте указано, что журналист «депортирован из Литвы как представляющий угрозу национальной безопасности».

Ранее в Facebook удалили сотни аккаунтов, связанных c пропагандистским Sputnik и фейками об Украине.

Обложка: социальные сети Марата Касема

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