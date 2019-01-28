Сам ты «нога Кремля»: 5 способов узнать, что перед нами фейк

Беда в этой инициативе пока только одна – вместо того, чтобы реально отыскивать фейки, украинские пользователи благодаря Зеленскому принялись активно их создавать, публикуя посты о том, что когда-то где-то слышали о кандидате в президенты. Да и сам Зеленский в ролике не сообщил, как будет и будет ли разоблачать полотно фейков, вытканное сегодня небезразличными юзерами. Не стоит также забывать о том, что любая предвыборная агитация – непаханное поле для распространения лживой информации про кандидатов и их оппонентов. Поэтому в томном ожидании сенсаций «Телекритика» решила разобраться, как простому смертному определить фейк.

О фейках в украинских СМИ массово заговорили в контексте гибридной войны еще в 2014 году. Тогда эксперты из локального медиасообщества признали, что дезинформация в сети куда опасней даже реального вооруженного конфликта. О массовости фейков вскоре заговорили в мире. Ситуацию в украинских СМИ обсуждали только в прошлом году на Экономическом форуме в Давосе, в Европарламенте и даже в Палате представителей Конгресса США. Вывод у международных экспертов был один: если фейки до сих пор продолжают так массово пленять внимание читателей, значить в Украине все еще не научились отличать факт от фейка.

Как понять, что перед нами фейк?

В прошлом году платформа Global investigative journalism network опубликовала пособие, созданное одной из основательниц сайта Stopfake Ольгой Юрковой, о том, как создаются фейковые новости и как их можно опознать. Итак, представим, что перед нами новость, к ней сотни или тысячи лайков, просмотров, репостов, а состоит она из фото, текста и источников.

1. Источник информации

Как правило, привлекающие внимание, «кричащие» заголовки – явный признак того, что перед нами, скорее всего, не новость, а фейк. Так что первое, что делаем – проверяем источник информации (сайт, ссылки, комментаторов). Обращаем внимание на то, есть ли в новости анонимные источники или информация была взята из неверифицированных аккаунтов соцсетей. Также не забываем смотреть на ссылку на сайт, где изначально была размещена новость: если при переходе на ресурс новостная лента пестрит «сенсациями», либо сайт малоизвестный – есть вероятность, что перед нами фейк. Если вы ранее сталкивались с дезинформацией, тогда вам знакомы ряд организаций и сайтов, заведомо распространяющих фейки, так что очередная новость, поданная сомнительным ресурсом очевидно просто фейк.

2. Эксперты

Настоящие эксперты дорожат своей репутацией и известны на местном уровне и в профессиональном сообществе, тогда как псевдоспециалисты часто появляются один раз, а затем исчезают. Чтобы проверить подлинность эксперта, стоит посмотреть его биографию, страницы в социальных сетях, сайт, статьи, комментарии в других медиа и отзывы коллег о его деятельности. Если же эксперта удалось верифицировать, тогда проверяем его высказывания на подлинность.

3. Цитаты

Искажение цитат – еще один распространенный трюк, ведь ни одна новость, как правило, не обходится без прямой речи. Если публичное лицо сказало вправду важную информацию, цитаты можно будет легко отыскать в Google. Если поисковик не выдает нужную информацию, тогда вам в помощь – Google Advanced Search. Так вы сможете определить время и место проведения интервью, которое ищете. Иногда исходная новость удаляется из первоисточника, но распространяется через другие. Вы можете найти удаленные материалы, используя поиск в Google Cache или просмотрев архив источника по дате.

4. Fact-checking

Случается также, что субъективное мнение эксперта подается корреспондентом в качестве факта, нарушая стандарты журналистики. Обратите внимание на эмоциональный окрас новости, присутствует ли субъективное мнение журналиста в тексте, отсылка к стереотипам или вообще к конспирологическим теориям. Помимо этого, стоит помнить, что в объективном тексте, в отличии от фейка, должен быть соблюден баланс мнений.

5. Фото

В последнее время все чаще появляются фотофейки, которые обнаружить куда сложнее, чем текст. Для начала ищем фотографию в Google. Если же поисковик не выдает нужную информацию – обращаемся к TinEye. Основное отличие TinEye от Google в том, что TinEye распознает идентичные или отредактированные копии изображений. Таким образом вы можете найти обрезанные или смонтированные версии одного и того же фото. Чтобы глубже изучить фото, можно использовать программы, которые анализируют, были ли изображения отредактированы. Среди самых ходовых – FotoForensics.

Надеемся, что эта информация будет вам полезна и вы в очередной раз вспомните о журналистских стандартах, которые так любят нарушать украинские журналисты. А поэтому наберитесь терпения. Более подробная информация о том, как распространяются фейки и как их определить, – вскоре на «Телекритике».