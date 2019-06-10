📰 Почему онлайн-сервисы США ударились в печать

Американские интернет-компании обратили свои взоры на печатные журналы. У сервиса по сдаче жилья Airbnb есть свой одноименный журнал о дизайне и путешествиях; у сервиса по поиску такси Uber – журнал Vehicle о путешествиях и автомобилях; у приложения для знакомств Bumble – одноименный журнал, напоминающий молодежную версию Cosmo. Онлайн-сервис контента по подписке Netflix в процессе запуска журнала Wide, который будет включать интервью, эссе и фичеры о проектах Netflix и людях, которые там работают. Журнал должен стать «евангелием» собственной продукции сервиса среди инсайдеров Голливуда. Издание Engadget решило проанализировать, почему американские интернет-сервисы запускают печатные журналы.

Журнал Airbnb был запущен в мае 2017 года в сотрудничестве с промышленным гигантом Hearst, который публикует такие журнальные издания, как Esquire и Cosmopolitan. Как сообщает Airbnb, журнал был создан как помощник для путешественников и хозяев апартаментов – тематика журнала затрагивает лайфстайл, дизайн и путешествия. Примечательно, что в 2014-м компания уже экспериментировала с печатным изданием – журнал носил название Pineapple, в нем печатали местные истории и описывали путешествия. Генеральный директор Airbnb Брайан Чески объяснял его закрытие тем, что журнал был более «нишевым» и «сделанным на заказ» проектом. Тогда как журнал Airbnb – более профессиональный, в первую очередь из-за партнерства с Hearst.

Uber запустил журнал Vehicle в двух городах – Вашингтоне и Сиэтле – в июле прошлого года. Журнал сконцентрирован на транспортной тематике, разбавляя ее информацией о том, где лучше перекусить по дороге и т. п. В издании печатают, например, инструкции по поездке на государственном пароме, интервью с представителем эфиопского сообщества и обзоры местных ресторанов.

Журнал Bumble одноименного приложения для знакомств, ориентированного на женщин, дебютировал в апреле этого года и, как и журнал сервиса Airbnb, запущен в партнерстве с Hearst. Bumble – это современный взгляд на традиционный женский образ жизни, отсылающий к более молодежной, хипстерской версии Cosmo. Например, в журнале есть раздел «Ты первая», посвященный психическому здоровью и хорошему самочувствию; раздел «Ты + лучший друг», который помогает женщинам ориентироваться в их социальной жизни; «You + Date», который «решает» романтические проблемы, и «You + Biz» – о работе.

«Фирменные» печатные журналы – хорошая реклама для онлайн-приложений вне интернета. Одно из преимуществ таких изданий заключается в том, что у них уже есть своя аудитория

Шеф-редактор Bumble Клэр О’Коннор говорит Engadget, что Bumble был частично вдохновлен глянцевой публикацией Airbnb. «Я впечатлена тем, что Airbnb сделал со своим журналом», – сказала О’Коннор, которая работала более семи лет штатным сотрудником Forbes. «Мы перенесли миссию и ценности нашего продукта на страницу», – добавила она.

Что интересно, большинство из вышеперечисленных журналов распространяются бесплатно. Airbnb рассылает журналы своим пользователям, Bumble доступен бесплатно через приложение, а Uber раздает свои выпуски в Greenlight Hubs (учебных центрах Uber) в Сиэтле и Вашингтоне. Airbnb, правда, также продает свой журнал традиционным способом. На него можно подписаться за $18 в год (это шесть выпусков) или раскошелиться на $5,99 за выпуск в газетном киоске.

Engadget также коротко приводит примеры других интернет-стартапов, когда интернет-компании имеют собственные печатные версии. У производителя сумок Away есть тематический журнал Here; сервис по производству и доставке бритв Dollar Shave Club издает мужской журнал Mel, а Casper (компания по производству матрасов) выпустил тематический журнал Woolly в сотрудничестве с местным издателем McSweeney’s. Это не просто маркетинговые каталоги, а полноценные журналы, укомплектованные добросовестными редакционными командами, за историями которых стоят опытные журналисты.

Почему же в век угасания интереса к печатной продукции прогрессивные компании вновь обращаются к ней? Ведь, например, согласно информации Conde Nast, их печатная продукция потеряла 120 млн долларов в 2017 году, вынудив сократить бюджеты, уволить сотрудников и выставить на продажу три журнала.

Издатели таких журналов не скрывают, что запущенные журналы служат маркетинговым средством для компаний. «Фирменные» печатные журналы – хорошая реклама для онлайн-приложений вне интернета, а правильный поиск актуальных тем благодаря непосредственному контакту с пользователями и сбору данных об их увлечениях дает возможность подбирать удачные публикации. В итоге такие сервисы имеют больше подписчиков и привлекательную рекламную площадку.

Но не стоить недооценивать «фирменные» журналы – они больше, чем просто рекламные каталоги. Одно из их преимуществ заключается в том, что у них уже есть своя аудитория. Техкомпании могут использовать пользователей своих сервисов для помощи в создании и распространении публикаций. Традиционные журналы, к сожалению, не так удачливы.

Фото: Airbnb