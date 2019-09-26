Немецкие СМИ задели высказывания Зеленского и Трампа об Ангеле Меркель

Главным пунктом, который заинтересовал немецкие СМИ, стали высказывания лидеров стран в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель. На это среагировали популярные немецкие издания Spiegel и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Spiegel пишет: «В своем телефонном разговоре Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский презирали Ангелу Меркель». СМИ недовольны, что в спорном разговоре с Зеленским Трамп критиковал немецкую политику в отношении Украины.

Главным поводом стало то, что президент США во время разговора сказал Зеленскому: «Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают – это болтают». Также, по словам политика, США сделали для Украины «намного больше», чем европейские страны.

Зеленский, в свою очередь, ответил: «Да, вы абсолютно правы. На тысячу процентов».

Также Зеленский добавил, что на переговорах с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном он сказал, что ЕС принимает недостаточно санкций против России. «Хотя, по логике вещей, Европейский союз должен быть нашим крупнейшим партнером, но технически им являются Соединенные Штаты», – заявил Зеленский.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что такие замечания президента Зеленского отражают не очень простые отношения между Украиной и ЕС. «Киев часто надеялся на более четкую поддержку, Украина с особым недоверием смотрит на все реальное и вероятное сближение между европейскими столицами и Москвой», – пишет издание.