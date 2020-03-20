На паузе. Газеты и журналы приостанавливают печать

Первым об этом заявило издательство «Украинский Медиа Дом», которое является частью «Украинского Медиа Холдинга» (UMH Group). 19 марта в издательстве сообщили, что уходят на двухнедельный карантин и прекращают выпуск и распространение своих печатных изданий – «КП в Украине», «АиФ» и «Корреспондент».

Издательство объясняет, что таким образом старается сохранить здоровье своих сотрудников, читателей, распространителей прессы, работников типографий, водителей, почтальонов. Кроме того, причиной такого решения стала невозможность организации своевременных печати, доставки и продажи газет – закрываются киоски по продаже прессы и магазины, где была раскладка газет и журналов.

Выпуски печатных газет и журналов издательского дома прекращены до конца объявленного карантина, то есть до 3 апреля.

Также о паузе в работе сообщили «Новое время», «Фокус» и «Український тиждень».

На сайте «Фокуса» появилось сообщение, что журнал, который выходит в Украине с 2006 года, вынужден приостановить печатное издание из-за карантина в стране. Службы доставки и реализации на это время прекращают свою работу, поэтому издатели попросту не смогут доставить печатную версию читателям. Также «Фокус» обращает внимание на то, что верстать печатное издание удаленно невозможно, а подвергать опасности своих сотрудников, часть из которых – люди пенсионного возраста никто не хочет.

«Мы были с читателями в самые тяжелые для страны времена. Однако сейчас мир столкнулся с беспрецедентным вызовом – пандемией коронавируса COVID-2019, – сообщается на сайте. – Поэтому мы вынуждены приостановить выпуск печатной версии до окончания карантина».

Свежий номер «Фокуса» редакция обещает выложить в PDF формате на своем сайте focus.ua, который будет работать в штатном режиме.

«Новое время» также будет выходить пока только на сайте, о чем сообщил главный редактор издания Виталий Сыч: «Журнал НВ временно будет выходить только в онлайне. Мы продолжаем сдавать все материалы и все номера и выкладывать их на сайте, но из-за карантина мы и наши партнеры по логистике пока не можем гарантировать доставку печатного номера. Да и подвергать лишней опасности всю цепочку людей, включая подписчиков, наверное не стоит».

К выпуску печатного журнала редакция планирует вернуться через несколько недель, как только позволит логистика. Редакция приняла решение всем подписчикам продлить подписку на печатный журнал на такое же количество номеров, которое сейчас будет вынуждена пропустить в печатном виде.

В качестве бонуса НВ решил также открыть всем подписчикам подписку к платной части сайта за 1 грн на их срок подписки на бумажную версию. Даже если оставшийся срок подписки составляет 6 или 8 месяцев, а не несколько недель.

«Український тиждень» также обещает возобновить выход печатной версии и предлагает приобрести электронную версию журнала: «Не спешите паниковать, расстраиваться и с грустью констатировать, что «Тиждень», мол, перестал выходить на бумаге. Это не так! Мы обязательно восстановим регулярный выход журнала, как только будет возможность вернуться в точки продаж. А пока вынужденно и временно меняем носитель информации. Но не содержание, поскольку именно оно имеет значение. Давайте держаться во времена испытаний вместе».

Главный редактор «Фактов» Александр Швец также сообщил о паузе в работе издания: «Сегодня (19 марта — ред.) »Факты» временно приостановили выход газеты. Такого в моей редакторской работе еще не было ни разу. А что делать? Плетью ведь обуха, как говорится, не перешибить. Выпускать газету, не имея возможности ее затем распространять, просто нелепо. Газетные киоски закрылись. Большие и не очень большие базары в это карантинное время тоже приостановили свою работу. Входы в метро, возле которых оптовики продавали те немногие еще продолжавшие выходить газеты, тоже никому теперь не нужны – метро, как известно, не работает», – написал он в соцсети.

А вот медиакомпания «Бурда-Украина» (Marie Claire, «Отдохни!», «Лиза», Burda Style, «Мой ребенок», «Добрые советы», «Сучасна кухня» и кроссвордные издания) производство печатной продукции не прекращает, а лишь информирует читателей о том, что в связи с введением карантина на всей территории Украины, работа многих предприятий торговли, в том числе киосков по продажам прессы, приостановлена, но все журналы компании, в том числе и новые выпуски, доступны в ряде супермаркетов и отделениях «Укрпочты». Доставка подписчикам производится в обычном режиме.

«Медиа Группа Украина» пока также продолжает выпускать свои журналы. В пресс-службе группы «Телекритике» сообщили, что апрельский номер Vogue уже вышел, майский – редакция сдает в печать через две недели, а 1 апреля запланирован выход первого номера VogueMan (весна-лето).

Также в медиагруппе обращают внимание читателей на то, что все журналы упакованы в защитную пленку.

«В дальнейшем мы будем ориентироваться по ситуации, поскольку все стремительно меняется», – сообщили в МГУ.

«Телекритика» решила поинтересоваться у медиаэкспертов, насколько критична ситуация и какие последствия для изданий могут быть.

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк считает, что последствия пока сложно оценить, но предлагает изданиям не паниковать и использовать этот период для развития своих онлайн-версий.

«Последствия пока сложно оценить, все будет зависеть от конкретных стратегий. В общем, думаю, этот момент нужно использовать для развития онлайн-версий и построения новых стратегий коммуникации с аудиторией и рекламодателями. Для изданий не вижу катастрофы – печатная пресса вымирает и так, и 90% изданий все равно перестроятся, раньше или позже. За исключением специфических нишевых изданий или таких, которые имеют аудиторию без доступа к интернету. Главное сейчас для медиа — не паниковать, а принять ситуацию и использовать это время вынужденной остановки, чтобы построить стратегии – планы А, Б и В», – сказала Оксана Романюк «Телекритике».

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в комментарии «Телекритике» сообщил, что краткосрочная остановка медийного бизнеса на несколько недель карантина может быть некритичной, а вот продолжительный режим карантина для большого сегмента печатных СМИ станет фатальным и жертвами, по его мнению, станут прежде всего те издания, которые развиваются как независимый медийный бизнес и не получают политических дотаций от своего владельца.

Глава НСЖУ считает, что в такой ситуации медиа необходима поддержка государства: «Сейчас все украинские медиа переживают ощутимый кризис с рекламой, ведь большинство бизнеса так же прекратило деятельность из-за коронавирусной ситуации и сворачивает свои рекламные бюджеты. Поэтому, чтобы сохранить многообразие медиа в Украине после карантина, необходима поддержка со стороны государства. Это могут быть налоговые каникулы для редакций СМИ, льготное кредитование и тому подобное. НСЖУ уже проводит консультации с руководителями национальных и региональных медиа для наработки пакета предложений для правительства и парламента по поддержке медийного бизнеса, который страдает из-за чрезвычайной ситуации в стране».

Президент Украинской ассоциации медиа бизнеса (УАМБ) Алексей Погорелов также считает, что последствия для печатных медиа будут негативными, ведь ключевым останется вопрос заработка в период, когда и бизнес, и люди сократили свои расходы.

«Никто ни за что не будет платить пока не перестроится на новые условия. Медиа или должны договориться со своими работниками работать в долг, или просто сократить персонал (отпуска за свой счет будут гораздо более мягким решением). Сейчас прекрасное время для развития цифровых продуктов и наращивание аудиторий. Но нужно придумать, как это сделать в условиях остановки платежей и неопределенности по срокам длительности такой ситуации», – сообщил он в комментарии для «Телекритики».

Эксперт считает, что сложнее всего будет медиа в столице и крупных городах: «Я думаю, местные СМИ гораздо легче пройдут этот кризис по сравнению со столичными редакциями. Кроме того, локальные медиа имеют большую часть дохода от подписки – поэтому пока «Укрпочта» будет работать, они будут выполнять свои обязательства перед подписчиками. Для них наибольшим влиянием станет курс гривны. Потому возрастут расходы в гривне. Но в это время они могут вместе с местным бизнесом придумать что-то креативное и даже заработать. Поскольку в маленьких городах нет такой жесткой блокады как в миллионниках».

«Телекритика» продолжает следить за ситуацией и информировать читателей об изменениях на медиарынке.