🚫 Медиахейтеры: еще раз к вопросу о красной дорожке ОМКФ

Год назад мы оценили то, как отечественные СМИ обозревают открытие Одесского кинофестиваля, и пришли к неутешительным выводам – в заметках и репортажах процветали лукизм, эйджизм, фэт- и слатшейминг; гостьи фестиваля теряли имена собственные, превращаясь в чьих-то «крестных» и «спутниц», а журналисты, прикрываясь форматом op-ed, изливали на мероприятие неприкрытую ненависть. «Телекритика» решила проверить, изменилась ли ситуация за год.

Парад сомнительных заголовков

«РБК-Украина», как и многие другие новостные ресурсы, в погоне за кликами просто скопировали фото с комментариями из небезызвестного паблика «Рагулi» – т. е. c приевшимися за годы его существования шутками о выпадающих матках и выпирающих сосках. Масса изданий ежегодно выдает на-гора новости о красной дорожке ОМКФ, предваряя их сакраментальным «в сети раскритиковали» или «в интернете ужаснулись», но проблема с копипастом «Рагулей» заключается в том, что цитируются даже не случайные пользователи (чье мнение само по себе еще не составляет инфоповода), а анонимные.

В аналогичном грехе были замечены портал Depo.ua и сайт радио «Максимум», который к тому же решил охарактеризовать качество нарядов эпитетом из блатного жаргона.

Znaj.ua тоже решили сослаться на паблик светских троллей, но в качестве изюминки вынесли в заголовок материала матерный комментарий одного из подписчиков.

Politeka воспользовалась той же стратегией, но ставку сделала на сантимент, который все еще не оставляет наше общество равнодушным: тонкое сочетание мизогинии и трансфобии, когда объект ненависти сравнивают с трансгендерной женщиной или женственным мужчиной.

Печально известный «Антикор» пошел еще дальше, выдав материал, основанный на комментариях одной (!) анонимной пользовательницы Twitter с 250 подписчиками – даже с натяжкой не назовешь «лидером мнений», – обсуждающей чересчур «дряблых», «вислых» и «плоских» посетительниц фестиваля. Хотелось бы, чтобы отечественные издания по крайней мере не копировали пропагандистов из российского «Царьграда»: там удаленно комментируют ОМКФ в том же стиле, только ссылаясь на авторитет бывшего ведущего «Интера» Максима Равребы, нынче придерживающегося пророссийских взглядов.

«Аргументы и факты», кажется, ежегодно копируют один и тот же «креатив», подставляя старые описания под новые фото: из закромов извлекаются параллели с ночнушками, занавесками и (непременно выигрывающими в сравнении) платьями голливудских звезд. «Такой [розовый] оттенок близок скорее молоденьким девушкам, чем дамам в возрасте, поскольку он совсем никак не поможет скрыть возраст», – журит издание героиню одной из фотографий. И это в то время, когда даже хищная бьюти-индустрия вводит негласный запрет на термин anti-age, призывая не скрывать, а принимать свой возраст. Другой женщине издание советует прятать «изъян» – «пухлые руки», тогда как коллеги из «Акцентов», напротив, призывают обзавестись рукавами героиню с недостаточно объемными формами.

Кажется, последней медиаперсоной, которая всерьез давала такие советы звездам в американских СМИ (и не лишалась после этого площадки), была комедиантка Джоан Риверс (1933–2014). Она раз за разом обрушивалась на певицу Адель в вечерних шоу за то, что та не соответствовала стандартам, которые Риверс впитала в своей молодости. Украинские СМИ используют Twitter, Instagram и другие достижения технологий XXI века, чтобы проповедовать все те же стандарты полувековой давности.

Мнение редакции может не совпадать…

Можно ли прокомментировать образы с кинофестиваля с точки зрения эстетики, не переходя границы этики? Достаточно найти компетентного стилиста, а не полагаться на мнение отдельных пользователей. «Фокус» тоже опубликовал материал под заголовком «Самые неудачные образы красной дорожки», но в подводке издание поясняет: «Мы в редакции решили победить традицию и не шутить над участниками (ну, или шутить совсем немного)». Что ж, это маленький шажок для «Фокуса», но огромный шаг для украинских медиа. Приглашенный стилист Юлия Цыганенко, равно как и Ильяс Сахтара в «Фактах», конечно, тоже ссылаются на возраст и типы фигур героинь, но по крайней мере делают это с позиций знатоков дресс-кода и профессионалов, способных предложить насущные поправки. Издание, однако, не удержалось от кликбэйта: каково же будет разочарование читателя, узнавшего, что скандал связан не с грудью Камалии, а с недопущенным на дорожку стилистом?

«Думская» хвалит ОМКФ за смену официального дизайнера, а мы пока, увы, не можем похвалить отечественные таблоиды. Походя бросив в адрес Леси Никитюк замечание о размере груди, одесское издание решает разыграть беспроигрышную карту – шутки о харассменте. Специальная гостья фестиваля Роуз Макгоуэн удостоилась следующей строчки: «Панковское изумрудное платье с фантастическими животными – это ж наглядное путешествие по джунглям Голливуда, где под каждой пальмой скалится какой-нибудь хищный Вайнштейн».

Odessa Daily, пользуясь щитом формата «Мнения», и вовсе ставит под сомнение правомочность присутствия звезды на фестивале. «С еще большим раздражением поразило выступление некой иностранной… звезды-активистки, начавшей речь с таким пафосом, словно она является миссионером и приехала к дремучим туземцам, обучать их, как бороться за свои права! И это в Украине, для всего мира являющейся ярким примером борьбы за свою свободу и правду!» – пишет колумнистка. Интересно, почему аналогичного возмущения не вызывают популярные лекции формата TED, когда люди выступают с речью перед слушателями, зачастую разделяющими их мнение – т. е., как говорят англичане, «проповедуют перед хором».

Сама же голливудская звезда, заявившая в интервью, что в Украине к ней отнеслись очень человечно, просто не читала украинских таблоидов.

Как быть редактору?

«Может ли светская хроника (gossip column, т. е. буквально «колонка со сплетнями». – Ред.) руководствоваться этическими стандартами?» – этим вопросом Институт Пойнтера, занимающийся исследованиями медиа, задался еще в 2006 году. Эксперт по медиаэтике Келли Макбрайд пишет: «Практики многих светских хроник так далеки от этичной журналистики, что применять к ним соответствующие стандарты кажется противоестественным. […] Но произойдет ли когда-нибудь глобальная трансформация? Будут ли светские колумнисты проводить конференции, посвященные новым принципам работы? Потеряет ли работу редактор светской странички The New York Post? Это как раз таки может произойти, но все остальное – вряд ли».

Макбрайд предлагает три пути, которыми может пойти издание, желающее сохранить уважение:

Написать к «желтому» материалу остроумный дисклеймер в духе: «Мы стараемся говорить правду и говорить, как именно мы узнали эту правду, но на данной странице позволяем себе ссылаться на анонимные источники и немного преувеличивать».

Применять новостные стандарты к светской хронике. «Попробуйте придерживаться их хотя бы в течение недели и проверьте, будет ли вам что публиковать», – шутит автор.

И радикальный путь – отказаться от светской хроники в принципе.

Все три варианта не только малополезны для изданий, живущих за счет кликов, но и мало применимы в украинских реалиях. Саркастичные обзоры красной дорожки, хоть технически и проходят по ведомству светских хроник, на деле больше напоминают практики тех западных изданий, которые на голубом глазу публикуют у себя посты и комментарии из маргинальных «групп ненависти» в Facebook. Писать в подводке к подобным материалам «Дорогой читатель, обычно мы осуждаем дискриминацию и язык ненависти, но в данном шутливом материале решили транслировать ее на полную катушку» – это даже хуже, чем не писать ничего. Остается лишь ждать – быть может, в следующем году украинские СМИ по доброй воле решат сделать обзоры злополучной красной дорожки менее токсичными.

В коллаже использован кадр из фильма «Планета страха» с Роуз Макгоуэн