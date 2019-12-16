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Чарльз Льюис о Трампе, Зеленском и американской журналистике

от Юлия Шестакова
От Юлия Шестакова 437
Главная СМИОбзоры Чарльз Льюис о Трампе, Зеленском и американской журналистике

Экс-продюсер ABC News и CBS News Чарльз Льюис стал ключевым спикером XI конференции журналистов-расследователей, которая прошла в Киеве с 13 по 15 декабря.

«Журналистика расследований в новой медиареальности». Такой была тема XI конференции журналистов-расследователей-2019, организованной Институтом развития региональной прессы (ИРРП).

Ключевым спикером конференции стал Чарльз Льюис, американский журналист-расследователь, продюсер программы 60 Minutes на каналах ABC News и CBS News, обладатель профессиональных наград, основатель двух журналистских организаций, получивших Пулитцеровские премии: The Center for Public Integrity (Центр общественной добродетели) и The International Consortium of Investigative Journalists (Международный консорциум журналистов-расследователей). Сейчас – профессор журналистики, основатель и редактор Investigative Reporting Workshop в Школе коммуникаций Американского университета в Вашингтоне.

Профессор открыл конференцию и говорил об импичменте Трампа, американской журналистике и успехах своих подопечных.

Чарльз Льюис о Трампе, Зеленском и американской журналистике

Чарльз начал со слов о жизни в США, уверенно назвав ее «зимой отчаяния», потому что, как он отмечает, в 2017-м в Белом доме «появился заядлый лжец». Так журналист называет Президента США Дональда Трампа. По данным Washington Post, за свои первые 1000 дней пребывания в должности президент Трамп сделал более 13 435 ложных или вводящих в заблуждение заявлений. С начала президентства Трампа обвиняли во лжи 14 раз, говорит журналист: «Ни один президент в истории США никогда не лгал так часто или так бессовестно и не имел такого количества финансовых конфликтов, как Трамп. Он – национальное и международное недоразумение и позор для десятков миллионов американцев и европейцев».

Свои смелые высказывания в адрес Трампа Чарльз оправдывает тем, что является журналистом, автором бестселлеров и книги о полувековом обмане американских президентов обеих политических партий, а также крупных многомиллиардных корпораций. Издание «935 обманов: будущее правды и упадок моральной целостности Америки» вышло в 2014 году, почти за три года до того, как Дональд Трамп стал президентом.

Далее Чарльз вспомнил скандал, который коснулся и Украины. Речь идет о телефонном разговоре Президента Украины Владимира Зеленского и Трампа. Журналист считает, что поведение Трампа, его «злоупотребление властью» может сорвать многомиллионную военную помощь для Украины, одобренную Конгрессом (Законопроектом предусматривается предоставление $ 300 млн на финансирование инициативы по безопасности Украины – ред).

Чарльз Льюис о Трампе, Зеленском и американской журналистике

Чарльз Льюис

«Почему? Потому что он (Дональд Трамп – ред) хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично объявил о расследовании в отношении кандидата в президенты-2020, вице-президента США (2009-2017 годов) Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Как недавно заметил журнал New Yorker, «Трамп больше заботится о расследованиях Байдена, чем о самой Украине», – говорит Льюис, уверенно отмечая, что уже в ближайшие недели Трампу будет объявлен импичмент.

Профессор также вспоминает известную фразу Трампа «fake news». По его словам, Guardian и другие издания отмечали в свое время, что таким образом Трамп дал пример и другим странам. Теперь лидеры Южной Африки и Мозамбик, Сирии и Мьянмы, Китая, России и других стран также часто ее используют. Таким образом, считает Льюис, факты и выдумки становятся все более неразличимыми для граждан всего мира, что существенно снижает ясность и авторитет к правительству и самой демократии.

«Это очень серьезно и опасно. В любой законной, здоровой демократии факты, истина, доверие и общественное понимание и консенсус относительно самой реальности необходимы. Великий русский писатель Лев Толстой более полутора веков назад писал: «Герой моего рассказа, которого я пытался изобразить во всей своей красе, был, есть и будет прекрасен. Это Истина». Для нас, журналистов, нет более важной роли, чем служить обществу, нашей аудитории и давать им надежную информацию, подтверждённую фактами – ежедневно, еженедельно, каждый месяц из года в год».

Чарльз Льюис о Трампе, Зеленском и американской журналистике

Профессор считает, что все достижения в этом мире, в том числе и в журналистике, происходят благодаря технологиям, которые так активно развиваются: «Без интернета журналисты не смогли бы так легко и так безопасно сотрудничать по всей планете. Честно говоря, я бы и не пытался создавать Международный консорциум журналистов-расследователей в 1997 году без этих технологических достижений. Они позволили создать первую глобальную сеть ведущих журналистов-расследователей, которая продолжает развиваться, публикуя по всему миру одновременно мультимедийные расследования».

В апреле 2016 года, когда ICIJ опубликовал «Панамские документы» по всему миру произошло крупнейшее сотрудничество в истории журналистики – 11,5 млн финансовых записей, которые были проанализированы 400 журналистами в 76 странах на шести континентах, ​​появились в более чем сотне изданий по всему миру.

Чарльз Льюис считает, что данные, по определению, должны быть доступны. Однако некоторая информация, такая как данные глобального наблюдения, является либо секретной, либо зашифрованной и ее распространение может нарушать права отдельных граждан на неприкосновенность частной жизни. Профессиональный журналист должен очень хорошо понимать все нюансы и отличать правдивую информацию от лжи. Профессор приводит в пример теракты 11 сентября: «В течение первых месяцев после 11 сентября 2001 года тогдашний министр обороны Дональд Рамсфелд был вынужден закрыть противоречивый тогда офис Управление стратегического влияния Пентагона, который он создал для предоставления, в том числе, и фейковых новостей для того, чтобы иностранные репортеры оказывали влияние на общественное мнение за рубежом».

Чарльз Льюис о Трампе, Зеленском и американской журналистике

В то же время, отмечает профессор, развитие технологий убивает печатную прессу, и не только в США. Колоссальное сокращение редакций в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии Чарльз называет «очень серьезной ситуацией». По данным Бюро статистики труда США, только в США 2001 году в газетной отрасли работало 411 800 человек. К сентябрю 2016 года это число сократилось до 173 709 человек. Если смотреть отдельно на ЕС, по данным статистики, за последние годы популярность печатной прессы среди граждан уменьшилась в 28 странах. Уровень проникновения ежедневного потребления печатной прессы снизился с 37 % в 2012 году до 29 % в 2016 году.

Чарльз Льюис о Трампе, Зеленском и американской журналистике

Чарльз Льюис называет процесс «резней» и винит во всем новые медийные технологии: «Интернет-реклама не так прибыльна для газет, как когда-то были прибыльны полностраничные рекламные объявления».

Но в США есть и хороши новости, отмечает профессор. По его словам, во время кризиса, который уменьшил количество штатных журналистов и газет (было закрыто 600 коммерческих изданий) социальные журналисты, предприниматели, филантропические фонды и отдельные личности объединились и начали отстаивать журналистику, сбор правдивых новостей. Кроме того, уменьшилось число заявок на награды. И впервые некоммерческие новостные организации, финансируемые из благотворительных фондов, потенциально наконец-то смогли получить за свою работу Пулитцеровскую  премию. В итоге, вспоминает Чарльз, Центр общественной добродетели и Международный консорциум журналистов-расследователей были удостоены Пулитцеровской премии в 2014 и 2017 годах.

Чарльз Льюис о Трампе, Зеленском и американской журналистике

Сейчас Чарльз Льюис преподает в Школе коммуникаций Американского университета в Вашингтоне, который он основал в 2008 году. Там он вместе со своими тремя коллегами обучает журналистов-расследователей: «Наша работа основана на том принципе, что институциональная власть, находящаяся в корпорациях, правительстве и неправительственных организациях, должна быть подотчетна общественности. Наша роль, действительно критическая роль свободной прессы, заключается в том, чтобы заставить влиятельные институты придерживаться стандартов прозрачности и ответственности».

Университет занимается расследованиями, обрабатывая большое количество данных. С 2009 года его командой было проведено более 80 расследований по вопросам государственной и корпоративной ответственности, опубликовано более 200 материалов, наняты и обучены более 160 студентов-расследователей. Кроме того, университет сотрудничает с The Washington Post. В издании было опубликовано более 200 расследовательских историй, многие из которых – на первой полосе.

«Также мы являемся единственным университетом в США, в здании которого находится исследовательская группа Frontline, работающая с Public Broadcasting Service (американский общественный вещатель и телевизионная сеть, – ред)», – добавляет профессор.

Ученики Университета являются авторами идей новых законодательных инициатив Конгресса, выиграли 26 национальных наград в области журналистики, в том числе премию Эмми за документальные фильмы, подготовленные для Frontline и Showtime.

Чарльз Льюис о Трампе, Зеленском и американской журналистике

«В эту важную, замечательную эпоху мы должны расширять сотрудничество между журналистскими, академическими и неправительственными организациями. Расследования XXI века должны подняться выше традиционных географических границ. По моему мнению, все это должно быть глобальнее», – резюмировал Чарльз Льюис.

Фото: Александра Йорк

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