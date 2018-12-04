👑 Игры в поддавки: почему радиостанциям УМХ (не)продлевают лицензии

Несмотря на просроченные лицензии, вещание на этих частотах законно до момента принятия Нацсоветом решения об их продлении. Этим и пользуется радиогруппа, продолжая вещание своих радиостанций. Причины затягивания вопроса продления лицензий в регуляторе объясняют затянувшимися судами об аннулировании этих частот. Хотя у регулятора есть юридическая возможность не продлить лицензии – у холдинга непрозрачная структура собственности. В октябре прошлого года Нацсовет был более решительным в данном вопросе. Тогда регулятор не продлил лицензий некоторым радиокомпаниям группы, пополнив свой резерв частотами в 35 городах.

«Телекритика» разбиралась, почему на этот раз ведомство не спешит с решениями по радиохолдингу.

Справка. В «Радиогруппу УМХ» входят пять национальных радиостанций («Наше радио», «Радио Пятница», «Ретро ФМ», «Авторадио» и NRJ), а также три столичных («Джем ФМ», «Голос столицы» и Lounge FM). По данным исследований ТNS (последняя волна), доля холдинга на рынке составляет в пределах 20–23%. Это второе место после «ТАВР медиа» с долей 30–33%. Рынок радиорекламы по итогам 2018-го, по данным Всеукраинской рекламной коалиции, составит 578 млн грн.

Проблемный холдинг

После Евромайдана Сергей Курченко скрывается в России. Весной 2014 года на него открыли ряд уголовных дел, в частности – по уклонению от уплаты налогов на сумму свыше 182 млн гривен, разворовыванию и легализации средств в размере 800 млн гривен, фиктивному предпринимательству и пр. 1 апреля 2016 года, после вступления в силу закона о прозрачности медиасобственности, холдинг назвал своим конечным бенефициаром через ряд офшоров Метью Брэдли Андриана из Белиза. В конце марта 2017-го холдинг указал своим бенефициаром уже харьковчанина Дмитрия Крикберга. Он владеет компаниями группы через трастовое соглашение с конечным звеном в структуре собственности – Метью Брэдли Адрианом. В 2013 году Крикберг был членом наблюдательного совета Одесского нефтеперерабатывающего завода, когда тот принадлежал Сергею Курченко. До этого Крикберг работал в ряде других структур Курченко.

Осенью прошлого года из-за непрозрачной собственности группа потеряла 35 частот, 22 из которых – в областных центрах. Нацсовет принял решения не продлевать лицензии по истечении сроков их действия. Просроченными были лицензии «Авторадио», «Ретро ФМ» и «NRJ-Украина». Тогда же регулятор решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензий на вещание всех 13 компаний, на которые оформлены лицензии радиостанций холдинга, мотивируя это несвоевременной подачей информации о смене бенефициара – когда Метью Брэдли Адриан был заменен на Дмитрия Крикберга из Харькова (компании не уложились в месячный срок для подачи заявлений).

В конце декабря 2017 года стало известно о национализации активов УМХ по иску Генпрокуратуры. Но в январе – феврале этого года суды первой и второй инстанций отказали Генпрокуратуре в открытии производства по передаче активов УМХ в управление государственному Нацагентству по возврату активов АРМА (февральское решения Апелляционного суда Киева, оставившее в силе решение первой инстанции – Печерского райсуда – о незаконности передачи активов УМХ в управление АРМА).

«Подвешенные» лицензии

Пока идут суды по аннулированию лицензий, у компаний холдинга вышел срок действия еще шести лицензий четырех компаний по трем радиостанциям:

«Радио Пятница» (ДП «Новий обрій»): 15 июня закончился 7-летний срок действия лицензии на 55 FM-частот;

«Авторадио» (ДП «ТРО Довіра»): 22 марта закончился 7-летний срок действия лицензии радиостанции на вещание в следующих городах: Чернигове, Сумах, Ивано-Франковске, Запорожье, Павлограде Днепропетровской области и Симферополе (90,6 МГц); 20 июня – в Ровно; 16 сентября – в Черкассах;

«NRJ-Украина» (ЧАО «Студія «Європозитив»): 8 июня истекла лицензия в городах: Киев, Никополь Днепропетровской области (а также временно оккупированных Феодосии и Керчи); 25 июня у ООО «Фірма «Волинь» (официально лицензия записана на радиостанцию с позывными «Радио NEXT», но ведет вещание «NRJ-Украина») истекли лицензии на частоты в Николаеве, Черкассах и Кривом Роге Днепропетровской области.

Таким образом, на грани аннулирования 67 частот (еще три – в оккупированном Крыму). «Радиогруппе УМХ» выгодно затягивание рассмотрения вопроса. Более того, теперь, когда регулятор пропустил 60-дневной срок, это дает юридические возможности обжаловать будущие решения регулятора по данным лицензиям.

Заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук, которая до работы в регуляторе была главным юристом УМХ (когда холдингом владел Борис Ложкин), отвечая на вопрос, почему регулятор не принимает решения о продлении лицензий, указывает на суды по аннулированию лицензий. «У нас есть иск об аннулировании этих лицензий, который сейчас рассматривается. Потому мы ждем решение суда по аннулированию», – сообщила Ульяна Фещук на заседании 29 ноября. На этом заседании регулятор рассматривал смену редакционного совета по «Авторадио», утвердив его обновленный состав (радиокомпании обязаны утверждать смену редакционного совета в регуляторе, это прописывается в дополнениях к лицензиям). Тогда же и был поднят данный вопрос членом ведомства Олегом Чернышом.

Глава юридического отдела Нацсовета Анна Литвищенко уверяет, что регулятор сегодня выиграл суды по аннулированию лицензий некоторых компаний: «Нелогично принимать решение о продлении лицензий, по которым мы уже принимали решения обратиться в суд для аннулирования. Суды продолжаются, по некоторым компаниям уже есть решения первой инстанции. Но загруженность судей настолько велика, что прогнозировать (конечные) решения нельзя», – заверила Анна Литвищенко. Вопрос логичности согласования смены редакционного состава в данном случаи не поднимался.

Примечательно, что ранее регулятор был другого мнения о принятии решений по продлению лицензий радиостанций УМХ. 19 апреля нынешнего года ведомство на своем заседании пыталось рассмотреть вопрос продления одной из лицензий «Авторадио» (ДП «ТРО Довіра»), срок действия которой истек 22 марта. Согласно проекту решения, который был выведен на экран в ходе заседания, регулятор планировал отказать радиостанции в продлении лицензии на шесть городов, сославшись на непрозрачную собственность. Но вопрос был снят с рассмотрения. Ульяна Фещук комментировала исключение вопроса из повестки дня коротко: «Мы изучали поданные документы. Ждем ответа от соответствующих органов», – сообщила тогда чиновница без уточнений.

Вопрос продления лицензий «Авторадио» на вещание в Ровно (20 июня) и Черкассах (16 сентября) регулятор не выносил на заседания. Если Нацсовет откажет в продлении всех трех лицензий, у радиостанции останутся следующие частоты на вещание – в Кадиевке (Стаханове) Луганской области, Белой Церкви Киевской области, Бердянске Запорожской области, Мукачево Закарпатской области, Луцке и Ялте (лицензия на все города одна, действительна до 20 сентября 2019 года), а также в Хмельницком, Тернополе и Мелитополе (лицензия действительна до 23 января 2020 года).

В конце весны регулятор также планировал рассмотреть вопрос продления лицензии «Радио Пятница». На одном из майских заседаний вопрос был внезапно снят с повестки без объяснения причин. Второй раз регулятор планировал рассмотреть вопрос на одном из заседаний в июне. Но именно в этом месяце Нацсовет не заседал из-за конфликта между его парламентской и президентской частью – заседания тогда не проводились из-за отсутствия кворума.

В целом же регулятор последний год старался на замечать «Радиогруппу УМХ». Разве что на заседании 19 июля Нацсовет назначил проверку по отсутствию вещания «Радио Next» (ООО «ТРК «Пілот-Україна»), на частотах которого проходила ретрансляция «NRJ-Украина». Проверка была назначена по лицензии, на которую записаны частоты в Херсоне, Одессе, Николаеве и Львове. Но что примечательно, у «Радио Next» есть также другая лицензия, записана на ООО «Фірма «Волинь» (также вещает в основном «NRJ-Украина»), нарушения по которой мониторинг ведомство не зафиксировал.

Судебные решения оказались приостановлены

Несмотря на уверения главного юриста Нацсовета в успехах регулятора в вопросе аннулирования лицензий радиостанций УМХ, реестр судебных решений говорит о обратном. Процесс аннулирования лицензии «Радио Пятница» был приостановлен судом 11 января с предписанием: до вступления в силу судебного решения по обжалованию радиостанцией решения Нацсовета об обращении в суд по вопросу проверки, которая предшествовала решению по аннулированию. Спустя полгода окончательного решения о проверке Нацсовета судеще не принял.

Практически аналогичная ситуация с «Авторадио». Процесс аннулирования лицензии радиостанции был приостановлен судом еще 17 декабря из-за встречного иска радиостанции к Нацсовету. Но, как свидетельствует судебный реестр, суд был возобновлен 26 июля. Спустя пять месяцев по данному вопросу суд так и не принял окончательного решения.

Затягивается также суд по «NRJ-Украина» (ЧАО «Студія «Європозитив»): 27 ноября суд принял решение перенести рассмотрения вопроса на 30 января следующего года.

«Радио Пятница» – самый ценный актив, он владеет крупнейшей в стране FM-сетью и регулярно входит в топ-5 самых рейтинговых радиостанций Украины (по данным TNS). Весной «Радио Пятница» сменило собственность несколько раз. В марте собственниками вещателя вместо Дмитрия Крикберга стали юрист Максим Варламов и собственник «БизнесРадиоГрупп» и «Фокус медиа» Анатолий Евтухов (пополам). В конце мая доля последнего перешла к Дмитрию Дорофееву – экс-директору телеканалов Business и Dobro, руководителю условного медиахолдинга экс-вице-премьера Сергея Арбузова. В июне единственным владельцем радиостанции стал Варламов. Он же значится бенефициаром по сегодняшний день. Несмотря на нового собственника, на своем сайте радиостанция до сих пор указывает принадлежность к «Радиогруппе УМХ».

Изначально вещатель назывался SuperRadio, его первым собственником называли Валерия Хорошковского, позже – Сергея Арбузова и Александра Януковича. В конце 2013-го SuperRadio перешло в «Радиогруппу УМХ», а в январе 2015 года новый состав Нацсовета разрешил изменить позывной на «Радио Пятница». Вместе со сменой названия радиостанция откорректировала музыкальный формат (с евромузыки на шансон) и со временем вошла в топ-5 самых рейтинговых радиостанций Украины (по данным TNS).

Аннулирование лицензии «Радио Пятница» могло бы стать весьма показательным для рынка доказательством изменений в работе регулятора домайданного периода.

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