Движение «желтых жилетов»: все, что нужно знать о протестах во Франции

Желтый жилет – за последние пару недель этот атрибут рабочей формы превратился в самый настоящий тренд. Сегодня протестующих в подобной одежде можно увидеть не только в центре Парижа, около главных туристических достопримечательностей, но и в пригородах Франции, на центральных площадях Брюсселя и Амстердама.

Чем интересны «желтые жилеты»?

В этих многотысячных демонстрациях журналисты уже выделили свои особенности. Во-первых, движение «желтых жилетов», как и «Арабская весна», к примеру, родилось фактически благодаря социальным сетям. Во-вторых, первая волна активистов не придерживалась никаких политических взглядов и не лоббировала своих кандидатов, как это было во время «Революции Достоинства».

Примечательно, что «желтые жилеты» не имеют единого лидера, который бы согласился на переговоры с правительством. В этом еще одна особенность «французской революции». Поговаривают, что именно благодаря низовой иерархии протестующим удалось убедить правительство пойти на попятную быстрее, чем это могло бы быть, имей протест лидера.

Почему «желтые жилеты» и «Евромайдан» сравнивать не стоит?

Главное различие между двумя революциями заключается в том, что украинцы в 2013–2014 годах требовали от нового правительства в первую очередь абстрактных вещей – подписание соглашения с ЕС, вступление в Евросоюз, НАТО, ликвидация коррупции. И лишь во вторую очередь – повышения зарплат, выплат, пенсий, уменьшения тарифов и «доллар по 8».

Во время демонстраций «желтых жилетов» активисты говорили изначально о конкретных вещах – сокращении налогов, повышении минимальных выплат – и лишь спустя недели перешли к риторическому. К примеру – а почему бы не вернуть Франции франк?

Что стало прецедентом?

Все началось в середине октября с онлайн-петиции, которая призывала французов не дать правительству Макрона реализовать план по повышению цен на дизельное топливо и бензин. Подобное решение в первую очередь сказалось бы на рабочем классе, который не смог бы оплачивать топливо по завышенным ценам.

Это основное, по сути, требование активистов правительство Франции выполнило еще 5 декабря – президент Франции Эммануэль Макрон приостановил план повышения налогов на дизель в стране на 6 месяцев. Но подобное решение правительства активисты не смогли единогласно назвать победой и вскоре выдвинули новые требования.

Чего хотят «желтые жилеты» сегодня ?

За последние пару недель протестные движения в Париже приобрели политический окрас, причем совершенно разнообразный. За сокращение налогообложения, повышение минимальной зарплаты и изменения в конституцию ратуют как левые, так и правые, и даже те, кто не идентифицируют себя по политическим взглядам. Сегодня требования «желтых жилетов» можно вкратце описать, как «всем-все, пожалуйста, но при этом, каждому – свое».

Самое главное – налоги в стране не должны быть выше 25% (сейчас около 30–40%), повышение на 40% минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 1 тысячу евро, а прожиточного минимума – с 500–600 евро до тысячи. Также среди основных требований – создание новых рабочих мест, строительство доступного жилья, что позволит снизить арендную стоимость и ипотеки. Требования активистов коснулись также банковской отрасли – «желтые жилеты» выступают за уменьшение размеров банков и разбитие банковских монополий.

Кроме того, активисты желают переписать конституцию в интересах народа, тем самым узаконив референдумы по народной инициативе. Не обошлось и без радикально правой повестки – требований прекратить поток иммигрантов со стран третьего мира и выйти из состава Евросоюза и НАТО.

Объединяет активистов пока лишь одно требование – отставка президента Франции Макрона, которого в обществе уже нарекли «президентом для богатых». По данным Independent, уровень доверия к Макрону падает на глазах. К примеру, если еще в августе действующего президента Франции поддерживало в среднем 37% граждан (на выборах в 2017 году за Макрона проголосовало 66,1%), уже в сентябре это число сократилось до 29%, а сегодня электорат президента едва превышает 20%.

Численность «желтых жилетов» и полиции на улицах Франции

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Франции, по состоянию на 8 декабря количество протестующих в стране превысило 125 тысяч человек. Сегодня им противостоит 89 тысяч полицейских, 8 тыс. из которых сосредоточены в Париже.

Самое большое количество демонстрантов было зафиксировано на улицах Франции 17 ноября – около 290 тысяч людей. К сравнению, только в Киеве во время «Революции Достоинства» эксперты насчитывали до 270 тысяч протестующих, в среднем количество митингующих колебалось от 100 до 150 тысяч.

Радикализация протестов, аресты и смерть

Сегодня во французской прессе отмечают, что активисты, начиная с субботы, 8 декабря, перешли к более радикальным мерам, что повлекло за собой активизацию полиции, которая всячески старается не дать протестующим захватить правительственные здания. Помимо кордонов правоохранителей правительство стянуло в центр Парижа тяжелую технику для сноса баррикад, которые протестующие продолжают строить из подручных средств.

В СМИ также отмечают, что за последние дни в Париже полицейские применили более агрессивную формулу слезоточивого газа для борьбы с демонстрантами.

По состоянию на 10 декабря статистика задержаний, арестов, численности демонстраций и пострадавших в иностранных СМИ достаточно отличается. К примеру, Le Figaro, французская газета, придерживающаяся умерено правых взглядов, сообщает такие данные:

17 ноября – 282 тысяч протестующих, один погиб, 409 раненых, 73 задержанных

24 ноября – 166 тысяч протестующих, 84 раненых, 307 задержанных

1 декабря – 136 тысяч протестующих, 263 раненых, 630 задержанных

8 декабря — 125 тысяч протестующих, 118 раненых, 974 задержанных

В то же время специальный корреспондент NY Times в Париже утверждает, что погибших во Франции уже как минимум трое. Леволиберальная французская газета Le Monde акцентирует внимание на росте арестов активистов во время демонстраций в эти выходные. По официальным данным Министерства внутренних дел Франции, таких демонстрантов в полицейских участках по состоянию на вечер 8 декабря было 1723.

В целом, как подсчитали в Министерстве экономики и финансов Франции, «за 4 недели было сожжено около полсотни машин и повреждены десятки магазинов» – сообщил на пресс-конференции министр Брюно Ле Мэр. По меркам Франции подобные убытки – минимальны. Ведь лишь отмечая последний Новый год французы «на радостях» сожгли более тысяч машин.

Если же говорить цифрами, то ущерб Парижу сегодня оценивают в 3-4 млн евро. Опять же, вернемся в Украину и вспомним 2014 год. От «Евромайдана» Киев пострадал на 14 млн гривен, а это около 441 тысяч евро.

Когда прекратятся протесты?

Демонстранты утверждают, что не уйдут с улиц, пока их основные требования не будут реализованы. За все четыре недели президент Франции Эммануэль Макрон не вступил в переговоры с протестующими и не выступил с официальным заявлением. Первое и, скорее всего, решающее судьбу протестов обращение президент пообещал сделать сегодня, 10 декабря, в 20:00 (в 21:00 по Киеву).

При чем тут Россия?

Ни для кого не секрет, что главная соперница Макрона на президентских выборах во Франции в 2017 году, лидер ультраправой политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен – сторонница политики Путина. Чего только стоили ее заявления о Крыме накануне выборов: по мнению политика, он «всегда принадлежал России». Вот не обошлось без «руки Кремля» и в демонстрациях «желтых жилетов». Согласно американскому исследованию, которое Bloomberg опубликовал 8 декабря, контролируемые Кремлем фейковые Twitter-аккаунты начали распространять ложную информацию о протестах во Франции, направленную на дискредитацию французского президента Эммануэля Макрона.

По данным аналитического ресурса, около 600 пророссийских учетных записей в Twitter сейчас активно освещают протесты во Франции. Хэштег #giletsjaunes (французское название для протестов желтых жилетов) чаще всего появляется в сообщениях с этих страниц. При этом пользователи, которые якобы активно выступают за свержение Макрона, в своих сообщениях ссылаются на такие пропагандистские ресурсы, как Russia Today, Sputnik и немецкое агентство Ruptly, принадлежащее RT.

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